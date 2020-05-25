Мастер-классы от Олега Скрипки, Златы Огневич и других: чему учат звезды в сети

В период карантина многие использовали свободное время с пользой. Это и не удивительно, ведь онлайн-курсы и мастер-классы стали еще доступнее. И не только школы и музеи открывали бесплатную информацию для пользователей сети, но и звезды, которые охотно делились своими навыками с поклонниками.

От уроков макияжа до занятий фитнесом – немало украинских селебритиз часами проводили время в своих блогах. Журналисты LifeStyle 24 создали подборку мастер-классов от знаменитостей, которые запомнятся даже после завершения карантина.

Звезды также советовали: Лучшие фильмы на вечер: список комедий и драм, которые не дадут скучать

Александр Педан

Телеведущий Александр Педан хорошо знаком украинцам благодаря экстремальным развлечениям, которые он охотно демонстрирует в сети. На карантине шоумен продолжил тренировки и давал советы поклонникам по занятиям спортом.

Злата Огневич

Еще более активна во взаимодействии с поклонниками певица Злата Огневич. Чуть ли не ежедневно артистка организует на своей инстаграм-странице мастер-классы по нанесению косметики, концерты, спортивные тренировки и различные конкурсы.

Главное, призываю не унывать в такой непростой период для нас! Также онлайн я рассказываю о вокале и музыке. Например, можно получить персональный урок по вокалу или творческую встречу в формате репетиции со мной,

– поделилась Злата Огневич.

Лилия Ребрик

Звездная мамочка Лилия Ребрик самоизолировалась с семьей на даче. Оттуда телеведущая и актриса активно делилась советами по уходу за детьми и рецептами, которые успели повторить тысячи ее поклонниц. Также с мужем Андреем Диким Лилия Ребрик демонстрировала ритмичные па, заставляя своих поклонников подтанцовывать в такт.

К теме: Как сделать ребенка счастливым во время карантина: полезные советы от Оли Цибульской

Настя Каменских

Не менее мотивирующим является блог Насти Каменских. В сети артистка охотно делает онлайн-концерты, а также тренировки. Кроме этого, Настя Каменских создала серию мотивационных статей, в которых раскрыла секреты построения гармоничных отношений, а также карьеры.

Никита Вакулюк

А вот актер и модель Никита Вакулюк инициировал актерские занятия для людей, которые хотели бы когда-нибудь покорить мир кино. Кроме этого, шоумен создал специальные курсы, которые его поклонники смогут посетить даже после завершения карантина. Обучение здесь бывает не бесплатное, однако звезда сериала "Школа" заверил, что цена снижена, чтобы каждый смог опробовать свой талант.

СолоХа

Отличилась и знаменитая блогер и певица СолоХа. В сети она охотно делится полезными лайфхаками по макияжу, кулинарии, спорту, построению карьеры и правильному питанию.

Alloise

Певица Alloise также решила не тратить время на карантине и дает онлайн-уроки для своих поклонников. Артистка не скрывает, что это хобби мотивирует и ее, ведь, по ее словам, когда передаешь кому-то знания, тоже учишься.

"На расстоянии мы работаем в основном над избавлением от ментальных и психосоматических зажимов, которые мешают телу резонировать, а душе – творить. Мне очень нравится такой совершенно новый для меня опыт, ведь когда мы учим, мы также учимся и развиваемся сами", – поделилась Alloise.

Олег Скрипка

В то же время Олег Скрипка с креативностью подошел к мастер-классам. Артист охотно проводит винные дегустации с поклонниками, дополняя их небольшим акустическим концертом.

Я придумал новый формат – провожу винные дегустации онлайн и совмещаю их с акустическим концертом. Думаю, продолжу эту идею после карантина, и не только онлайн!

– отметил Олег Скрипка.