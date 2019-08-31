"Мастер Шеф" 9 сезон 1 выпуск: травести-дива и другие покорили судей кулинарного шоу

Стартовал новый, 9 сезон кулинарного шоу "МастерШеф". Кулинары-любители уже готовы удивлять судей новыми вкусами, которые они удачно сочетают в своих блюдах. Судьями шоу остается неизменный Эктор Хименес-Браво, победительница 2 сезона "МастерШеф" Елизавета Глинская и кулинар с 22-летним опытом Владимир Ярославский.

Открытие 9 сезона "Мастер Шеф"

9 сезон проекта "Мастер Шеф" традиционно открыли судьи Эктор Хименес-Браво, Елизавета Глинская и Владимир Ярославский. Они поприветствовали участников и рассказали о правилах первого отбора в шоу.

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У каждого участника есть 45 минут, за которые кулинары-аматоры должны приготовить и презентовать свое блюдо. Ограничений в приготовлении нет.

Владимир Ярославский перенял на себя миссию Дмитрия Горовенко и озвучил всем известное: "Время пошло!"

Кто стал первым участником 9 сезона

Открывал 9 сезон кулинарного шоу мужественный и суровый участник – Сергей. Мужчина с 17 лет работает машинистом тепловоза и с женой воспитывает двух детишек. Сергей подал судьям шоколадный фондан с соусом из апельсина и облепихи. Главной интригой стала серединка в шоколадном фондане, ведь качество десерта определяют именно по ее консистенции. К счастью участника, она оказалась жидкой, шоколад вытек, что вызвало восторг у судей. Единогласным решением Сергей получил три "Да" от Эктора, Лизы и Владимира. Сергей – первый участник шоу, который получил белый фартук и прошел в следующий этап – сотни "Мастер Шеф".

Секси-кухня на "Мастер Шеф"

Широкими улыбками и заинтригованными взглядами встретили судьи следующую участницу Юлю. Девушка ведет свой кулинарный блог в соцсети Instagram и убеждена, что женщина должна готовить завтрак в сексуальных спортивных шортах и топе. Эктор не сдержался и спросил участницу о ее личной жизни, живет ли она сама. Девушка оказалась вспыльчивой и предложила судье жить вместе. Владимир Ярославский отметил смелость девушки.

Автор "секси-кухни" презентовала судьям стейк лосося с пьюре из зеленого горошка. Лиза остро раскритиковала блюдо блогера и не поддержала мужчин в их положительных вердиктах. Юлия получила два "да" и "нет" от Лизы, получив белый фартук и шанс на участие в проекте.

Экс-участница "Холостяка" покорила Эктора Хименеса-Браво

На кастинг шоу пожаловала экс-холостячка и крипто-леди Натали, которая запомнилась украинцам скандальной и даже истеричной девушкой, которой так и не удалось покорить сердце Никиты Добрынина.

Холостячка приготовила для судей лимонный курд с меренгой. За десерт Натали получила долгожданное "Да" от судей. Итак, ждем новых горячих выходок участницы в проекте.

Кроме изысканных блюд и презентаций были и участники, которые единогласно получали от судей три "Нет". Участник из Харькова, который назвался "Сережка-поварежка", надел на встречу с судьями откровенный и дерзкий фартук с рисунком обнаженных мужских и гениталий.

"Сережка-поварежка"/Скриншот

Конкурсанты также удивляли судей талисманами из цыплят на голове, стишками о кассирах и своими экзотическими именами.

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Ленивый экс-участник "Мастер Шеф. Подростки" опозорился перед судьями шоу

Антон Квасов по прозвищу "Француз" уже знает, что такое "Мастер Шеф". Он был участником проекта "Мастер Шеф. Подростки" и за время пребывания на проекте успел покорить сердца юных девушек. Через два года парень пришел на 9 сезон кулинарного шоу, чтобы удивить судей ленивыми турецкими голубцами. Главной целью Антона является мечта написать кулинарную книгу ленивых рецептов. Но Эктор, который оценивал блюдо "Француза" первым и слышать не хотел о ленивых голубцах и со скандалом выгнал парня с кухни "Мастер Шеф".

Травести-дива на кулинарном шоу

Но наибольшим шоком для судей стал Руслан Лучков. Парень на самом деле травести-дива Лолита и работает в травести шоу уже 11 лет. Руслан обладает титулом "Мисс богиня-2011 травести интернешнл" и признается, что почувствовал свое второе "я", как только впервые надел женскую одежду. Он признается, что знает все о косметике и ткани, ведь как артист, он вынужден выглядеть безупречно.

Участник приготовил для судей индейку с соусом терияки, блюдо дополнил нежным пьюре из сельдерея и пряной зелени. Трое судей были в восторге от насыщенного вкуса соуса и нежной структуры индейки, которая прекрасно сочеталась с пюре. Эктор отметил, что хочет доесть ее до конца!

Руслан не удержал слез радости и получил свой заслуженный белый фартук.

Супружеское пари на "Мастер Шеф"

Супружеский батл на проекте впервые! Вегетарианка и мясоед: Дина и Алексей Осипчук поспорили перед шоу, так что рассудит их пари только белый фартук.

Если выигрывает она, Алексей переходит на вегетарианство и больше не будет есть такое ненавистное женщине мясо. А если он – жена больше не будет упрекать мужчину его продуктовыми предпочтениями.

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В своем выборе Лиза и Владимир разделились, решал судьбу семейной пары Эктор. Он авансом дал Алексею и Дине два белых фартука. Какое же будет продолжение супружеского спора, следите с нами каждую пятницу, далее в шоу.

В следующую пятницу в 2 выпуске "Мастер Шеф" мы узнаем, как из 50 участников сделать долгожданную 20-ку.

Участников ждут новые испытания на выносливость, силу духа и изобретательность. Готовить в тяжелых погодных условиях без кухонного оборудования – это о новом 9 сезоне "Мастер Шеф"!

Смотрите "Мастер Шеф" 9 сезон 1 выпуск онлайн: