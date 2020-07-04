Мастер Шеф Профессионалы 2 сезон 19 выпуск: шоу навсегда покинул су-шеф Абрамова

В 19 выпуске 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" повара пройдут испытания колбасными изделиями, вкус и консистенцию которых будут оценивать настоящие профессионалы своего дела – 7 представителей известной мясной компании в Украине. Также, шеф-повара сразятся в битве черных фартуков и будут готовить десерты из обычных овощей. Будет очень интересно – не пропустите!

В 19 выпуске 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" фанатов кулинарного шоу ждет продолжение кулинарной битвы между двумя командами профессионалов.

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Главной задачей второго испытания 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" стали авторские колбасные изделия. Каждой команде за два часа нужно придумать колбасное меню из 5 различных колбасных изделий или сосисок. Также командам нужно приготовить к блюду оригинальный соус и, по желанию, авторский гарнир.

Оценивать приготовленные колбасные изделия поваров 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" будут виртуозы мясных блюд – 7 представителей известной мясной компании в Украине.

Главным критерием оценок для профессионалов будет исключительный вкус и оригинальность приготовленных блюд. Команды профессионалов 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" с вдохновением читали свои колбасные меню и ловко взялись готовить их с добавлением различных специй и добавок.

Со счетом 4:3 победила команда красных, в которой были: Юля Жигулина, Эдуард Канарян, Саша Цвигун и Влад Ермаков. Команду синих ждет нелегкое голосование за того, кто понесет всю ответственность за проигрыш команды. Выбор у профессионалов из синей команды небольшой, ведь Евгений Грибеник уже в черном, а это означает, что соревноваться за дальнейшее участие во 2 сезоне "Мастер Шеф. Профессионалы" будет либо Виктор Самардак, либо Давид Даниелян.

Битва овощных десертов

Но не все так случилось, как было задумано. Ольга Мартыновская, Эктор Хименес-Браво и Владимир Ярославский пригласили участников красной команды 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" подняться на балкон, а команде синих нужно было выбрать двух участников на битву черных фартуков. Поскольку их всего в синих фартуках было двое, голосование не состоялось.

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Судьи 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" пригласили Эдуарда Канаряна, Евгения Грибеника, Виктора Самардака и Давида Даниеляна выбрать ту коробку-загадку, которая наиболее понравилась, и встать возле нее. Под таинственными коробками каждого участника битвы черных 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" ждал свой особый овощ, из которого за полтора часа нужно приготовить изысканный десерт.

Ольга Мартыновская решила тоже принять участие в битве черных фартуков, и тем самым поддержать поваров. У судьи 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" под коробкой-загадкой был баклажан. Девушка долго не думала над десертом, который будет готовить, сразу определилась и начала готовить французский шарлотт с баклажаном.

Давиду Даниеляну досталась редька, Евгению Грибенику – картошка, Эдуарду Канаряну – корень петрушки, Виктору Самардаку – капуста.

Повара 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" придумывали разнообразные сочетания ингредиентов, которые бы максимально подходили к овощу, который должен был быть звездой десерта.

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Настало время презентовать свои десерты судьям 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы". Виктор Самардак решил подать свое блюдо в виде разрезанного авокадо в корзине с другими фруктами. Евгений Грибеник приготовил картофельную панна котту, Давид Даниелян приготовил тарт, а Эдуард Канарян подал судьям 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" отварной корень петрушки с соусом и цукатами.

Кто покинул шоу "Мастер Шеф. Профессионалы"

По решению судей 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" кулинарное шоу в 19 выпуске покидает Виктор Самардак. Парень запомнился, пожалуй, всем поклонникам кулинарного шоу. К сожалению, за несколько шагов до финала шеф-повар и су-шеф Александра Абрамова покидает кухню "Мастер Шеф".

А шестерку лучших поваров 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" ждут новые испытания и одно из них начинается прямо сейчас.

Испытание десертами без сахара

Судьи 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" предложили поварам самостоятельно разделиться на пары для следующего испытания. Владислав Ермаков с Александром Цвигуном выбрали красные фартуки, Евгений Грибеник и Данид Даниелян выбрали синие фартуки, а Эдуард Канарян и Юля Жигулина – желтые фартуки.

"Обед без чая, как дед без баяна", – какое отношение это имеет к судьям 2 сезона " Мастер Шеф. Профессионалы"? А речь идет о бабушках, которые частенько кормят нас сладеньким, даже если наши желудки уже полны. Сегодня профессионалам нужно приготовить классические слишком сладкие торты без добавления сахара. Мед также нельзя использовать в десертах.

Команда красных должна приготовить хелси-торт "Пьяная вишня", синие – "Пражский торт", а желтые – "Золотой ключик".

На все про все у участников 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" два часа и доступ к обеим кладовым кулинарного проекта. Добывать сахар профессионалам нужно из фруктов, ягод и других продуктов в кладовке.

Профессионалы не искали легких путей и начали экспериментировать с консистенцией и ингредиентами, но оправдает ли результат такой рисковый путь?

Первыми на вердикт к судьям пошла команда желтых – Юля и Эдуард. Судья 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" Эктор Хименес-Браво, сразу заметил, что бисквит в торте опал, а по вкусу "Золотой ключик" был не слишком сладким.

В 20 выпуске 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" мы будем свидетелями адски горячего выпуска, в котором узнаем, чей десерт стал лучшим и сумел удивить судей кулинарного шоу.

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