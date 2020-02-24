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Масленица-2020: что можно и нельзя делать в этот день

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Что можно и нельзя делать на Масленицу / Фото из открытых источников

В понедельник, 24 февраля, начинается неделя Масленицы. В это время устраиваются народные гуляния, пекутся блины, а люди провожают холод и зиму и встречают весну с теплом.

Праздник Масленица тесно связан с Пасхой, ведь от начала Великого поста, который начинается 2 марта и будет длиться до 18 апреля, нельзя употреблять молочные продукты, яйца и мясо. На Масленицу молочные блюда разрешается есть досыта всю неделю.

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Что можно делать на Масленицу

  1. В первые три дня Масленицы можно заниматься хозяйственными делами и физическим трудом.
     
  2. Попросите у всех родных и близких прощения в последний день Масленицы – Прощеное воскресенье.
     
  3. Встречайте гостей только в убранной квартире, ведь беспорядок может сопровождать вас весь год.
     
  4. Веселитесь, гуляйте и радостно проводите время.

масляна 2020
Масленица 2020

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Что нельзя делать на Масленицу

  1. В последующие четыре дня Масленицы (с четверга по воскресенье) нельзя заниматься никакими работами.
     
  2. Не рекомендуется на Масленицу употреблять много мяса.
     
  3. Стоит воздержаться от плохих помыслов и ругательств.
     
  4. В течение всей недели нельзя употреблять алкоголь.
Когда празднуют Масленицу в Украине: дата и традиции
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Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции Масленица
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