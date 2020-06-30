Монаршая семья Испании продолжает официальный тур по стране. Жена короля Филиппа VI поддержала его во время публичного выхода и продемонстрировала безупречный стиль, не забыв о защитной маске. Летиция появилась в эффектном сарафане, который покорил фэшн-индустрию.

Королева Летиция обожает деловой стиль и неизменно демонстрирует удачные фэшн-решения во время официальных мероприятий. Однако со стартом летнего сезона ее гардероб существенно изменился: со сдержанных образов на яркие воздушные платья. В Севилье, на юге Испании, она появилась в дизайнерском сарафане, информирует 24 канал.

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Вместе с мужем Филиппом VI она отправилась в официальный тур по стране, чтобы поддержать экономическую и культурную деятельность в посткарантинных условиях. На прогулке по живописным улицам королевскую чету окружили местные жители. В общественном месте пара надела защитные маски, как того требуют действующие карантинные ограничения.

Образ королевы Летиции

Для публичного выхода она выбрала лаконичное платье и еще раз подтвердила безупречный вкус, который соответствует современным трендам. На Летиции голубовато-синий сарафан испанского модельера Adolfo Dominguez с тонким поясом-шнуровкой, который идеально подчеркнул ее хрупкость. Наряд длины миди дополнили удобные босоножки на танкетке песочного цвета.

По-настоящему летний образ акцентировал идеальный загар Летиции. В жаркий день она собрала волосы в хвостик и сделала легкий макияж. Из украшений на ней только лаконичные серьги. Даже защитная маска, которая прикрыла ее лицо, не помешала ей покорить публику своим аутфитом.