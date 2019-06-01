Масштабный комикс-фестиваль стартовал в Киеве: яркие фото и видео

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В Киеве открылся фестиваль комикс-культуры Comic Con, где ежегодно собираются фанаты со всей страны и не несколько дней переодеваются в любимых персонажей из фильмов или компьютерных игр.

По словам корреспондента 24 канала, на событие приехали тысячи людей. Среди них косплееры, которые примерили на себя образы любимых персонажей видеоигр, комиксов или фильмов.

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"Мои бабушки и дедушки сначала не понимали этого всего, но сейчас считают, что это приносит радость, то в этом ничего плохо нет", – пояснила косплеерка Елизавета.

комікон київ
Яркие наряды на комикс-фестивале в Киеве | фото UATVкомікон

Косплееры на фестивале в Киеве | фото UATV

Ежегодно фестиваль состоит из восьми блоков:

  1. кино;
  2. видеоигры и IT;
  3. комиксы;
  4. косплей и larp;
  5. настольные игры;
  6. литература;
  7. аниме и манга;
  8. детская программа.

Comic Con

Kyiv Comic Con 2019 | фото UATV

На фестивале посетители могут сыграть в любимые компьютерные игры, а также пойти на лекции известных актеров, режиссеров, художников и тому подобное.

Смотрите фото (UATV) с фестиваля Comic Con в Киеве 2019:

 

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Автор: Евгений Назаренко
Теги: Новости Украины Новости Киева Новости LifeStyle Новости культуры LifeStyle Фестивали
Источник: 24 канал
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