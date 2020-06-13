В 16 выпуске 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" приготовят произведения искусства на полотне и попытаются одержать победу над микроволновой печью на битве черных фартуков. Кто из профессионалов не удержится на плаву и покинет кулинарный проект за шаг до мечты – узнаем уже сегодня.

В прошлом 15 выпуске 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" две команды открыли свои "One Euro Bar", в котором продавали различные лакомства по единой цене – 30 гривен.

Читайте также Участники Мастер Шеф Профессионалы 2 сезон: все участники 20-ки

Красные продавали тапасы, воздух и масло, а синие решили готовить киш лорен с разными начинками. Ефим Кравченко не справился с двумя видами десертных пирогов. Борьбу с "аферистами" вел Эктор Хименес-Браво и заставил команду убрать с прилавков все несъедобные товары. Блюда участников 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" пробовали кулинары разных сезонов "Мастер Шеф": Евгений Клопотенко, Катерина Великая, Анастасия Погосова, Валентина Денешко и другие участники кулинарного шоу.

В чьем баре евро больше? Узнаем уже сегодня, в 16 выпуске 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы".

Судьи подсчитали собранные участниками 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" средства и объявили результаты: 2660 грн заработали синие, а красные – 3510 грн.

Но на этом Эктор Хименес-Браво решил не останавливаться и отметил маркетинговый ход Никиты Алимова с продажей воздуха особой наградой – черным фартуком. Судья 2 сезона "Мастер Шеф. Професссионалы" отметил, что задачей обеих команд было заработать как можно больше денег блюдами, а не рыночными махинациями. А синюю команду ждет голосование за одного человека, который наденет черный фартук. Участники синей команды не простили Ефиму Кравченко его испорченные блюда и проголосовали за него.

Искусство на кухне "Мастер Шеф"

Виктор Самардак получил бонус от судей 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" и выбирает двух капитанов соперников в следующем конкурсе. Выбор кулинара был достаточно стратегическим, ведь парень надеялся на свои прогнозы насчет других участников. Итак, капитаном желтой команды стал Ефим Кравченко, а команду синих возглавила Юля Жигулина.

Участников ждало довольно интересное и креативное задание от судей 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы". Это было испытание искусством, ведь каждый кулинар должен быть художником, а уже потом искусным поваром.

Читайте также Мастер Шеф Профессионалы 2 сезон 15 выпуск: кто покинул проект в самой тяжелой битве черных

У каждой команды будет свой стиль, в котором профессиональные художники, приглашенные судьями "Мастер Шеф", изобразили свое видение одной картины с овощами.

Виктор Самардак выбрал в свою команду красных Никиту Алимова, Давида Даниеляна, а креативить команде придется в стиле сюрреализм.

Юля Жигулина выбрала в свою команду Евгения Грибеника и Влада Ермакова, стиль синих – поп-арт.

Ефим Кравченко выбрал в команду желтых своего друга Эдуарда Канаряна и Александра Цвигуна. Стиль команды – кубизм.

Задачей для команд было приготовить блюдо из полотна, но не повторить его, а создать свой собственный шедевр в выбранном стиле искусства.

Судьи 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" отметили, что сегодня победит только одна команда, две другие проиграют. На приготовление своего собственного произведения искусства у участников было полтора часа, которые они не теряли, а творили и готовили свои картины.

Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская с нетерпением ждали блюда от команд и пристально следили за всеми этапами приготовления блюда кулинарами. Команда желтых предложила судьям 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы " сначала слизать с перевернутой тарелки ягодное кюли, а затем попробовать кофейно-лимонный десерт. Судьям не очень понравилось блюдо желтой команды, визуально целостной картины кубизма не было.

Команда синих приготовила блюдо "Райское яблоко" в стиле поп-арт. Юлия Жигулина предложила судьям 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" самостоятельно смешать съедобные краски на холсте художественными кистями. Набор овощных и фруктовых пюре на картине понравился судьям, ведь они были совершенными и имеют право на существование.

Читайте также Мастер Шеф Профессионалы 2 сезон 14 выпуск: кто прошел в 10-ку лучших поваров проекта

А вот у команды красных – настоящее произведение искусства на тарелке под названием "2120 год". То есть ровно сто лет, за которые люди не следили за экологией и разрушили природу планеты Земля. Вот такая интересная концепция, которая, кстати, весьма понравилась судьям как по концепту, так и по вкусу.

По решению судей 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы " лучше всех справилась с креативным заданием команда Виктора Самардака. Команду желтых и синих ждал нелегкий выбор, капитанам пришлось выбрать по одному участнику из команды, который наденет черный фартук. Юлия Жигулина как капитан синих надела фартук на себя, Ефим Кравченко выбрал как владельца черного Эдуарда Канаряна.

Микроволновка против профессионалов в черном

Задача для обладателей черных фартуков – приготовить изысканное блюдо только с помощью микроволновой печки. Большинство профессиональным поваров не воспринимают этот девайс, но дело не в мече, а в руке, которая его держит. Итак, сегодня профессионалов ждет тяжелый бой за место на кулинарном проекте "Мастер Шеф. Профессионалы".

За один час отведенного времени обладатели черных фартуков готовили изысканные блюда, на которые повара ставили свои самые высокие ставки, чтобы остаться в кулинарном проекте "Мастер Шеф. Профессионалы".

Битва черных в разгаре! Кто сможет обуздать микроволновку, а кто навсегда покинет кухню – Юлия Жигулина, с приготовленным блюдом из рыбы, Никита Алимов с заливным, Ефим Кравченко и его десерт "Три шоколада" или Эдуард Канарян с рыбной конфеткой?

К сожалению, по решению судей в 16 выпуске 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" кулинарный проект покидает талантливый и креативный Никита Алимов. Повар был в фаворитах 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" и работал в ресторане судьи кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимира Ярославского.

Возвращение первого сезона "Мастер Шеф. Профессионалы"

На эксклюзивный кулинарный краш-тест для участников 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" пришли 8 лучших поваров первого сезона "Мастер Шеф. Профессионалы": Александр Абрамов, Екатерина Пескова, Павел Ключник, Екатерина Яблонская, Юра Негрич, Алик Мкртчян и другие.

Приготовить блюда из ненавистных продуктов кулинарной элиты первого сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" – пожалуй, нелегко! Справятся ли участники 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" с этой задачей, узнаем уже через неделю.

В 17 выпуске 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы " мы узнаем, кто станет в пару к Екатерине Песковой, а кто будет готовить для Вадима Абрамова. Не пропустите!

Смотрите видео 16 выпуска 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" онлайн: видео загрузится позже