МастерШеф Профессионалы 2 сезон 12 выпуск: война ресторанов и уникальное голосование поваров

В 12 выпуске 2 сезона "МастерШеф. Профессионалы" повара будут строить свои собственные рестораны и подавать в них свои собственные шедевральные блюда. Чья концепция потерпит поражения и покинет ли кто-то из профессионалов кулинарный проект в шаге от заветной десятки - узнаем уже сегодня. Не пропустите!

В 12 выпуске 2 сезона "МастерШеф. Профессионалы" участников ждет испытание рестораном. В прошлом выпуске команды получили задание от тройки судей кулинарного проекта, разработать и воплотить в жизнь концепцию открытия собственного ресторана.

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Красной и синей команде нужно построить ресторан из строительных материалов, которые они сами выбрали и приобрели в магазине. Далее поварам нужно придумать меню и приготовить его для гостей, которые посетят их рестораны.

Лес против моря – чей концепт окажется лучшим мы узнаем уже сегодня в 12 выпуске 2 сезона "МастерШеф. Профессионалы".

Как удивить гостей, которые видели все? Синяя и красная команда выбрали свои стратегии и уверенно идут к победе.

В красной команде Давид Даниелян занимался написанием вывески ресторана, Александр Цвигун украшал стены и рисовал на них лесные мотивы, а Никита Алимов составлял полки для декоративных горшков.

Синяя команда активно вырисовывала морские мотивы в своем ресторане, Ефим Кравченко занимался декором, Юля Жигулина и Виктор Самардак грунтовали стены, Влад Мицкевич крепил потолок.

Если на строительство ресторанов у команд было 4 часа, то для приготовление изысканного сет-меню для 9 гостей "МастерШеф. Профессионалы" было только 2,5 часа.

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Команда синих в своем сет-меню подготовили для гостей ресторана "Fish Me" изысканные рыбные блюда: поцелуй устрицы с манго и маракуйей, креветку в тесте катаифе, подкопченное кукурузное пюре с гребешком сувит, фиолетовый октобус с эспумы на ксантане, сорбет из шампанского и десерт от Ефима Кравченко, который по внешнему виду напоминал морской камешек.

Команда красных подавала гостям цветочные яблоки из свеклы в экстракте розы, овощной шот без алкоголя, золотую пчелу в кандурине, лосось с клубникой, утку с корицей и елью и на десерт мороженое с елки и грибная конфета.

Во время процесса приготовления, Виктор Самардак ненароком облил левую ногу жидким азотом, температура которого -198 градусов. Однако, несмотря на резкую боль и ожоги Виктор не прекратил участие в испытании, профессионал продолжил готовить для гостей ресторана.

Гости кухни "МастерШеф. Профессионалы" пробовали блюда в обоих ресторанах кулинаров, критиковали их блюда, некоторыми блюдами особенно восхищались и когда пришло время голосовать за лучшую концепцию и меню голоса разделились. За команду синих и их рыбный ресторан только одна гостья от Владимира Ярославского отдала им свой голос. Остальные голоса гости отдали команде красных и их блюдам из леса.

По итогам битвы ресторанов победу в испытании получила команда красных со счетом 8:1.

Уникальная битва черных фартуков

Синяя команда поваров, которые с треском завалили конкурс от судей "МастерШеф. Профессионалы" 2 сезона, на голосовании битвы черных была изумлена новыми правилами от судей проекта. Суть уникального голосования за лузера превратилась в оказание почестей лучшему кулинару.

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Профессионалы не будут выбирать худшего повара, а того кто работал лучше всех. Счастливец поднимется на балкон к остальным поварам, а те, кто остался внизу – все наденут черные фартуки и будут бороться за место в кулинарном шоу.

По решению команды по два голоса получили Юля и Ефим. Хименес-Браво попросил капитана команды – Евгения Грибеника выбрать счастливчика. Капитан спас Юлию Жигулину.

Микрокухня на кухне "МастерШеф. Профессионалы"

На четырех участников битвы черных: Евгения Грибеника, Виктора Самардака, Ефима Кравченко и Влада Мицкевича ждало тяжелое испытание микрокухней.

Судьи 2 сезона "МастерШеф. Профессионалы" подготовили для поваров четыре микроресторана с различными тематиками. Рестораны игрушечные, но судьи хотят достойных пиров на микрокухне. Каждый ресторан декорированный под определенное событие: день рождения, свадьбу, новый год и венский бал. Профессионалам же нужно выбрать ресторан, блюда для которого они будут готовить.

Влад Мицкевич готовил блюда для венского бала, Евгений Грибеник готовил блюда для нового года, Виктор Самардак готовил для праздничного стола на день рождения ребенка, а Ефим Кравченко для свадьбы.

Полтора часа пролетели очень быстро и пришло время для судейского вердикта. По решению судей, которые пристально следили за всеми этапами приготовления блюд и оценили их на микрокухне, все участники битвы черных справились с задачей на отлично.

Новым испытанием для 11-ки участников 2 сезона "МастерШеф. Профессионалы" стал конкурс диетического питания. Именно по диетическим принципам будут готовить кулинары – стол №4, стол №5 и другие.

Судьи предложили профессионалам разделиться на команды, и на кандидатуру капитана желающих было не много. Единственным вызвался Владислав Мицкевич и возглавил команду красных. В его команду вошел Евгений Грибеник, Эдуард Канарян, Ефим Кравченко, Юля Жигулина и Виктор Самардак. У команды красных были карточки стола №9 сахарный диабет, стола №8 – ожирение и стола №6 – подагра.

После долгих раздумий Давид Даниелян решился стать капитаном синих и выбрал в свою команду Влада Ермакова, Никиту Алимова, Александра Цвигуна и Макса Высоцкого. Давид выбрал карточки со столом №12 – нервные заболевания, столом №1 – язва желудка и столом №3 – диарея. Именно по рекомендациям из этих карточек повара и будут готовить свои блюда.

Главной задачей испытания стало приготовление диетических блюд для больных различными заболеваниями людей. 2 часа для приготовления и время ушло от судей! Но справятся ли с этой задачей повара 2 сезона "МастерШеф. Профессионалы" мы увидим уже в следующую субботу.

В следующем 13 выпуске 2 сезона "МастерШеф. Профессионалы" кулинары будут готовить лучшие рецепты для тех кто на диете. После строгих диет кулинары отрываться на празднике ароматов. Но какими бы классными не были бы испытания, Владу Мицкевичу объявят бойкот. Возвращайтесь через неделю и увидите все сами!

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