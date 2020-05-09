Мастер Шеф Профессионалы 2 сезон 11 выпуск: друг или стукач – разборки на кухне шоу

В 11 выпуске 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" участники будут выбирать собственную стратегию в испытании. Кто будет писать кляузы на коллег, а кто будет получать победные монеты от Эктора Хименеса-Браво количеством приготовленных блюд – узнаем уже сегодня!

В прошлом 10 выпуске 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" участники пытались поразить мам полуфабрикатами, которые они приготовили для их детей. Две команды проиграли в испытании и на голосовании выбрали двух виновников: Настю Кобыляцкую и Виктора Самардака.

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В 11 выпуске 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" началось новое испытание в котором участники должны заработать как можно больше денег. Одно браво за отлично приготовленное блюдо, плюс два браво за метко написанную жалобу на блюдо коллеги и минус два браво от Эктора Хименеса-Браво за ложную жалобу.

Участники 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы", которые заработают меньше денег оденут черные фартуки. Первым свое блюдо – Али Олио приготовил Ефим Кравченко. Парень утешился, что думал знает, как правильно готовить блюдо и подал судье "Мастер Шеф. Профессионалы" обычный соус Айоли с чесноком. Никита Алимов написал жалобу на блюдо Ефима и указал, что в действительности повару нужно было приготовить пасту с тремя специями: чесноком, петрушкой и острым перцем чили, и не прогадал. Настя Кобыляцкая и Владислав Мицкевич написали, что в блюде Ефима недостаточно чеснока – жалоба не оправдала ожидания поваров. Эктор Хименес-Браво отминусировал у Насти и Мицика два браво, а вот Никите доплюсовал две монеты.

В то время как Ефим переделывал свое блюдо, Юля Жигулина пыталась приготовить классический омлет. Девушку тоже постигла неудача, коллеги написали кучу жалоб, но в выигрыше снова был Никита. Ведь омлет не готовят под крышкой, как это делала Юля.

По иронии судьбы, самое простое на первый взгляд блюдо Юли принесло ей уже второе поражение и около 40 испорченных яиц. Неужели во 2 сезоне "Мастер Шеф. Профессионалы" есть такие, кто не умеет готовить омлет по всем правилам кулинарии? Узнаем уже совсем скоро!

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Кулинары один за другим готовили блюда из-под коробок-загадок и подавили их судьям. Участники "Мастер Шеф. Профессионалы" поделились на два лагеря, одни писали жалобы и готовили, другие принципиально не подставляли коллег и готовили исключительно свои блюда. Какая же из стратегий профессионалов победит, Эктор Хименес-Браво объявит в конце испытания.

Из предыдущего кулинарного конкурса в черных фартуках уже были – Настя и Сергей. Во втором испытании они имели возможность снять их, если получат больше монет от Эктора Хименеса-Браво. Но кулинары активно писали жалобы на коллег и не слишком активно готовили свои блюда.

В итоге второго конкурса 11 выпуска 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" меньше всего баллов получили: Настя Кобыляцкая и Виктор Самардак, у них -4 монеты.

Ефим Кравченко и Влад Ермаков получили -3 монеты. Эдуард Канарян, Юля Жигулина и Саша Цвигун получили по 1 монете. Все они одевают черные фартуки по правилам конкурса "Мастер Шеф. Профессионалы".

С задачей кулинарного испытания на отлично справились такие повара, как: Никита Алымов – 5 монет, Влад Мицкевич, Евгений Грибеник и Давид Даниелян – по 3 монеты, а у Макса Высоцкого – две монеты.

Битва семи черных фартуков

Зайдя на кухню "Мастер Шеф. Профессионалы" 2 сезона участников встретила тройка судей кулинарного проекта и таинственные коробки-загадки. Из наряда Владимира Ярославского повара поняли, что конкурс будет тяжелым, ведь судьи готовят вместе с профессионалами только в тяжелых испытаниях.

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Под коробками-загадками кулинаров ждал один продукт, у каждого из владельцев черных он был другой. У Влада Ермакова – брокколи, у Ефима Кравченко – яблоки, у Виктора Самардака – шоколад, Юля Жигулина получила авокадо, Настя Кобыляцкая – топинамбур, Эдуард Канарян – яйца, а Александр Цвигун будет готовить блюдо за жизнь из куриной печени.

Семь участников битвы черных фартуков должны приготовить блюдо высокой кухни из продукта, который они получили под коробками. Но ведь это "Мастер Шеф. Профессионалы" 2 сезон, задача не может быть слишком легкой, поэтому судьи ее усложнили.

Эктор Хименес-Браво посоветовал кулинарам обратиться к Масимо Ботури и его феноменальному блюду – 5 состояний пармеджано раджано, то есть совместить разные состояния одного продукта в одном блюде.

Профессионалам нужно использовать в блюде выбранный продукт на 80% в составе блюда и на минимум 5 агрегатных состояний продукта. Другие продукты могут быть только вспомогательными в блюде.

Владимир Ярославский будет готовить блюдо из батата. Приняв участие в конкурсе, судья "Мастер Шеф. Профессионалы" 2 сезона решил показать участникам, что все возможно и заодно проверить себя в довольно сложном испытании.

Эктор Хименес-Браво позвал к себе 5 участников; Эдуарда, Ефима, Сашу, Влада и Виктора, которые справились с задачей и доказали, что их черные фартуки – это досадная случайность. Осталась Юля и Настя, кто из девушек останется, а кто покинет кулинарный проект?

По итогам битвы черных фартуков, с заданием от судей не справилась юная Анастасия Кобыляцкая – она покидает 2 сезон "Мастер Шеф. Профессионалы".

И на этом вердикте сюрпризы для 11-ки участников "Мастер Шеф. Профессионалы" конкурсный день не закончился. Судьи выбрали двух капитанов для следующего конкурсного дня. Эдуард Канарян возглавил команду красных, а Евгений Грибеник – синюю команду.

В команду Эдика вошли: Никита Алимов, Влад Ермаков, Александр Цвигун, Максим Высоцкий и Давид Даниелян.

В команду Евгения вошли: Виктор Самардак, Влад Мицкевич и Юля Жигулина.

На рассвете обе команды профессионалов отправились в строительный магазин, чтобы закупиться материалами и построить собственный ресторан своими руками.

Битва ресторанов

В строительном магазине участников "Мастер Шеф. Профессионалы" 2 сезон встретил Владимир Ярославский. У судьи кулинарного проекта в руках было два конверта с 7 тысячами гривен в каждом.

Авторский интерьер, концепция и меню – три главные условия испытания. Когда рестораны будут готовы, судьи вместе со своими близкими друзьями придут к поварам в гости.

Профессионалы будут принимать 9 гостей в своих ресторанах и подавать блюда в формате сет-меню.

Один час на составление меню, закупку материалов и чертежей будущих ресторанов. Далее поварам нужно воплотить все свои замыслы и идеи в ресторане, который построят своими руками.

Эдуард решил, что его концепцией ресторана будет ужин в лесу, Евгений предложил концепцию рыбалки.

Уже в следующую субботу мы узнаем чей концепт окажется лучшим: лес или море. И чем закончится битва микро-ресторанов? Не пропустите, уже в 12 выпуске 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы"!

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