Маша Ефросинина рассказала, как быть стройной без соблюдения диеты: видео

Украинская телеведущая Маша Ефросинина является примером стильной и красивой женщины. Она знает, как привлекать мужчину и делится своим опытом с поклонницами. А также знаменитость рассказывает секреты красоты и прекрасного самочувствия. Она призналась, что для поддержания фигуры в хорошем состоянии необходимо пить, когда вы проголодались.

Маша вместе с семьей соблюдает правила карантина и находится на самоизоляции. Телеведущая делится с поклонница полезными советами, которые касаются домашнего ухода за собой, питания и другими секретами роскошного внешнего вида. На днях на ее личной странице в инстаграме появился очередной пост, который она посвятила своему рациону.

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Ефросинина призналась, что она противница всяких диет. Она боролась с лишним весом, придерживалась голодания и прибегала к различным диетам, однако теперь понимает, что они приносят организму только зло.

Я за дисциплинированный и рациональный подход к своему питанию,

– подчеркнула ведущая.

Маша отметила, что одним из важнейших компонентов ее рациона является суп-пюре. Она добавила, что можно "обмануть" аппетит с помощью питья.

Когда мы осуществляем жевательные движения, в наш мозг поступает информация, что в организме есть пища, ее надо переваривать. Возможно, даже откладывать, если это лишняя пища. Но когда вы пьете, мозг эту информацию не получает. Но водой насытиться нельзя, однако ее может заменить сюп-пюре. Люблю делать его из тыквы, шпината. В сети есть множество рецептов. Только единственное, девочки, – ни сливок, ни сметанки, ни молочка. Если там будет сливочное масло, молоко, то вы зря тратите время,

– рассказала Ефросинина.

Значит, если вы хотите есть, то стоит выпить воды или съесть теплый суп-пюре, который поможет вам утолить голод. Маша отметила, что всегда нужно помнить о том, что здоровый человек полным не бывает.