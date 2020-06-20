Участников 2 сезона "МастерШеф. Профессионалы" в 17 выпуске посетил первый сезон "МастерШеф. Профессионалы" и будет проверять поваров и кулинарные навыки. Также профессионалы двух сезонов будут готовить блюда новой эпохи для элиты кулинарного мира.

В 17 выпуске 2 сезона "МастерШеф. Профессионалы" мы увидим ожидаемый конкурс сезона – кулинарный батл между сезонами "МастерШеф. Профессионалы".

Читайте также Участники Мастер Шеф Профессионалы 2 сезон: все участники 20-ки

Возвращение первого сезона "МастерШеф. Профессионалы"

Эксклюзивный кулинарный краш-тест для участников 2 сезона "МастерШеф. Профессионалы" подготовили судьи проекта – 8 лучших поваров 1 сезона "МастерШеф. Профессионалы" будут испытывать их на прочность. Среди гостей такие известные шефы, как: Александр Абрамов, Екатерина Пескова, Павел Ключник, Екатерина Яблонская, Юра Негрич, Алик Мкртчян и другие.

Приготовить блюда из ненавистных продуктов кулинарной элиты первого сезона "МастерШеф. Профессионалы" – пожалуй, не легко! Но справятся ли участники 2 сезона "МастерШеф. Профессионалы" с этой задачей?

Эдуард Канарян будет готовить для Екатерины Песковой, а удивить кулинар свою гостью должен приготовленным блюдом с брюссельской капустой. Ведь именно этот продукт ненавидит Екатерина.

Читайте также Мастер Шеф Профессионалы 2 сезон 16 выпуск: проект покинул фаворит Эктора Хименеса-Браво

Саша Цвигун будет готовить блюдо для Павла Ключника с морской капусты, Ефим Кравченко для Александра Абрамова – соевое мясо, Евгений Грибеник для Константина Лайпакова – речную рыбу, Виктор Самардак для Юры Негрича – манную крупу, Влад Ермаков для Кати Яблонской – тыкву, Давид Даниелян для Алика Мкртчяна – пастернак, а Юлия Жигулина для Юлии Ангеловой – блюдо из оливок.

За полтора часа отведенного времени, участники 2 сезона "МастерШеф. Профессионалы" должны приготовить и подать блюда звездам 1 сезона "МастерШеф. Профессионалы" и влюбить их в ненавистный продукт. Судьи внимательно следили за этапами приготовления блюд, также за профессионалами следили 8 гостей 1 сезона "МастерШеф. Профессионалы".

Юля Жигулина приготовила рыбный рулет с оливками, Саша Цвигун – риет с сибаса и морской капусты, Влад Ермаков – креветки с кремом из тыквы, Евгений Грибеник – речную рыбу, Ефим Кравченко – вареники, Эдуард Канарян блюдо, которое повар назвал "Цветок" из окрашенной брюссельской капусты, дорадо и имбиря, Давид Даниелян – стейк из пастернака с овощами, Виктор Самардак – ньоки из манки и ассорти с грибами.

Судьи приняли окончательное решение первого конкурса 17 выпуска 2 сезона "МастерШеф. Профессионалы" и позвали Ефима, Сашу и Влада – они одели черные фартуки и поднялись на балкон. Оставшихся участников 2 сезона "МастерШеф. Профессионалы" судьи похвалили за отличный результат в конкурсе.

Битва сезонов "МастерШеф. Профессионалы"

Второй конкурс для участников 2 сезона "МастерШеф. Профессионалы" начался с сюрприза – они будут бороться за честь 2 сезона "МастерШеф. Профессионалы". Ведь конкурентами и соперниками в синих фартуках сегодня будут 8 лучших шеф-поваров 1 сезона "МастерШеф. Профессионалы".

Читайте также МастерШеф Профессионалы 2 сезон 15 выпуск: кто покинул проект в самой сложной битве черных

Капитанов команды кулинарного проекта "МастерШеф. Профессионалы" выбирают самостоятельно. В синих капитаном стал Александр Абрамов, в красных – Эдуард Канарян.

Оценивать квалификацию двух сезонов кулинарного проекта "МастерШеф. Профессионалы" будут четыре известных украинских рестораторы: Денис Комаренко, Алексей Юсупов, Яков Лившиц и ....

За 2 часа обе команды профессионалов должны приготовить для кулинарной элиты на шоу "МастерШеф" пять блюд – холодную и горячую закуску, суп, основное блюдо и десерт. Выбрать гости смогут только три блюда из предложенного меню.

Повара обеих команд необычно подавали блюда, которые поражали гостей 2 сезона "МастерШеф. Профессионалы" профессионализмом и ярким вкусом. По вердикту влиятельных украинских рестораторов, победу во втором конкурсе 2 сезона "МастерШеф. Профессионалы" получила команда красных! 2 сезон "МастерШеф. Профессионалы" утер нос предшественникам и показал весь свой профессионализм и кулинарный талант.

Битва черных фартуков

На Ефима Кравченко, Сашу Цвигуна и Владислава Ермакова ждет нелегкая битва за место в проекте "МастерШеф. Профессионалы", на которой им предстоит готовить с помощью дегидраторов. За полтора часа поварам нужно приготовить изысканный полуфабрикат и высушить его за 12 часов в дегидраторе.

Судьи 2 сезона "МастерШеф. Профессионалы" зальют полуфабрикат профессионалов кипятком и определят, чье блюдо достойно стать конкурентом популярной лапше быстрого приготовления, а кто поедет домой так и не использовав свой шанс на звание лучшего повара "Мастер Шеф".

В 18 выпуске 2 сезона "МастерШеф. Профессионалы" мы увидим, сумеют ли владельцы черных фартуков справиться со сверхтяжелой задачей от судей 2 сезона "МастерШеф. Профессионалы", и узнаем, кто покинет кулинарный проект навсегда!

Смотрите видео 17 выпуска 2 сезона "МастерШеф. Профессионалы" онлайн: видео загрузится позже