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Маша Ефросинина рассказала неизвестные факты об отношениях с мужем: Расходились на год

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Маша Ефросинина с мужем
Маша Ефросинина с мужем / Instagram / @mashaefrosinina

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина замужем за Тимуром Хромаевым уже 18 лет. Вчера, 3 мая, супруги отпраздновали годовщину знакомства. По этому случаю Маша поделилась неизвестными фактами про отношения с любимым.

Маша и Тимур живут в счастливой семье и воспитывают двух детей. Однако их отношения не идеальны. Однажды даже расстались на долгое время, однако все-таки их любовь победила все невзгоды и сейчас они наслаждаются каждым днем, проведенным вместе. На личной инстаграм-странице звездная жена поделилась несколькими фактами из их общей истории.

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Кроме интересных подробностей, знаменитость опубликовала архивные романтические фото, на которых изображены влюбленные в начале отношений и такие, какими есть сейчас.

Пять фактов об отношениях Тимура Хромаева и Маши Ефросининой:

  1. Они действительно познакомились на улице. Однако, на тот момент Маша не искала отношений и даже не думала о них, поскольку переживала последствия своей любовной драмы.
  2. После знакомства Тимур исчез. Затем стало известно, что он потерял телефон. Ефросинина позвонила ему сама через три недели. Это был первый и единственный раз в жизни, когда она первая звонила мужчине.
  3. На первое свидание он пришел с другом.
  4. Супруги зачали дочку Нану через несколько дней после того, как им сообщили, что Маша бесплодна.
  5. Однажды они разошлись на год.

 

 

Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Отношения Брак Психология семьи Семья Звездные романы Маша Ефросинина
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