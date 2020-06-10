Несмотря на ослабление карантинных ограничений, в Украине продолжается масочный режим. Чтобы убедить общественность в том, что защитные маски сочетаются даже со светскими образами, отечественные звезды позировали в вечерних платьях в изысканной фотосессии.

Инициатором съемки стало издание JetSetter и получила она символическое название "Рано срывать маски". Фотосессия состоялась в Национальном художественном музее Украины в столице. Даша Астафьева, Юлия Санина, Илона Гвоздева, Анна Ризатдинова, Александра Кучеренко и Екатерина Павленко примеряли стильные маски украинского дизайнера аксессуаров Марты Холод и изысканные платья, которые гармонично сочетались с величием художественных произведений.

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Даша Астафьева

Модель и певица позировала в образе total red. На ней соблазнительное платье с фатиновым шлейфом и массивным бантом на плече. Звезда также примерила шляпу, а ее лицо прикрывала маска с красными цветами и лепестками. Даша Астафьева призналась, что больше всего мечтает видеться с родителями и путешествовать хотя бы по Украине после возвращения к полноценной жизни.



Даша Астафьева / Фото: JetSetter



Даша Астафьева / Фото: JetSetter

Юлия Санина

Фронтвумен The Hardkiss продемонстрировала образ total black. Перед камерой она появилась в роскошном платье с блестками, длинным шлейфом и обнаженным плечом. Наряд подчеркнул хрупкую талию певицы. Кружевная маска с цветами хоть и скрыла часть лица Юлии Саниной, однако ее потрясающе красивые глаза акцентировали на безупречной внешности.



Юлия Санина / Фото: JetSetter



Юлия Санина / Фото: JetSetter

Илона Гвоздева

Беременная танцовщица позировала в нежном нюдовом платье, расшитом серебряными блестками, и с глубоким соблазнительным декольте. Пышная юбка наряда скрывала ее округлый живот. Илона Гвоздева появилась на съемке в изумрудной пилотке и защитной маске бирюзового цвета с изображением самолета.

Знаменитость призналась, что после ослабления карантина она насладилась танцами в родной студии и отвела 4-летнюю дочь Валерию в детский сад.



Илона Гвоздева / Фото: JetSetter



Илона Гвоздева / Фото: JetSetter

Анна Ризатдинова

Олимпийская призерка по художественной гимнастике появилась в оригинальном вечернем платье с фатиновим шлейфом и пикантным разрезом до бедер, который позволил ей засветить стройные ножки. На ней небольшая шляпка с перьями павлина и велюровая защитная маска цвета фуксия.

После завершения карантина Анна Ризатдинова хочет посетить кинотеатр и соревнования по художественной гимнастике.



Анна Ризатдинова / Фото: JetSetter



Анна Ризатдинова / Фото: JetSetter

Александра Кучеренко

Телеведущая и "Мисс Украина-2016" выбрала атласное белое платье с длинным шлейфом, объемными рукавами и пикантным декольте. На ней небольшая шляпка и светло-розовая защитная маска с изображением мордочки льва.



Александра Кучеренко / Фото: JetSetter



Александра Кучеренко / Фото: JetSetter

Екатерина Павленко

Фронтвумен группы Go_A появилась в черном платье с оригинальным изображением в форме лепестков, которые переливались, и откровенном декольте. Образ завершила розово-белая шляпка с кистями и яркая маска в форме бабочки.



Екатерина Павленко / Фото: JetSetter



Екатерина Павленко / Фото: JetSetter