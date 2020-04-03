Маша Ефросинина рассказала о кризисе в отношениях с мужем и почему они год жили отдельно

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина живет в браке с Тимуром Хромаевым уже 18 лет. Однако в их отношениях был кризис, едва не ставший причиной развода. Знаменитость рассказала, что они год жили отдельно.

У многих супружеских пар бывают периоды в отношениях, когда нужно приложить усилия для того, чтобы решить все проблемы и сохранить семью. Звездные влюбленные также сталкиваются с трудностями и стараются исправить сложившуюся ситуацию. Так, Маша Ефросинина и ее супруг пережили кризис в отношениях в 2013 году. Об этом она рассказала в беседе с Олей Поляковой в прямом эфире в инстаграме.

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Телеведущая рассказала, что однажды они с мужем решили, что впереди вся жизнь и их отношения исчерпали себя. На тот момент у них была 8-летняя дочь.

Тогда мы поняли, что надо быть честными друг с другом и каждому заниматься своей жизнью. Мы жили раздельно год. И вновь сошлись,

– рассказала Ефросинина.

Маша призналась, что за этот год у нее не возникло желание построить отношения с кем-то другим. Она занялась любимой работой и свободного времени было мало. Также звезда рассказала, что даже сейчас у нее нет идеальной семьи. Муж не балует ее подарками или комплиментами, он совсем не романтик. По словам Маши, она также не идеальна.

Ефросинина отметила, что не нужно рассказывать в инстаграме о своих проблемах. Когда ей плохо, она предпочитает пережить это в одиночестве. Так же это касается и проблем во взаимоотношениях с Тимуром.

Я не считаю, что нужно ныть в инстаграме. Все заходят туда, чтобы посмеяться. Я декларирую чувство юмора. Хочу, чтобы мы над проблемами смеялись,

– сказала знаменитость.