Маше Ефросининой – 40! Важнейшие правила жизни украинской телеведущей

В одном из своих интервью Ефросинина рассказала, что очень боится того времени, когда все издания будут пестреть заголовками "Маши Ефросининой – 40", поэтому мы не будем акцентировать внимание на цифре, а расскажем вам о семье телеведущей, как влюбить в себя тысячи людей и стать объектом вдохновения и подражания.

Машу Ефросинину трудно назвать просто телеведущей, ведь она еще и бизнесвумен, актриса, меценат, влогер, а с недавних пор – основательница одежды "Mashsh". Телеведущая нашла гармонию во всем: работа, семья, отдых.

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Она с легкостью сочетает, становясь для многих объектом для подражания. Как построить здоровые отношения в семье, быть женственной, мудрой и становиться каждый раз лучше для себя и окружающих – читайте дальше.

Важнейшие правила жизни Маши Ефросининой

Воспитание детей

Научитесь избегать слов "запрещаю". Лучше объясните, почему нельзя делать то, что вы называете этим тоталитарным словом. Если у вас не будет в семье таких слов, ваши отношения с детьми будут более спокойными.

Тактильные ощущения – это то, к чему детей с детства надо приучать. Показывайте, как вы их любите: обнимайте, целуйте, ведь это совсем не стыдно делать, но и полезно.



Маша с дочкой Наной / Instagram

Позволяйте детям принимать самостоятельные решения.

Если мои дети сталкиваются с трудностями, мы с мужем всегда призываем их к тому, чтобы они приняли решение самостоятельно,

– говорит Ефросинина.

Не применяйте насилие к детям. "Я не бью своих детей, не хлопаю, не замахиваю, не угрожаю", – отметила Ефросинина. Любой вид насилия – это агрессия. Очень часто мы наблюдаем за тем, как детей могут шлепнуть, если ребенок себя плохо ведет. Телеведущая советует родителям избавиться от такого поведения.

У ваших детей должно быть собственное пространство. По утверждению психологов, они имеют право проводить свое время наедине столько, сколько захотят.

Семья для Ефросининой – целая вселенная. Ее муж для нее – лучшая опора и крепкое плечо, а дети – то, ради чего хочется возвращаться домой.



Тимур Хромаев – муж Ефросининой

Преодоление стресса

Если вам плохо – пойдите с друзьями или с любимым человеком в кино. По словам Ефросининой, кино для нее приравнивается к медитации. Просмотр фильма переносит ее в другой мир, помогает снять напряжение и улучшить настроение.



Маша Ефросинина

Занимайтесь спортом, когда вам плохо. Спорт всегда помогает привести мысли в порядок и принять правильные решения.

Не молчите, если у вас есть проблема, выход из которой вы не можете найти.

Не нужно думать, что вы справитесь со всем самостоятельно. Поэтому о своих проблемах стоит говорить близким людям. Кроме этого, не следует стесняться обращаться к специалистам, которые помогают преодолеть стресс,

– отметила Ефросинина.

Правильное питание – залог счастливой жизни

По советам Ефросининой, добавляйте в свое ежедневное меню миндальные орехи. В них есть много витаминов и полезных элементов. Миндаль еще называют женским, потому что от него человек не набирает лишний вес. Однако есть этих орехов нужно не больше, чем помещается в горсть.



Рацион питания Ефросининой

Телеведущая не рекомендует кушать круассаны, белый хлеб или булочки с начинками, а хлеб, злаки и кашу. Что интересно, нужно это делать в первой половине дня. Конечно, звезда не обходит темы белков, ведь они необходимы каждому человеку.

Несколько раз в неделю я ем рыбу, реже мясо птицы и практически каждый день кусочек сыра или творога, или другой кисломолочный продукт,

– рассказала Маша.

Также телеведущая и блогер советует не злоупотреблять фруктами и кушать их до обеда. По ее словам, фрукты могут навредить, ведь в них содержится много фруктозы, которая иногда еще более вредна, чем сахар.

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Звезда делит овощи на сырые и приготовленные. Сырые овощи она рекомендует употреблять утром или днем, а уже на ужин эти продукты должны быть приготовлены – сварены или запечены. По рекомендации телеведущей, овощи должны составлять более 70% ежедневного рациона.

Современная женщина должна уметь и знать все

По мнению Ефросининой, запланированная беременность – это одно из подтверждений, что женщина является сознательной и ответственной. Затем женщина должна знать все о планировании ребенка, чтобы избежать абортов.

После участия в шоу "Танцы со звездами 2018" Маша призналась, что ни один вид спорта не давал ей такого бешеного заряда и энергии, как танцы. Тренировки не только сделали фигуру знаменитости идеальной, но и исправили ее сутулость.



Маше Ефросининой – 40​

Современный мир требует постоянного обучения и самосовершенствования. Поэтому телеведущая рекомендует "не пасти задних", а всегда следить за тем, что происходит, каждый раз изучать что-то новое и никогда не стоять на месте.

Также по словам Ефросининой, каждая современная девушка должна знать свойства продуктов и их действие на организм.

Я не умею готовить кушать, честно вам признаюсь, однако невероятно разбираюсь во всем, что называется едой. В качестве продуктов, в их сочетании друг с другом, в их полезных свойствах, микроэлементах, ибо для меня, как для современной женщины, крайне важно, что я ем,

– призналась Маша Ефросинина.

Маша советует разбираться в анатомии. Знать, почему кожа выглядит иначе, как желудок реагирует на продукты, или элементарно – какая у вас группа крови.

Планирование дня – важнейшая часть для достижения целей

Утро для каждого из нас всегда еще очень сонное и ленивое время. Однако именно в первый период суток Ефросинина советует сделать все неприятные дела, чтобы потом они "не давили вам на голову".

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Также не берите на себя все дела мира. Научитесь распределять обязанности, ведь все сразу все равно не сделаешь. Научитесь просыпаться и засыпать в одно и то же время. Устойчивый режим дня настраивает на эффективный день.



Маша Ефросинина

Несмотря на насыщенность будней посвятите хотя бы час себе. За это время можно расслабиться, заняться тем, что успокаивает и настраивает на продуктивный день. Сама Маша Ефросинина выделяет час утром, когда все ее родные покидают помещение. Тогда телеведущая наслаждается ароматным кофе и обдумывает количество дел, которые должна выполнить.

Научитесь планировать. Каждый ваш день должен быть заполнен делами, которые необходимо выполнить.