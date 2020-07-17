В 21 выпуске 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" мы станем свидетелями долгожданного финала кулинарного проекта, в котором будут бороться пятеро сильнейших шеф-поваров сезона. И только один из них победит в 2 сезоне "Мастер Шеф. Профессионалы"!

В финале 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" мы узнаем, кто из шеф-поваров сможет удивить судей и попадет в суперфинал, а кто поедет домой в шаге от мечты и победы.

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"Коллеги, наконец мы можем поздравить вас с финалом", – именно с этих слов судьи начали долгожданный финал 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы".

А поддержать финалистов приехали лучшие шеф-повара и участники 20-ки 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы", кроме Владислава Мицкевича, который до сих пор обижается на коллег по кулинарному шоу.

Финал 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы"

На Евгения Грибеника, Давида Даниеляна, Влада Ермакова, Эдуарда Канаряна и Александра Цвигуна на кухне 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" ждали коробки-загадки, под которыми скрывалась главная задача первого конкурса и их билет в суперфинал.

Итак, под коробками-загадками у каждого из финалистов 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" были продукты, из которых они готовили свои победные блюда на кастинге к кулинарному проекту. Напомним вам, какие блюда готовили финалисты на кастинге 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы": Евгений Грибеник готовил язычки ягненка с желе из тархуна и пюре, Влад Ермаков готовил утку с бананом, Эдуард Канарян пришел с блюдом из баклажанов и йогуртом в азиатском стиле, Давид Даниелян готовил каре ягненка с двумя видами пюре, а Александр Цвигун – трюфели с пеной из цветной капусты.

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Главной задачей этого конкурса является приготовление кардинально другого блюда из тех же продуктов, которые подарили финалистам билет на 2 сезон "Мастер Шеф. Профессионалы". На приготовление у профессионалов всего 1 час. Судьи 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" позволили поварам дополнительно выбрать один ингредиент по своему усмотрению из кладовой и использовать его в своем блюде. Женя Грибеник выбрал желатин, Влад Ермаков – ксантан, Эдуард Канарян – киноа, Давид Даниелян – кинзу, а Саша Цвигун – креветки.

В своем новом блюде финалистам не обязательно нужно использовать все ингредиенты из коробки-загадки, но готовить их нужно по другим кулинарным техникам.

На этом этапе 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" судьи выберут только трех суперфиналистов, двое поваров, которые не справятся с задачей, сразу покинут кухню "Мастер Шеф".

Финалисты 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" пытались применить в своих блюдах новые кулинарные техники и сочетания ингредиентов, но удастся ли им удивить судей кулинарного проекта – узнаем уже через мгновение!

Если блюда Евгения Грибеника и Эдуарда Канаряна откровенно поразили судей 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" своим совершенством, то к блюдам Влада Ермакова, Давида Даниеляна и Саши Цвигуна – были вопросы.

После долгих переговоров судьи 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" позвали всех финалистов кулинарного проекта и поблагодарили каждого повара за труд и кулинарное искусство. Однако, не всем финалистам удалось показать новый уровень кулинарного мастерства и сегодня проект оставляют Владислав Ермаков и Давид Даниелян.

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Ребята мужественно поблагодарили судей 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" и участников проекта и с гордо поднятыми головами покинули шоу.

Суперфинал 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы"

В суперфинале 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" Евгений Грибеник, Эдуард Канарян и Александр Цвигун – поздравляем ребят и впереди нас жди ​​главная битва за победу в кулинарном проекте и 1 000 000 гривен. Каждый из суперфиналистов должен приготовить изысканную закуску, основное блюдо и десерт.

Поддержать суперфиналистов приехали самые близкие друзья и родственники поваров, а также 20-ка лучших поваров Украины 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы".

2,5 часа на приготовление, открыты кладовые и девайсные – время пошло!

Эдуард Канарян выбрал концепцию безотходного производства и будет готовить только из овощей. Повар будет использовать баклажаны с трюфелем и подаст их на закуску, цветную капусту с разнообразным сочетанием трав на основное блюдо и десерт из пастернака и топинамбура.

Евгений Грибеник поставил ставку на изысканную и сложную кухню. Шеф-повар черпал свое вдохновение из блюд одного известного американского повара. Евгений будет готовить окончательный вариант блюд перед судьями 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы". На закуску шеф подаст судьям кулинарного шоу "Мастер Шеф. Профессионалы" фуа игру, на основное блюдо треску мисо с соусами и на десерт шоколадную сферу с начинкой из крем-сыра и манго.

Александр Цвигун будет пытаться удивить тройку судей кулинарного шоу "Мастер Шеф" интертейментом. Парень во всех трех блюдах соединит устрицу и вешенки. В повара большое желание именно такой концепцией выделиться среди остальных суперфиналистов!

Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский пробовали каждое блюдо суперфиналистов и внимательно слушали об их концепции и блюде. Первым к судьям 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" со своей закуской пошел Саша Цвигун. Парень искусно представил свою закуску из вешенки, которую подал в раковине с устрицы. Этим Саша пытался обмануть судей, ведь блюдо необычное даже подачей – повар их кормил из рук.

Евгений Грибеник пытался поразить тройку судей "Мастер Шеф" необычной подачей блюд, в частности это были яичные скорлупы и металлические шипы настоящего йога - йога-гриль с углем.

Эдурда Канарян утверждал, что цветы, которые он применил во всех своих блюдах – это подарок природы. Однако для Владимира Ярославского в блюдах Эдика было недостаточно соли, они были пресные. Однако имитация вегетарианских ребер из цветной капусты судей поразила...

Ох и нелегким будет выбор судей 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы"!

Объявление победителя 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы"

После долгих раздумий, Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская готовы объявить победителя 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы", им стал – Евгений Грибеник!

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Мы искренне поздравляем победителя 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" и суперфиналистов с великолепными и креативными блюдами, спасибо за непревзойденные эфиры и конкурсы. А мы с вами встретимся в 10 сезоне "Мастер Шеф" уже этой осенью – не пропустите!

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