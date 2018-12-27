Маша Ефросинина засветила стройную фигуру: сексуальное фото

Украинская телеведущая, основательница благотворительных проектов, успешная бизнесвумен и мама двоих деток успевает быть еще и красивой женщиной. Маша Ефросинина похвасталась стройной фигурой, позировав перед камерой в вечернем платье.

Недавно Маша Ефросинина демонстрировала простой, но стильный зимний "лук", который покорил ее поклонников. А через несколько дней решила покорить сеть новым снимком в обтягивающем вечернем платье. Фотографию, на которой украинская телеведущая сексуально позирует перед камерой, она опубликовала на своей странице в Instagram.

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Маша Ефросинина предстала перед поклонниками в длинном вечернем платье на короткий рукав, полностью украшенном пайетками. Она повернулась к камере спиной, продемонстрировав красивый вырез сзади. На фоне сверкают маленькие украшенные елки, которые помещены в металлические ведра.

Предновогодний вдох,

– прокомментировала фотографию телеведущая.

Напомним, накануне телеведущая поделилась забавным видео со своим 5-летним сыном Александром. Маша Ефросинина успела заснять неожиданные кадры. Сначала ее сын играл с разграничителями, которые лежали на полу, а позже пустился в зажигательный танец возле елки. Он подпрыгивал, размахивал руками и весело крутился.