Маша Ефросинина прокатилась с сыном на санках: трогательное фото

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Маша Ефросинина
Маша Ефросинина / Instagram / @mashaefrosinina

Знаменитую украинскую телеведущую и организатора благотворительных мероприятий Машу Ефросинину также можно назвать замечательной мамой, которая воспитывает двух детей.

Накануне рождественских праздников Ефросинина решила сделать сюрприз поклонникам, показав младшего сына Александра. Новое фото Маша опубликовала на своей странице в Instagram.

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На снимке телеведущая позирует среди снега с сыном, который сидит на санках.

"Прокатиться сто тысяч раз на санках – done", – отметила в подписи Маша.

Кроме того, на днях после Нового года Маша показала поклонникам видео, на котором она танцует с сыном и мужем под песню "Вите надо выйти".

"Наш козырный Дед Мороз с голосом Сергея Притулы раздавал подарки только за творческий номер! Он же не знал, что мы можем подготовить хоть сто номеров – они все будут одинаковые, потому что музыкальное сопровождение у нас нещадно бессменно", – добавила Ефросинина в подписи.

Смотрите видео с семьей Ефросининой:

 

Теги: Дети и несовершеннолетние Звездные мамы LifeStyle Маша Ефросинина
Источник: 24 канал
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