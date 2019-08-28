"МастерШеф" 9 сезон: анонс кулинарного шоу

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Мастер Шеф 9 сезон 1 выпуск: анонс нового Мастер Шеф 2019
"Мастер Шеф" 9 сезон / LifeStyle 24

Уже через несколько дней вся страна будет наблюдать за новыми участниками кулинарного шоу "МастерШеф". Первый выпуск начнется уже в эту пятницу, 30 августа, в 19:00 на телеканале СТБ.

Повара-любители заполнили анкеты участников и готовы к первому отборочному кастингу в шоу "МастерШеф". Они уверенно идут к своей мечте, на осуществление которой не решались до этого.

Победитель кулинарного шоу поедет учиться во Францию, в кулинарную школу Le Cordon Blue и получит денежный приз – 500 тысяч гривен.

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"МастерШеф" 9 сезон – судьи

Судьями "Мастер Шеф" 9 сезона является неизменный Эктор Хименес-Браво, победительница "Мастер Шеф" 2 сезона – Елизавета Глинская и кулинар с 22-летним опытом – Владимир Ярославский.

В этом сезоне участники обещают удивлять зрителей своими яркими образами и непревзойденными вкусами блюд, которые они приготовят на кухне "Мастер Шеф" для судей.

"МастерШеф" 9 сезон: анонс кулинарного шоу:

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Мастер Шеф 9 сезон
Источник: LifeStyle 24
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