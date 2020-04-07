24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Маша Ефросинина рассказала, с какого напитка начинает каждое утро и очищает организм

- Читати новину українською
Маша Ефросинина / Instagram / @mashaefrosinina

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина давно не делилась с поклонниками секретами красоты. На карантине звезда решила исправлять эту ситуацию и рассказала, что ни одно ее утро не начинается без стакана теплой воды с медом.

Поклонники Маши Ефросининой не раз выражали свое восхищение ее невероятной красотой. Раньше звезда рассказывала секреты по уходу за собой и на карантине возобновила эту традицию. Знаменитость показала, благодаря чему очищает организм утром и запускает метаболизм.

Читайте также: TAYANNA рассказала о своих пищевых привычках и ежедневный утренний ритуал

В инстаграм-сторис Маши появилось несколько видео, на которых она позирует в забавной инстаграмной маске с чесноком на голове. Телеведущая одета в пижаму собственного бренда, а под глаза нанесла увлажняющие патчи.


Маша Ефросинина / Instagram-Stories / @mashaefrosinina

На роликах видим стакан с теплой водой и баночку меда. Именно с такого напитка Маша начинает каждый день.

Горячая вода, но такая, которая не жжет горло – 40 градусов. Неполную чайную ложку меда размешивают в воде. Такой напиток утром очищает ваш организм, запускает метаболизм, говорит "Привет" кишечнику и обмену веществ. На карантине я в течение всего дня пью горячую воду. Хуже от этого точно не будет. А еще она очень хорошо регулирует аппетит,
– рассказала Ефросинина.


Утренний напиток Маши Ефросининой / Instagram-Stories / @mashaefrosinina

Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Маша Ефросинина
Комментарии

Читайте также

сегодня , 08:30 7 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
Традиції 6300
сегодня , 10:06 Благовещение 2020: что нельзя делать в этот религиозный праздник
Традиції 44452
сегодня , 12:00 Продлят ли карантин после 24 апреля: прогнозы экспертов
Новини України 379973
сегодня , 05:05 Гороскоп на 7 апреля для всех знаков зодиака
Гороскоп 4421
сегодня , 04:50 Коронавирус в Тернопольской области: опять возросло количество больных и смертельных случаев
Лікування 40987
сегодня , 10:30 Умерла популярная актриса Хонор Блэкман – звезда фильма о Джеймсе Бонде
Кіно 2054
сегодня , 06:41 В Украине действуют только 19 пунктов пропуска на границе: перечень и карта
Новини України 18912
сегодня , 11:06 Надежду Бабкину госпитализировали с коронавирусом и ввели в искусственную кому, – СМИ
Новини шоу-бізнесу 1256
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 09:30 Лучшие фильмы с Джеки Чаном, которые прославили его на весь мир
Юлія Михайлова
6 апреля 10:40 Том Хэнкс, Ольга Куриленко и Лучиан Грейндж: какие знаменитости заболели коронавирусом
Юлія Турелик
6 апреля 10:10 Английский для начинающих: какие фильмы можно посмотреть на карантине
Юлія Михайлова
5 апреля 20:21 Фильмы 2020 года, которые нельзя пропустить
Уляна Журба
4 апреля 12:36 Украинская легенда за океаном: лучшие песни Квитки Цисык

Новости
Больше новостей
Залиште відгук