24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
more

Маша Ефросинина рассказала о кризисе в отношениях с мужем и почему они год жили отдельно

- Читати новину українською
Маша Ефросинина / Instagram / @mashaefrosinina

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина живет в браке с Тимуром Хромаевым уже 18 лет. Однако в их отношениях был кризис, едва не ставший причиной развода. Знаменитость рассказала, что они год жили отдельно.

У многих супружеских пар бывают периоды в отношениях, когда нужно приложить усилия для того, чтобы решить все проблемы и сохранить семью. Звездные влюбленные также сталкиваются с трудностями и стараются исправить сложившуюся ситуацию. Так, Маша Ефросинина и ее супруг пережили кризис в отношениях в 2013 году. Об этом она рассказала в беседе с Олей Поляковой в прямом эфире в инстаграме.

Читайте также: Маша Ефросинина возмущенно прокомментировала ситуацию с коронавирусом в Украине

Телеведущая рассказала, что однажды они с мужем решили, что впереди вся жизнь и их отношения исчерпали себя. На тот момент у них была 8-летняя дочь.

Тогда мы поняли, что надо быть честными друг с другом и каждому заниматься своей жизнью. Мы жили раздельно год. И вновь сошлись,
– рассказала Ефросинина.

Маша призналась, что за этот год у нее не возникло желание построить отношения с кем-то другим. Она занялась любимой работой и свободного времени было мало. Также звезда рассказала, что даже сейчас у нее нет идеальной семьи. Муж не балует ее подарками или комплиментами, он совсем не романтик. По словам Маши, она также не идеальна.

Ефросинина отметила, что не нужно рассказывать в инстаграме о своих проблемах. Когда ей плохо, она предпочитает пережить это в одиночестве. Так же это касается и проблем во взаимоотношениях с Тимуром.

Я не считаю, что нужно ныть в инстаграме. Все заходят туда, чтобы посмеяться. Я декларирую чувство юмора. Хочу, чтобы мы над проблемами смеялись,
– сказала знаменитость.

 

Автор: Кристина Кобак
Теги: Звездные романы Маша Ефросинина LifeStyle
Комментарии

Читайте также

сегодня , 06:50 Цены на российскую нефть: насколько близко падение империи
Статті 15081
сегодня , 10:05 "Ничто не случается дважды" 3 сезон: будет ли продолжение сериала
Кіно 4581
сегодня , 05:05 Гороскоп на 3 апреля для всех знаков зодиака
Гороскоп 8450
сегодня , 12:34 Как удалить профиль в Instagram: пошаговая инструкция
Інтернет 369094
сегодня , 10:48 Земфира представила лирическую песню "Крым": видео
Музика 1080
сегодня , 11:25 Знаменитый комедийный актер Эдди Лардж умер от коронавируса
Новини шоу-бізнесу 2630
сегодня , 12:29 Продлят ли карантин после 24 апреля: прогнозы экспертов
Новини України 296799
сегодня , 13:29 В Италии умер знаменитый дизайнер Серджио Росси: вероятная причина-COVID-19
Новини шоу-бізнесу 878
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 14:29 Умер культовый дизайнер Серджио Росси: какие голливудские модницы были его поклонницами
Юлія Михайлова
сегодня 13:10 5 комедий с Эдди Мерфи, которые больше всего понравились зрителям
Юлія Михайлова
2 апреля 19:00 Выходные на Пасху 2020: сколько дней будут отдыхать украинцы
Квітослава Туз
2 апреля 13:22 Отмена громких премьер и карантин: как коронавирус разрушил планы Голливуда
Юлія Михайлова
2 апреля 10:40 Том Хэнкс, Ольга Куриленко и Лучиан Грейндж: какие знаменитости заболели коронавирусом
Юлія Турелик

Новости
Больше новостей
Залиште відгук