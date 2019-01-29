Масленица на ВДНХ: какие развлечения ждут посетителей события в Киеве

21 Читати новину українською
Масленица 2019 на ВДНХ Киев (Украина) - афиша мероприятий на Масленицу 2019
Масленица на ВДНХ 2019 в Киеве / Пресс-служба

Настоящее прощание с долгой и холодной зимой состоится в Киеве на территории ВДНХ. Шумное празднование Масленицы продлится в течение двух дней – 9 и 10 марта, в преддверии Великого поста.

Традиционный ежегодный праздник Масленицы на ВДНХ объединит всех посетителей мероприятия с веселыми игрищами, мастер-классами и вкусными угощениями, среди которых главной изюминкой станут блины с самыми разнообразными начинками. Грандиозное событие состоится 9 и 10 марта в парке на проспекте Академика Глушкова, 1. Вход на ВДНХ – бесплатный.

Читайте также: Масленица 2019 в Украине: дата, традиции и что нельзя делать в праздник

Вся территория Экспоцентра будет украшена в народном стиле, где аллеи организаторы планируют декорировать разноцветными лентами, установить тематические фотозоны и интересные соломенные лабиринты для детей. Также на ВДНХ будет работать праздничная ярмарка, а на центральной площади разместят пятиметровое чучело зимы, которое обещают сжечь 10 марта.

Масляна на ВДНГ 2019 у Києві
Масленица на ВДНХ 2019 в Киеве

Также гостей события будут развлекать украинские звезды на концерте, который разместится прямо посреди массового гуляния. Кто же станет хедлайнером мероприятия – организаторы пока хранят тайну. Что касается других развлечений, то на территории парка во время празднования Масленицы организаторы устроят соревнования по перетягиванию канатов, бои мешками, соревнования по стрельбе в тире, по ходьбе на ходулях, мастер-классы по ковке счастливых подков, розыгрыши подарков и многое другое.


Масленица на ВДНХ в Киеве: какие развлечения ждут киевлян

Также продолжат работать главные активности "Зимней Страны на ВДНХ": романтический каток под открытым небом, тюбинговые горки, выставка "Замок ледяных скульптур", контактный зоопарк, ферма живых тропических бабочек и уличные экстремальные аттракционы.

Масляна на ВДНГ 2019 у Києві
Масленица на ВДНХ в Киеве: официальный постер

Фото: пресс-служба

Теги: Новости Украины LifeStyle Новости Киева Новости культуры Традиции Афиша
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Опра Уинфри празднует юбилей! 5 мотивирующих цитат от легендарной телеведущей
сегодня 11:22 Опра Уинфри празднует юбилей! 5 мотивирующих цитат от легендарной телеведущей
Юлія Девда 148
Как стильно выглядеть зимой: примеры знаменитостей
26 января 13:30 Как стильно выглядеть зимой: примеры знаменитостей
728
Где погулять в Харькове: самые интересные места, поражающие красотой
25 января 20:15 Где погулять в Харькове: самые интересные места, поражающие красотой
Наталя Боднар 528
Детство в приюте, заключение и пожизненный статус любовницы: история успеха Коко Шанель
25 января 19:00 Детство в приюте, заключение и пожизненный статус любовницы: история успеха Коко Шанель
Марта Вересюк 641
Топ-10 интересных фактов о Тине Кароль, которые могут удивить
25 января 17:01 Топ-10 интересных фактов о Тине Кароль, которые могут удивить
888
"Сдаться ты всегда успеешь": четыре жизненных принципа Тины Кароль
25 января 13:00 "Сдаться ты всегда успеешь": четыре жизненных принципа Тины Кароль
Юлія Девда 884
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук