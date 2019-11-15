"Мастер Шеф" 9 сезон 12 выпуск: неожиданный вылет сильного участника из шоу в шаге от мечты

В 12 выпуске 9 сезона "Мастер Шеф" кулинары-любители столкнутся лицом к лицу с участниками "Мастер Шеф. Профессионалы". Смогут ли удивить любители профессионалов своими блюдами и кто покинет проект в шаге от заветной десятки кулинарного шоу – узнаем уже сегодня.

Сегодня, в 12 выпуске, кулинаров-любителей 9 сезона "Мастер Шеф" ждет настоящая битва "за жизнь", так как кухню проекта посетят профессионалы своего дела – 13 участников "Мастер Шеф. Профессионалы".

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Неизменная тройка судей проекта "Мастер Шеф" 9 сезон: Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и очаровательная Лиза Глинская радушно встретили одиннадцатку кулинаров-аматоров кулинарного шоу, и даже подчеркнули, что уровень участников значительно вырос за время, проведенное на проекте.

Участники "Мастер Шеф. Профессионалы" вернулись на шоу

Итак, для начала первого конкурса участникам "Мастер Шеф" нужно определиться с капитанами двух команд. Лиза Глинская предложила кулинарам самим вызваться на ответственную роль капитана, и Лиля без лишних раздумий предложила свою кандидатуру. Девушка возглавила команду синих.

На роль капитана красных желающих не было, кулинары-аматоры не решались возглавить и отвечать за других, или просто испугались Лили. После долгих размышлений Руслан Лучков возглавил команду красных и с задором в глазах взялся за отбор участников.

После окончания формирования команд капитанами, Эктор Хименс-Браво озвучил остальные правила первого конкурса. У одиннадцатки кулинаров-любителей есть 15 минут на формирование меню и два часа на приготовление. За полтора часа команды должны выдать все блюда и принять почетных гостей, а именно участников "Мастер Шеф. Профессионалы".

Команда, которая не справится с заданием и проиграет, в полном составе наденет черные фартуки. Поскольку цена поражения велика, а в борьбе за свое место на кухне "Мастер Шеф" участники готовы на все, команды приступили к составлению меню. Команда красных, во главе с Русиком, быстро справилась с задачей и сформировала довольно интересное и аппетитное меню. На закуску они подадут тимбаль из морепродуктов и карпачо из дорадо на геле из шпината. Главными блюдами станут кролик в белом вине и утка со свеклой и кус кусом. На десерт красные подадут брауни с кофейным муссом и соленой карамелью и мильфей.

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Команда синих не смогла быстро определиться с меню, что возмутило Эктора Хименеса-Браво. На закуску Лиля выбрала креветку в тесте катаифе и карпачо из тунца. Главные блюда – турнедо росини и филе сибаса с соусом берблан. А на десерты синие готовили клубничный мусс и мусс филадельфия с бисквитом. Оценят ли старания и изобретательность кулинаров-аматоров участники "Мастер Шеф. Профессионалы" – узнаем уже вскоре.

Два часа команды синих и красных готовили и использовали множество кулинарных техник. Без скандалов и испорченных продуктов, тоже не обошлось. Артем из команды синих, видимо, встал не с той ноги. Парень не мог даже правильно нарезать простой лук, из-за чего и возник самый громкий конфликт за весь 9 сезон проекта "Мастер Шеф". Сергей прибегнул к обидам и не сдержал своих эмоций по отношению к Артему, казалось бы, еще несколько секунд, и парни начнут драку. У команды красных тоже было не все так легко, как хотелось бы, "Аннушка" никак не могла обуздать десерт, а Русик так и вообще забыл приготовить гарнир.

Тринадцать профессионалов и успешных поваров проекта "Мастер Шеф. Профессионалы" решили не придумывать чего-то новое для любителей, и заказывали все меню обеих команд на каждый стол. Павел Серветник не изменял своим предпочтениям: вкусно кушал и строго оценивал каждое приготовленное участниками 9 сезона блюдо.

Алик Мкртчян и Екатерина Пескова тоже были среди участников, которые пришли в ресторан "Мастер Шеф". Атмосфера как на кухне "Мастер Шеф", так и в ресторане была довольно напряженной, так как всех охватывали переживание и азарт.

