Маша Ефросинина рассказала, чем занимается на карантине: видео

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина пытается развеселить поклонников и поделиться полезными советами. Знаменитость рассказала, кто помогает ей в домашней работе и какой у нее режим во время карантина.

Самоизоляция – это не повод для депрессии и негативных мыслей. Дома можно насладиться временем, проведенным с родными, которого нам всегда не хватало. Наконец появилась возможность побыть в гармонии с собой и сделать то, что откладывали на потом. Маша Ефросинина на собственном примере демонстрирует, что даже на вынужденном карантине можно совершенствовать себя и делать что-то полезное.

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Для программы "Звездный путь" на телеканале "Украина" телеведущая сняла видео, где рассказала и показала, как проходят ее карантинные будни. Маша призналась, что главной хозяйкой в ​​ее доме является дочь Нана.

Я не готовлю, иногда мою пол, моя дочь моет посуду. Я счастливая женщина, потому что могу работать и заниматься собой,

– рассказала Ефросинина.

Каждый ее утро начинается в 7:30. Звезда делает зарядку и принимает душ. Также не забывает о тренировках на беговой дорожке. Каждое утро она включает сериал и бегает.

В кабинете телеведущей есть большая библиотека. Маша любит проводить время, читая книгу. Знаменитость призвала всех оставаться дома и инвестировать время, которое у нас сейчас есть, в себя.

Отметим, по состоянию 9 апреля в Украине зафиксировали 1892 случая инфицирования коронавирусом. От COVID-19 умерли 57 человек. Удалось выздороветь 45 пациентам. Сейчас очень важно максимально обезопасить себя от заражения и оставаться дома.



Почему лучше оставаться дома / Инфографика 24 канала