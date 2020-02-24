Масленица-2020: что можно и нельзя делать в этот день
В понедельник, 24 февраля, начинается неделя Масленицы. В это время устраиваются народные гуляния, пекутся блины, а люди провожают холод и зиму и встречают весну с теплом.
Праздник Масленица тесно связан с Пасхой, ведь от начала Великого поста, который начинается 2 марта и будет длиться до 18 апреля, нельзя употреблять молочные продукты, яйца и мясо. На Масленицу молочные блюда разрешается есть досыта всю неделю.
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Что можно делать на Масленицу
- В первые три дня Масленицы можно заниматься хозяйственными делами и физическим трудом.
- Попросите у всех родных и близких прощения в последний день Масленицы – Прощеное воскресенье.
- Встречайте гостей только в убранной квартире, ведь беспорядок может сопровождать вас весь год.
- Веселитесь, гуляйте и радостно проводите время.
Масленица 2020
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Что нельзя делать на Масленицу
- В последующие четыре дня Масленицы (с четверга по воскресенье) нельзя заниматься никакими работами.
- Не рекомендуется на Масленицу употреблять много мяса.
- Стоит воздержаться от плохих помыслов и ругательств.
- В течение всей недели нельзя употреблять алкоголь.
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