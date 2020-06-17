Популярная украинская певица Джамала находится на последнем месяце беременности и вскоре второй раз станет мамой. Пока звезда готовится к родам, делится трогательными снимками с поклонниками. Она опубликовала серию фото, на которых предстала в защитной маске.

На личной странице Джамалы в инстаграме в очередной раз появилась целая серия фотографий. Она устроила домашнюю фотосессию перед родами, во время которой позировала в защитной маске.

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Джамала в защитной маске с цветами

Со дня на день исполнительница должна второй раз стать мамой. Она готовится к родам и продолжает устраивать фотосессии дома. Артистка обнародовала кадры, на которых изображена в актуальном аксессуаре – защитной маске, которая украшена цветами. Щемящие черно-белые фото демонстрируют реалии, в которых приходится жить современному обществу.

Джамала одета в белое платье. Волосы уложила ровно, а на лице сделала макияж с черными стрелками на веках. Также привлекает внимание ее трогательный взгляд.

Беременная Жанна позировала в защитной маске / Instagram / @jamalajaaa

В публикации певица спросила подписчиков, смотрели ли они фильм "Птичий короб". Знаменитость рассказала, что согласно его сюжету человечество погрузилось в хаос и если кто-то хочет выжить, то нельзя открывать глаза. Герои напуганы, завязывают себе глаза, но никто не может понять, какая кара обрушилась на них, за что им это.

Вот и сейчас мы не понимаем, что происходит, когда закончится. И главная задача сейчас – почти не дышать – надевать маску и дышать в ней. Не очень приятное дело,

– написала Джамала.



Джамала в защиткой маске с цветами / Instagram / @jamalajaaa

Беременная Джамала предстала перед камерой в защитной маске / Instagram / @jamalajaaa

Также она обнародовала снимок в другой маске, не менее оригинальной и нестандартной, с изображением бабочки.

Джамала на последнем месяце беременности позировала в защитной маске / Instagram / @jamalajaaa