Наступил момент голосования, команда красных получила три голоса от профессионалов, а за команду синих проголосовали десять участников. И на этом первый командный конкурс 12 выпуска 9 сезона "Мастер Шеф" закончился. Как и обещал Эктор, все до единого из команды лузеров надели черные фартуки. А именно капитан команды Русик, Андрей, "Аннушка", Настя, Руслан.

Лиля, как капитан команды, которая одержала победу в первом конкурсе, получила яркий и полезный подарок от спонсора шоу "Мастер Шеф".

Монопродукт на кухне "Мастер Шеф"

Следующий конкурс для кулинаров-любителей стал настоящей неожиданностью. Потому что уже в его начале участники поняли, что это что-то новенькое от судей. Капитаном первой команды стала Лиля, как победитель предыдущего испытания, и девушка получила возможность выбрать себе соперника. Так как Артем заболел и не принимал участия во втором конкурсе "Мастер Шеф", к тому же Лиля считает его тюфяком и слабым участником, ей не удалось его выбрать. Следовательно, девушка остановила свой выбор на Андрее.

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В этом испытании критически важны присутствие каждого участника и его индивидуальная работа. Эктор отметил, что успех в этом конкурсе зависит от каждого участника. Капитаны выбрали первых участников своих команд, а вот следующих будут выбирать уже первые участники. И по такому принципу формируются команды синих и красных.

Именно последние участники, которых кулинары-любители называют "бич пакетом", будут выбирать главный продукт, из которого команды будут готовить три ресторанных блюда по своему усмотрению. Капитаны не смогут повлиять на выбор участников, они будут в комнате наблюдения. Остальных участников тоже попросили выйти из павильона.

Юля и "Аннушка" сначала выбрали манго. Но потом Юля передумала, и выбрала морковь, а "Аннушка" батат. Следующая пара кулинаров выбирала страну, в стиле которой будут блюда, другие выбирали посуду и поверхности для приготовления. На все про все у двух команд был всего один час. Команда красных во главе с капитаном Лилей готовили из батата суфле, галантин и гратен во французском стиле. Команда синих – рулетики из моркови, морковную паннакоту и перлотто в итальянском стиле.

Стратегия и выбор синих потерпели поражение, и капитан надел черный фартук на Юлю. Эктор Хименес-Браво поддержал участницу, и предложил ей в битве черных доказать всем, что выбор капитана был ошибкой.

Сладкая битва черных фартуков

В шаге от желанной десятки 9 сезона "Мастер Шеф". Шесть кулинаров-любителей остановились в шаге от мечты, так кто же из них не осилит битву черных фартуков и покинет проект уже сегодня.

Судьи шоу "Мастер Шеф" не придумывали сверхсложных задач для участников. Правила битвы просты: нужно выбрать поверхность на кухне проекта, где каждого из них ждет своя коробка-загадка с загаданным продуктом.

У Юли был буряк, у Андрея огурец, у Руслана Шилина кабачок, "Аннушка" получила болгарский перец, Анастасия помидор, а у Русика цветная капуста. Эти продукты – звезды будущих блюд участников, и не закуски или главного блюда, а десерта!

Что же придумают кулинары-любители в этой битве черных? Кажется, этот конкурс и является тяжелым из-за отсутствия запретов, так как им нужно бороться с "рамками" в своих головах.

Русик приготовил из цветной капусты мусс с добавлением манго и сабле с карамелизированной капустой. Анастасия не смогла приготовить тесто на тарт и решила приготовить капкейк из пюре помидора.

Андрей создал шедевр из огурца, а Юля шоколадный бисквит со свеклой. "Аннушка" объединила болгарский перец с малиной и удивила Владимира Ярославского необычным вкусом. Руслан Шилин приготовил кабачковый бисквит и зафломбировал свои овощи. Эта идея понравилась Эктору.

К сожалению, в шаге от десятки проекта "Мастер Шеф" кулинарное шоу покинула Анастасия Погосова.

Уже в следующую пятницу в 13 выпуске 9 сезона "Мастер Шеф" мы с вами увидим продуктовый аукцион, в котором Петр Косовский не сможет сдержать свой пыл в игре. Кого кулинарный азарт не доведет до славы и кто станет главным игроком на рынке инвентаря – узнаем через неделю. Не пропустите!

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