Маша Ефросинина рассказала, с какого напитка начинает каждое утро и очищает организм

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина давно не делилась с поклонниками секретами красоты. На карантине звезда решила исправлять эту ситуацию и рассказала, что ни одно ее утро не начинается без стакана теплой воды с медом.

Поклонники Маши Ефросининой не раз выражали свое восхищение ее невероятной красотой. Раньше звезда рассказывала секреты по уходу за собой и на карантине возобновила эту традицию. Знаменитость показала, благодаря чему очищает организм утром и запускает метаболизм.

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В инстаграм-сторис Маши появилось несколько видео, на которых она позирует в забавной инстаграмной маске с чесноком на голове. Телеведущая одета в пижаму собственного бренда, а под глаза нанесла увлажняющие патчи.



Маша Ефросинина / Instagram-Stories / @mashaefrosinina

На роликах видим стакан с теплой водой и баночку меда. Именно с такого напитка Маша начинает каждый день.

Горячая вода, но такая, которая не жжет горло – 40 градусов. Неполную чайную ложку меда размешивают в воде. Такой напиток утром очищает ваш организм, запускает метаболизм, говорит "Привет" кишечнику и обмену веществ. На карантине я в течение всего дня пью горячую воду. Хуже от этого точно не будет. А еще она очень хорошо регулирует аппетит,

– рассказала Ефросинина.



Утренний напиток Маши Ефросининой / Instagram-Stories / @mashaefrosinina