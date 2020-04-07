Маша Ефросинина рассказала, с какого напитка начинает каждое утро и очищает организм
Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина давно не делилась с поклонниками секретами красоты. На карантине звезда решила исправлять эту ситуацию и рассказала, что ни одно ее утро не начинается без стакана теплой воды с медом.
Поклонники Маши Ефросининой не раз выражали свое восхищение ее невероятной красотой. Раньше звезда рассказывала секреты по уходу за собой и на карантине возобновила эту традицию. Знаменитость показала, благодаря чему очищает организм утром и запускает метаболизм.
Читайте также: TAYANNA рассказала о своих пищевых привычках и ежедневный утренний ритуал
В инстаграм-сторис Маши появилось несколько видео, на которых она позирует в забавной инстаграмной маске с чесноком на голове. Телеведущая одета в пижаму собственного бренда, а под глаза нанесла увлажняющие патчи.
Маша Ефросинина / Instagram-Stories / @mashaefrosinina
На роликах видим стакан с теплой водой и баночку меда. Именно с такого напитка Маша начинает каждый день.
Горячая вода, но такая, которая не жжет горло – 40 градусов. Неполную чайную ложку меда размешивают в воде. Такой напиток утром очищает ваш организм, запускает метаболизм, говорит "Привет" кишечнику и обмену веществ. На карантине я в течение всего дня пью горячую воду. Хуже от этого точно не будет. А еще она очень хорошо регулирует аппетит,
– рассказала Ефросинина.
Утренний напиток Маши Ефросининой / Instagram-Stories / @mashaefrosinina
Читайте также
-
Шарлиз Терон призналась, что ей трудно совмещать карьеру и воспитание детейсегодня , 08:37
-
Поздравления с Благовещением в прозе и стихах: лучшие пожеланиясегодня , 08:59
-
До сих пор не могу поверить, что его нет, – певица Sonya Kay прокомментировала потерю отцасегодня , 11:59
-
После потери двух детей жена Алека Болдвина объявила о беременностисегодня , 10:03
-
Праздник Благовещения: лучшие картинки-поздравлениясегодня , 08:02
-
В мини-шортах и с розовой бананкой: карантинная прогулка Риз Уизерспунсегодня , 09:51