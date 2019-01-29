Масленица на ВДНХ: какие развлечения ждут посетителей события в Киеве

Настоящее прощание с долгой и холодной зимой состоится в Киеве на территории ВДНХ. Шумное празднование Масленицы продлится в течение двух дней – 9 и 10 марта, в преддверии Великого поста.

Традиционный ежегодный праздник Масленицы на ВДНХ объединит всех посетителей мероприятия с веселыми игрищами, мастер-классами и вкусными угощениями, среди которых главной изюминкой станут блины с самыми разнообразными начинками. Грандиозное событие состоится 9 и 10 марта в парке на проспекте Академика Глушкова, 1. Вход на ВДНХ – бесплатный.

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Вся территория Экспоцентра будет украшена в народном стиле, где аллеи организаторы планируют декорировать разноцветными лентами, установить тематические фотозоны и интересные соломенные лабиринты для детей. Также на ВДНХ будет работать праздничная ярмарка, а на центральной площади разместят пятиметровое чучело зимы, которое обещают сжечь 10 марта.



Масленица на ВДНХ 2019 в Киеве

Также гостей события будут развлекать украинские звезды на концерте, который разместится прямо посреди массового гуляния. Кто же станет хедлайнером мероприятия – организаторы пока хранят тайну. Что касается других развлечений, то на территории парка во время празднования Масленицы организаторы устроят соревнования по перетягиванию канатов, бои мешками, соревнования по стрельбе в тире, по ходьбе на ходулях, мастер-классы по ковке счастливых подков, розыгрыши подарков и многое другое.



Масленица на ВДНХ в Киеве: какие развлечения ждут киевлян

Также продолжат работать главные активности "Зимней Страны на ВДНХ": романтический каток под открытым небом, тюбинговые горки, выставка "Замок ледяных скульптур", контактный зоопарк, ферма живых тропических бабочек и уличные экстремальные аттракционы.



Масленица на ВДНХ в Киеве: официальный постер

Фото: пресс-служба