Маша Ефросинина рассказала историю знакомства с мужем

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина находится в браке с Тимуром Хромаевым уже 18 лет. Знаменитость поделилась романтической историей их знакомства, которое состоялось в Ялте.

В отношениях Маши и Тимура, как и у всех супружеских пар, были трудности. Однажды их семья чутьне распалась, и они год жили отдельно. Однако потом снова сошлись, и сейчас воспитывают двоих замечательных детей и счастливы в браке. Телеведущая записала интересное видео о своей семье, где они с мужем отвечали на вопросы друг о друге. Кроме интересных фактов о совместной жизни, они признались где и при каких условиях познакомились.

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Маша вспомнила, что это произошло 2 мая. Тогда она вместе с подружкой Викой прогуливалась по набережной. У обеих девушек на тот момент были драматические отношения, которые закончились. Ефросинину жестоко обманул мужчина, которому она доверяла. Подруги страдали из-за разбитых сердец.

Страдания тогда для нас означали выпивать, гулять, не особо за собой следить, много кушать и обсуждать мужчин. Тогда мне было 23 года, и я имела пиковый вес для себя. Мы с Викой пошли за сигаретами,

– рассказала ведущая.

Позже подружки начали говорить об идеальных мужчинах. Вика как раз рассказала о парне из ее школы, который пользовался невероятной популярностью среди девушек, но сам никем не интересовался.

Вдруг у Вики меняется выражение лица, она останавливается, смотрит на кого-то и говорит: "Так вот же он, идет на встречу! Это он, только что о нем рассказывала". Я увидела перед собой двухметрового викинга, широкого в плечах, который шел уверенной походкой. Он был первым, кто смотрел на меня не как на знаменитую девочку из "Подъема", а с большим интересом,

– вспомнила Маша.

Уже через три недели после первой встречи у Маши и Тимура состоялось первое свидание и завязались отношения.

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев рассказали историю знакомства: смотрите видео онлайн