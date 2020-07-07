Популярная телеведущая привыкла к комплиментам и увлекательным взглядам. Однако новое фото Маши Ефросининой вызвало шквал критики пользователей. В сети убеждены, что звезда прибегла к пластике и потеряла свою индивидуальность. Сергей Притула не удержался и оставил свой шутливый комментарий.

К звездам всегда прикованы сотни взглядов, а любые изменения в их имидже или внешности вызывают неоднозначные комментарии. Так, жертвой хейтеров стала телеведущая Маша Ефросинина, которая наделала шума в Инстаграме последним фото.

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Телеведущая опубликовала фотографию из гостиной собственного дома в синей рубашке и с насыщенным макияжем, который акцентировал на больших глазах. Однако, судя по всему, образ был неудачным, ведь в комментариях поклонники признались, что Маша Ефросинина не похожа на себя и предположили, что она прибегла к пластике лица.

Реакция сети

Фолловеры не подбирали слов и не скрывали своего удивления. Они называли звезду на фото "цифровой копией" Маши Ефросининой и признались, что после бьюти-инъекций она похожа на Настю Каменских: "Мне на Настю Каменских похожа. А от пластики – глаз не оторвать", "Мария, вы потеряли свою индивидуальность", "Маша, вы замечательная, но на этом фото Маша не наша", "Это не Маша. Маша лучше. Это цифровая копия".

Однако нашлись и те, кто оценили новый кадр ведущей и попытались защитить ее перед хейтерами. Пользователи объяснили, что, похоже, она решила поэкспериментировать с фильтрами или масками. Но даже такие попытки были по нраву многочисленной армии поклонников.

Реакция Сергея Притулы на критику Ефросининой

Звездный коллега и друг ведущей Сергей Притула не обошел вниманием шквал обсуждения и решил оригинально поддержать телеведущую. Похоже, он прекрасно знает, что Маша Ефросинина сейчас в гармонии с собой и за годы телевизионной карьеры привыкла игнорировать необоснованную критику. Поэтому он иронично присоединился к числу хейтеров и пошутил, что ее роскошные формы – результат пластики.

"Только не надо притворяться, Машенька! Вы не дурочка с переулочка! Все в Украине очень хорошо знают, что вы делали ринопластику, сделали пластику лица, груди и ягодиц! А все эти ваши видосики, что вы спортом занимаетесь и типа правильно питаетесь, – это оставьте для наивных! А нас не обманешь", – написал Притула.

Сергей Притула пошутил о пластике Маши Ефросининой / Скриншот

Однако Ефросинина посоветовала ведущему быть откровенным и не скрывать другие бьюти-операции, которые помогли ей выглядеть фантастически: "Сергей, ну если вы наконец решили разоблачить меня, будьте честным до конца и не замалчивайте тогда уже о моих удаленных ребрах и комочках биша".