Маски украинского бренда вошли в рейтинг Forbes, как самые креативные

Мировые дома мод приспособили новые коллекции под современные условия пандемии и превратили защитные маски на настоящий тренд. Так, Forbes создал рейтинг самых креативных масок, в котором нашлось место и украинскому бренду Juliya Kros.

Учитывая вспышку коронавируса, защитные маски превратились не только в средство защиты от болезни, но и стали незаменимым ежедневным аксессуаром. Модные бренды выпускают защитные костюмы и маски для медиков, однако не забывают и о развитии фэшн-индустрии в условиях пандемии. Издание Forbes назвало топ дизайнеров, которые создают маски. Среди них и украинка Юлия Перекрестова.

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Девушка из Сум основала собственный бренд Juliya Kros, а из-за коронавируса начала шить маски из экокожи и плотного коттона. В дизайне она не использует ярких цветов, однако лаконичные аксессуары не остались без внимания мирового сообщества. Множество из них имеют металлическую застежку или сетчатую подложку.

"Украинский бренд Juliya Kros известный своими асимметричными разрезами и вневременной эстетикой, лишенной каких-либо украшений. Ее вдохновили на создание масок для лица ее клиенты, которые начали массово обращаться с просьбами. Используя ткань, оставшуюся с двух последних коллекций, дизайнер Юлия Перекрестова выпустила ряд масок для лица в рамках своей коллекции Save Around", – говорится в сообщении Forbes.