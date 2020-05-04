Маша Ефросинина рассказала неизвестные факты об отношениях с мужем: Расходились на год
Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина замужем за Тимуром Хромаевым уже 18 лет. Вчера, 3 мая, супруги отпраздновали годовщину знакомства. По этому случаю Маша поделилась неизвестными фактами про отношения с любимым.
Маша и Тимур живут в счастливой семье и воспитывают двух детей. Однако их отношения не идеальны. Однажды даже расстались на долгое время, однако все-таки их любовь победила все невзгоды и сейчас они наслаждаются каждым днем, проведенным вместе. На личной инстаграм-странице звездная жена поделилась несколькими фактами из их общей истории.
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Кроме интересных подробностей, знаменитость опубликовала архивные романтические фото, на которых изображены влюбленные в начале отношений и такие, какими есть сейчас.
Пять фактов об отношениях Тимура Хромаева и Маши Ефросининой:
- Они действительно познакомились на улице. Однако, на тот момент Маша не искала отношений и даже не думала о них, поскольку переживала последствия своей любовной драмы.
- После знакомства Тимур исчез. Затем стало известно, что он потерял телефон. Ефросинина позвонила ему сама через три недели. Это был первый и единственный раз в жизни, когда она первая звонила мужчине.
- На первое свидание он пришел с другом.
- Супруги зачали дочку Нану через несколько дней после того, как им сообщили, что Маша бесплодна.
- Однажды они разошлись на год.
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