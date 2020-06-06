В 15 выпуске 2 сезона "МастерШеф. Профессионалы" мы узнаем, кто из кулинаров первым покинет 10-ку кулинарного проекта в шаге от мечты, а кто докажет судьям свой профессионализм и кулинарный талант. Вы должны это увидеть – не пропустите!

В 15 выпуске 2 сезона "МастерШеф. Профессионалы" мы увидим продолжение кулинарного краш-теста на кулинарную логику от десятки лучших поваров проекта. Эдуард и Никита возглавили команды и выбрали су-шефов, которые будут помогать им в подготовке блюд для участников двух команд.

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А правила судьи озвучили только для капитанов и су-шефов: нужно сформировать подсказки из ингредиентов и комплектующих, выложить их на стол за 7 минут отведенного времени.

Однако право создавать подсказки участники 2 сезона "МастерШеф. Профессионалы" не смогут так просто – капитанов и су-шефов ждет аукцион. Чем меньше подсказок, тем легче получить блюдо от судей 2 сезона "МастерШеф. Профессионалы". За работой своих команд капитаны и су-шефы будут наблюдать с экранов мониторов.

Всего блюд будет восемь: каннеллони, паста Болоньезе, панна-котта, голубцы, фондан, яйца по-флорентийски, крокеты и крок-месье.

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Две команды кулинаров 2 сезона "МастерШеф. Профессионалы" получили от тройки судьев кулинарного проекта полтора часа на выполнение задания и приступили к разгадыванию блюд.

Команда красных быстро разгадала кулинарный ребус от Евгения Грибеника и Эдуарда Канаряна, а вот у команды синих возникли проблемы с загадками испытания. Повара запутались и смогли отгадать только одно блюдо из трех – пасту Болоньезе.

Со счетом 4:1 победу одержала команда красных и поднялась на балкон. Команду синих в 15 выпуске 2 сезона "МастерШеф. Профессионалы" ждало голосование, в котором команде нужно выбрать двух участников на черный фартук.

Поскольку Юля Жигулина уже была в черном фартуке, команда против нее голосовать не могла, поэтому выбор был невелик. Команда синих во главе с Никитой Алимовым выбрала двух поваров: Владислава Ермакова и Максима Высоцкого.

Одно из самых тяжелых сражений сезона "МастерШеф. Профессионалы"

На битве черных фартуков 2 сезона "МастерШеф. Профессионалы" кулинаров ждет сверхтяжелая задача – совместить несовместимое. Судьи 2 сезона "МастерШеф. Профессионалы" подготовили для участников битвы черных лототрон с черными и белыми шариками внутри.

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В белых шариках скрыты изысканные продукты: фуагра, устрица, киноа, лобстер, морской еж и гребешок. А вот в черных шариках – кровь, бульонный кубик, ливерная колбаса, тушенка, каша "Артек", вяленая рыба и сырок "Дружба".

Каждому из участников битвы черных фартуков 2 сезона "МастерШеф. Профессионалы" нужно выбрать два шарика – один черный и один белый – и совместить ингредиенты из шариков в одном блюде за час отведенного времени.

Юлия Жигулина готовила блюдо из крови и гребешка. Влад Ермаков готовил изысканное блюдо из тушенки и лобстера. Максим Высоцкий колдовал над блюдом из ливерной колбасы и устрицы, а Давид Даниелян – из морского ежа и каши "Артек".

Судьи внимательно следили за всеми этапами готовки профессионалов и попробовали приготовленные блюда. Среди лестных отзывов о блюде Давида Даниеляна, были и громкие поражения. Хименес-Браво отказался пробовать блюдо участника 2 сезона "МастерШеф. Профессионалы" Максима Высоцкого. Судья объяснил, что не видит в блюде парня ничего оригинального, а устрицу он пробовал не раз, поэтому знает, какая она на вкус.

После долгих обсуждений, судьи приняли непростое решение и определились, что в 15 выпуске 2 сезона "МастерШеф. Профессионалы" кулинарное шоу покидает Максим Высоцкий.

Возвращение звезд "Мастер Шеф" на кулинарный проект

Девять участников "МастерШеф. Профессионалы" 2 сезона начали испытания с выездного конкурса, а именно большой закупки в супермаркете. Владимир Ярославский встретил профессионалов и предложил участникам разделиться на две команды. Первым капитаном стал Виктор Самардак и возглавил красную команду, в которую вошли Евгений Грибеник, Никита Алимов, Эдуард Канарян и Александр Цвигун. Команду синих возглавил Давид Даниелян и выбрал в свою команду Владислава Ермакова, Ефима Кравченко и Юлю Жигулину.

Обе команды 2 сезона "МастерШеф. Профессионалы" сначала должны продумать меню заведения в моноформате. Дальше закупить продукты на выделенную судьями сумму – 1 500 гривен за один час и приготовить выбранные блюда за 2 часа.

Все меню команды 2 сезона "МастерШеф. Профессионалы" будут продавать в стиле ресторанов "One Euro Bar", то есть за 30 гривен. Покупать блюда у участников 2 сезона "МастерШеф. Профессионалы" будут звезды предыдущих сезонов "Мастер Шеф". А что самое интересное, тратить деньги гости будут исключительно из собственного кошелька, поэтому вкус блюд и концепция ресторанов, которые обустроят профессионалы, – сверхважны.

Команда Виктора Самардака прислушивалась к советам успешного шеф-повара Евгения Грибеника и будет готовить в концепции "Тапас Бар" с разнообразными начинками.

Команда синих во главе с Давидом Даниеляном будет готовить открытые пироги Киш Лорен с разнообразными начинками. Чья из стратегий будет выигрышной, а кто провалится с треском – узнаем уже в следующую субботу.

В 16 выпуске 2 сезона "МастерШеф. Профессионалы" мы узнаем в чьем баре евро больше и как профессионалы превратят блюда в произведения искусства.

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