Маски от кутюр: Андре Тан рассказал, как каждый может помочь киевским больницам
Пандемия коронавируса объединила не только отечественный шоу-бизнес, но и знаменитых украинских дизайнеров. Все они присоединились к инициативе помощи медикам. Андре Тан рассказал, как каждый может стать благотворителем.
На инстаграм-странице знаменитый модельер признался: он не мог стоять в стороне, когда весь мир борется с пандемией коронавируса. Андре Тан инициировал пошив защитных масок, все средства от продажи которых передает в столичные госпитали.
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"Компания ANDRE TAN инициировала помощь киевским больницам, которые первыми принимают людей с COVID-19, и которые, увы, имеют дефицит в элементарном: им нужны защитные комбинезоны, респираторы и фильтры к ним, защитные очки, дезинфицирующие средства и т.д.", – рассказал Андре Тан.
Дизайнер призвал присоединиться к благотворительному проекту и помогать украинским медикам в борьбе с коронавирусом. Кроме этого, Андре Тан отметил, что следует придерживаться элементарных правил использования медицинских масок и после использования утюжить изделия, которые не являются одноразовыми.
Отметим, что в первые дни пандемии коронавируса дизайнер Светлана Бевза стала шить защитные костюмы врачам. К этой инициативе присоединился Иван Фролов, который также превратил свой цех в место создания медицинских защитных костюмов. В то же время автор знаменитых шляп Руслан Багинский передал больницам Львова и Коломыи миллион гривен.
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