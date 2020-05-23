Мастер Шеф Профессионалы 2 сезон 13 выпуск: мятеж против Мицкевича и крайне тяжелая битва черных

В 13 выпуске 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" мы увидим удастся ли участникам соблазнить сомелье своими блюдами и сдадут ли они экзамен на аромат и вкус. Почему профессионалы взбунтовались против Владислава Мицкевича – узнаем уже сегодня!

На прошлой неделе в 12 выпуске 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" участники начали важное испытание. Кулинары должны показать, какие блюда можно употреблять при тяжелых заболеваниях.

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Напомним вам несколько основных моментов из прошлого 12 выпуска 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы".

Владислав Мицкевич возглавил команду красных в которую вошли: Евгений Грибеник, Эдуард Канарян, Ефим Кравченко, Юля Жигулина и Виктор Самардак. У команды красных были карточки стола №9 – сахарный диабет, стола №8 – ожирение и стола №6 – подагра.

Давид Даниелян стал капитаном синих и выбрал в свою команду Влада Ермакова, Никиту Алимова, Александра Цвигуна и Макса Высоцкого. У синих карточки со столом №12 – нервные заболевания, столом №1 – язва желудка и столом №3 – диарея. Именно по рекомендациям из этих карточек повара и будут готовить свои блюда.

За 2 часа отведенного времени команды приготовили большое количество разнообразных блюд. Но не все было так хорошо, как казалось на первый взгляд. Команда красных недовольна капитаном, Владом Мицкевичем, который несмотря на четкий список разрешенных и запрещенных продуктов в диете столов, готовил из вредных продуктов.

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Судьи внимательно следили за приготовлением блюд участниками и на вердиктах пробовали их и расспрашивали о добавленных ингредиентах.

Отведав все блюда, которые приготовили участники 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" в испытании, Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский присудили победу в этом конкурсе команде синих. Ведь команда красных подала судьям сырое блюдо из кальмаров, суп с бульоном, который категорически нельзя было использовать при диете мочекаменной болезни.

А Владу Мицкевичу, как капитану красной команды нужно выбрать двух человек, которые будут нести ответственность за поражение команды. Капитан выбрал в черные фартуки себя и предложил команде посоветоваться и выбрать второго участника на битву лузеров. Такое предложение возмутило участников команды, ведь Мицкевич должен сделать этот выбор сам. Юля Жигулина решила одеть черный фартук самостоятельно, этими действиями участница выросла в глазах профессионалов.

Настоящие сомелье на кухне "Мастер Шеф"

Как капитан победитель предыдущего конкурса в 13 выпуске 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" – Давид Даниелян снова возглавляет команду во втором испытании. Как приятный бонус от судей Давид получил возможность выбрать капитана команды соперника. Парень долго не думал и выбрал Влада Мицкевича. Такой выбор Давида огорчил остальных участников, ведь они не хотят работать в команде Мицкевича из-за его самоуверенности и тяжелого характера.

Давид Даниелян прокомментировал свой выбор судьям, и отметил, что не хотел, чтобы Мицкевич оказался шестым участником его команды, поэтому выбрал его капитаном.

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В команду красных, капитаном которых стал Влад Мицкевич, вошли: Эдуард Канарян, Никита Алимов, Виктор Самардак и Юлия Жигулина.

В команду синих – Давида Даниеляна вошли: Евгений Грибеник, Влад Ермаков, Ефим Кравченко, Александр Цвигун и Максим Высоцкий.

"Запах – эффективный способ привлечь внимание клиента к блюду", – сказал Эктор Хименес-Браво. Участникам 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" в 13 выпуске придется овладеть приемом кулинарного обольщения. Ведь к ним в гости пожалуют настоящие сомелье.

Сомелье – это люди, обонятельные рецепторы которых способны почувствовать тонкие нотки ингредиентов в блюде.

По запаху блюд, которые приготовят профессионалы, сомелье будут определять будут ли пробовать блюдо или нет. В общем командам нужно приготовить 5 блюд, одно из которых должно быть вегетарианским. Гости 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" не будут видеть блюда, ведь они будут находиться в парфюмерном цилиндре.

В 13 выпуске 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" запах – это основное меню профессионалов.

Кстати, команда, которая не сумеет соблазнить сомелье запахом приготовленных блюд и проиграет в конкурсе – в полном составе оденет черные фартуки.

Еще в начале испытания Эдуард Канарян и Никита Алимов решили забрать капитанство у Влада Мицкевича и самостоятельно составили меню для испытания.

Команда красных решила готовить для гостей 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" лосось с зеленым соусом, пасту с различными видами грибов, утку, которую команда готовила на битве ресторанов, копченую цветную капусту и муссовый десерт.

Команда синих решила готовить не 5 блюд, а семь. А именно: лосось с кокосовым молоком и клубникой, карри пасту, оладьи из цукини, перепела с крамблом из бекона, медальоны с креветками, спаржу с ароматными маслами и кофейный десерт из карамели.

На приготовление у участников 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" 2,5 часа, которые пролетели как 5 минут. Гости уже прибыли на кухню "Мастер Шеф" и каждый из них выбрал по два блюда, которые больше всего поразили их по аромату.

По результатам второго конкурса 13 выпуска 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" победу одержала команда синих со счетом 4:3, а это значит, что команда красных в полном составе одевает черные фартуки.

Битва черных фартуков

Зайдя на кухню "Мастер Шеф. Профессионалы" участники увидели две таблицы, одна с их именами, другая со списком категорий и продуктов. На этот раз результат не зависит от приготовленного блюда, а именно от поваров в белых фартуках. Эктор Хименес-Браво пригласил профессионалов спуститься с балкона кухни "Мастер Шеф" и сформировать задачу для черных фартуков самостоятельно, чтобы она была максимально справедливой. Один белый фартук выбирает для одного черного только одну категорию. А задача участников в черном – совместить все эти условия в одном блюде.

Уже в следующую субботу в 14 выпуске 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" мы увидим кто кому брат, сват и враг. Все участники 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" объединились против Влада Мицкевича и составили ему крайне трудную задачу. Выберется ли Влад из черного фартука и как пройдет битва узнаем уже через неделю. Не пропустите!

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