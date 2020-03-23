Маска в тон к наряду: президент Словакии показала модный тренд в разгар пандемии

Вспышка коронавируса сильно сказалась на современных модных трендах, которые фэшн-эксперты приспосабливают к условиям пандемии. Президент Словакии собственным примером показала, как следует выполнять меры предосторожности и выбрала маску в тон к платью.

В субботу, 21 марта, лидер государства Зузана Чапутова назначила новое правительство. В Братиславском граде состоялась церемония, во время которой все присутствующие были в масках и перчатках.

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Для официального мероприятия президент Словакии выбрала сдержанный наряд в ярких цветах. На ней элегантное платье цвета бордо длины миди и туфли-лодочки на каблуках. Однако главным акцентом образа стала защитная маска в тон к платью, которая вызвала настоящий восторг фэшн-индустрии. Собственным примером Зузана Чапутова доказала, что можно соблюдать все меры безопасности и оставаться в моде. Ведь главный тренд сегодня – здоровье.

Стоит отметить, что такому оригинальному аксессуару уже пророчат мировой успех. В сети предполагают, что дизайнеры медийных личностей будут выпускать маски в комплекте с нарядом.

Заметим, что президент Словакии во второй раз повторила похожий look. Впервые ее маска соответствовала цвету платья при принятии отставки правительства Петера Пеллегрини. Тогда Зузана Чапутова выбрала монохромный красно-коричневый образ. Кроме того, два аутфита она соединила с одноразовыми перчатками, которые гармонично сочетались с цветом одежды.