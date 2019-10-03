Маша Ефросинина призналась, что страдала от психологического насилия

Украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая является первым в Украине Почетным Послом Фонда ООН, заговорила о проблеме домашнего насилия, с которыми сталкивается немало женщин (свыше миллиона, по данным ООН ежегодно в Украине).

Маша Ефросинина открыто выступает против домашнего насилия. Знаменитость призналась, что еще до брака со своим мужем она была жертвой психологического насилия.

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По словам телеведущей, насилие – это не только когда тебя бьют. Особое внимание украинка в программе "Завтрак с 1+1" уделила именно психологическому насилию.

"70% женщин считают, что насилие это когда тебя бьют. Это не так. Любое насилие, первый толчок, не дай бог, избиение, начинается с того, что ты уже унижена и умножена на ноль. Это называется психологическое насилие, когда обидчик начинает тебя унижать", – пояснила Ефросинина.



Женщины не должны молчать, когда становятся жертвами психологического насилия / Unsplash

Сама же Маша становилась жертвой психологического насилия, когда один из ее партнеров стал с ней встречаться, а когда отношения перешли в интимные, мужчина сказал ей: "Вообще-то ты мне не нравишься. Мне хотелось посмотреть, как выглядит полноватая звезда без одежды".

Агрессор и обидчик – это человек, у которого нестабильная психика и заниженная самооценка. Поэтому он унижает свою жертву и полностью закатывает ее в пол, чтобы самоутвердиться. А женщины думают, что это у них плохая самооценка. Это ошибка,

– заявила телеведущая и порекомендовала женщинам не молчать о домашнем насилии.

Ефросинина объяснила, что абьюзера можно заметить сразу, однако многие женщины считают их поведение нормой.

"Когда твой партнер, к примеру, говорит тебе, что ты не так одета, что у тебя глубокое декольте и так нельзя выходить на улицу. Что ты должна готовить утром и вечером, и что ты вообще что-то должна. Если он контролирует твой телефон, или она. Кто-то из партнеров. Когда есть определенный шантаж эмоциями, или детьми. Когда запрещают работать", – добавила Маша, описывая психологическое насилие.



"Насилие – это не только когда тебя бьют" / Unsplash