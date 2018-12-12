Маша Ефросинина рассказала о съемках в фильме, впечатляющих сценах и актерской карьере: детали

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Маша Ефросинина
Маша Ефросинина / Instagram/ @mashaefrosinina

В четверг, 13 декабря, на экраны кинотеатров выходит рождественская кинолента "Приключения S Николая", в которой украинская телеведущая Маша Ефросинина играет одну из главных ролей. Об атмосфере на съемочной площадке, героине, которую она играет, и ее планах на будущее, Мария рассказала в новом интервью.

Откровенный разговор с Машей Ефросининой появился на сайте Vogue.ua. Телеведущая поделилась с представителями модного глянца смешными моментами со съемок фильма, а также случаями, которые ее поразили в самое сердце.

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Маша утверждает, что предложение сняться в фильме стало для нее настоящей неожиданностью.

Я собиралась на одну из съемок, была в гриме, и тут на экране зажглось "Семен Горов". Сказать, что я удивилась – ничего не сказать,
– начала рассказывать Мария о дне, когда ей предложили сняться в украинской киноленте "Приключения S Николая".

По ее словам, Семен просто спросил ее, не хочет ли она сняться в его новом кино, а уже на следующий день телеведущая отправилась на пробы. Ей долго подбирали мужа, и потом уже на эту роль подошел польский актер Пшемыслав Циприански.

Маша Єфросиніна
Маша Ефросинина и Пшемыслав Циприански / Instagram / @mashaefrosinina

Однажды во время съемочного процесса Мария попала в чрезвычайную ситуацию, о которой режиссеры узнали аж после этого интервью. Она страшно боится пауков. И когда актеры приехали на съемки первой сцены в "доме", которая была задекорирована правдоподобной паутиной, у ведущей перед глазами все поплыло.

Маша Єфросиніна
Бэкстейдж со съемок / Instagram / @mashaefrosinina

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Мария призналась, что самым большим открытием для нее стала работа главного героя Максима Лучака, который сыграл Артема.

Я никогда не забуду тот момент, когда Макс, играющий Артемчика, на ночной съемке одной из финальных сцен промерз настолько, что не смог сдержать слез. При температуре -25 ребенок все же продолжал играть и говорить свой текст. Как только мы заметили, что мальчик плачет, мы мгновенно остановили съемочный процесс, побежали его укутывать и поить чаем. И тогда он признался, что не чувствует ног,
– поделилась Маша Ефросинина моментами со съемок.

Также она добавила, что мальчик изо всех сил старался не испортить момент съемки и не создать никому неприятностей. Такому профессионализму можно поучиться даже взрослым актерам.

Телеведущая призналась, что сыграть любую роль в фильме было ее мечтой и она планирует развивать свое актерское мастерство.

Я очень многому научилась и собираюсь продолжать учиться и, конечно, кино, на данном этапе, один из основных моих интересов в профессии,
– добавила в завершение Маша Ефросинина.

Теги: LifeStyle Новости Украины Кино Маша Ефросинина
Источник: Lifestyle
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