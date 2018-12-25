Маша Ефросинина снялась в нежной семейной фотосессии для глянца: фото и видео

Украинская телеведущая и актриса Маша Ефросинина перед новогодними праздниками порадовала поклонников. Звезда в своем блоге опубликовала волшебное фото со стильной семейной съемки.

Перед камерой Маша Ефросинина позировала со своими родными – мужем Тимуром Хромаевым, дочкой Наной и сыном Александром. Новогоднее фото украсило обложку глянца Viva.

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"Не передать словами, как это приятно, что именно наша семья должна быть на обложке праздничного номера! И еще круче, что мы все вместе решили уйти от подслащивания материала", – призналась Маша Ефросинина.

Стоит отметить, что это едва ли не первое фото всей семьи, которое телеведущая опубликовала в своем блоге. Сама же съемка была переполнена курьезными ситуациями, связанными с 4-летним сыном звезды – Александром. Мальчик скучал на съемочной площадке, поэтому старался найти хоть какие-то развлечения. Он то ковырял разграничитель на полу, то танцевал, то не собирался тихо стоять возле родителей. Выглядело это довольно забавно.

"В 30 секундах о том, как мы 4 часа снимали материал для праздничного номера журнала Viva. О том, какие у всех разные характеры! О том, как все выдержали дебютанта съемок – Александра Непоседовича!" – с юмором написала Маша Ефросинина, добавив видео бэкстейджа.