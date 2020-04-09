24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Маша Ефросинина рассказала, чем занимается на карантине: видео

- Читати новину українською
Маша Ефросинина / Instagram / @mashaefrosinina

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина пытается развеселить поклонников и поделиться полезными советами. Знаменитость рассказала, кто помогает ей в домашней работе и какой у нее режим во время карантина.

Самоизоляция – это не повод для депрессии и негативных мыслей. Дома можно насладиться временем, проведенным с родными, которого нам всегда не хватало. Наконец появилась возможность побыть в гармонии с собой и сделать то, что откладывали на потом. Маша Ефросинина на собственном примере демонстрирует, что даже на вынужденном карантине можно совершенствовать себя и делать что-то полезное.

Читайте также: Маша Ефросинина поделилась веселым роликом, который посвятила всем женщинам на карантине: видео

Для программы "Звездный путь" на телеканале "Украина" телеведущая сняла видео, где рассказала и показала, как проходят ее карантинные будни. Маша призналась, что главной хозяйкой в ​​ее доме является дочь Нана.

Я не готовлю, иногда мою пол, моя дочь моет посуду. Я счастливая женщина, потому что могу работать и заниматься собой,
– рассказала Ефросинина.

Каждый ее утро начинается в 7:30. Звезда делает зарядку и принимает душ. Также не забывает о тренировках на беговой дорожке. Каждое утро она включает сериал и бегает.

В кабинете телеведущей есть большая библиотека. Маша любит проводить время, читая книгу. Знаменитость призвала всех оставаться дома и инвестировать время, которое у нас сейчас есть, в себя.

Отметим, по состоянию 9 апреля в Украине зафиксировали 1892 случая инфицирования коронавирусом. От COVID-19 умерли 57 человек. Удалось выздороветь 45 пациентам. Сейчас очень важно максимально обезопасить себя от заражения и оставаться дома.

Карантин
Почему лучше оставаться дома / Инфографика 24 канала

Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Карантин в Украине 2020 Маша Ефросинина
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 13:40 "Почему женщины убивают": что известно про 2 сезон популярного сериала
Юлія Михайлова
сегодня 13:22 Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз празднуют годовщину свадьбы: история любви королевской пары
Марта Вересюк
8 апреля 14:16 Выходные на Пасху 2020: сколько дней будут отдыхать украинцы
Квітослава Туз
8 апреля 11:19 Календарь стрижек на апрель 2020: интересные советы
Квітослава Туз
8 апреля 10:48 Убили лидера группы "Лесик Band": самые известные песни музыкантов, которые знают во Львове
Уляна Журба

Новости
Больше новостей