"Мастер Шеф" 9 сезон 2 выпуск: кто прошел в 20-ку проекта

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Мастер Шеф 2019 – 9 сезон смотреть 2 выпуск онлайн 06.09.2019
"Мастер Шеф" 9 сезон 2 выпуск / LifeStyle 24

В прошлую пятницу судьи выбрали 50 кулинаров-любителей, и сегодня Украина узнает главную 20 проекта "Мастер Шеф" 9 сезона. Впереди у участников нелегкий путь к мечте. Уже сегодня 30 из них покинут проект и вернутся домой. На шоу останутся только самые выносливые.

Кто попал в 50 проекта " Мастер Шеф"

Приветствовала 50 кулинаров-аматоров проекта "Мастер Шеф" Украины Елизавета Глинская, которая выбрала для второго выпуска нежный голубой костюм и удачно соединила его с серебристой блузой.

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Эктор и Владимир приехали в павильон на небольшом грузовом тракторе и привезли для участников три больших мешка с зерном. Кукуруза, гречка и пшеница – главная задача для 50-ки девятого сезона. Судьи отметили, что кулинары-любители почувствуют себя "золушками", так как главная задача участников – выбрать зерно, с которым они будут работать, смолоть его без помощи кухонного комбайна и замесить тесто на лапшу.

Из кукурузной крупы нужно приготовить папарделе, из гречки – собу, а из пшеницы – удон.

Легким взмахом руки Эктор смешал все крупы в одном большом чане, и Владимир озвучил, что времени на выполнение задания только 3 часа.

Кулинары-любители друг перед другом побежали к чану и начали набирать крупы в миски. Пот и стон раздавался на кухне "Мастер Шефа" , ведь не всем участникам было по силе такое задание.

На этапе замешивания теста Эктор начал выбирать участников для 20 проекта. Первыми, к кому подошел судья, была семейная пара Дины и Алексея Осипчуков, которые еще на кастинге поспорили на фартук проекта. Их тесто было неоднородным и его было мало. К тому же участники прибегли к хитрости и выполняли одно задание на двоих. Эктор отправил участников домой.

Отбор участников в 20 "Мастер Шеф"

Первым участником, который в совершенстве приготовил тесто и поднялся на балкон проэкта "Мастер Шеф", стал Петр. Далее с задачей справился Сергей, умелый руководитель на тепловозе. К ним присоединились еще блогер с секси-кухни Юля и экс-холостячка Натали.

Участники радовались такому ожидаемому "На балкон" от Эктора, и плакали от слов: "Вы покидаете кухню "МастерШеф".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lolita Amber (@lolita56493284)

По итогам первого конкурса на проекте, шоу покинули 7 участников.

Секретные блюда на кухне "Мастер Шеф"

Для того, чтобы выбрать лучшую 20 кулинаров-любителей Украины, судьи и участники перешли к следующему этапу – командному конкурсу. Эктор, путем жеребьевки, разделил участников на четыре команды: красные, синие, зеленые и желтые. Кулинары выбрали капитанов команд и, выслушав условия конкурса, приступили к отгадыванию секретной блюда.

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Владимир Ярославский отметил, что этот конкурс поможет избавиться от тех участников, которые не владеют кулинарным логикой и эрудицией. На испытание у кулинаров-любителей есть полтора часа и три этапа в конкурсе. Первый – это коробки-загадки со сложным пазлом внутри, за переход на каждый следующий дополнительный этап с подсказками нужно платить 30 минутами от общего времени, которое дали судьи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

️Шерлок, дедукция, логика...️ Да уж, хоть что-нибудь ⠀ Первая коробка, даёт подсказку на пасту с помидорами, но нужно быть уверенным на ⠀ Так! Активизируемся, @anastasiiapogosova @troian354 @kleverjuly ⠀ Серега, давай помогай, мы как мужчины должны провести девчонок наших в 20-ку ⠀ Я в шаге от заветной 20-ки Лучших Поваров Украины _______________________ #kitchen #cuisine #кухня #вино #ghvino #wine #еда #food #foodporn #гриль #grill #bbq #мастершеф9 #мастершеф8 #мастершеф #мш9 #мш8 #стб #мастершефстб #всебудесмачно #всебудедобре #masterchef #masterchef9 #stb #закадром #закадроммшп #киев #kiev #kievgram #можливовсе

Допис, поширений Сергей Денисов | Мастер Шеф 9 (@sergo_batumskij)

Желтая команда во главе с капитаном Анастасией, открыв бесплатные коробки-загадки, сразу решила перейти на следующий этап подсказок и не терять время на догадки. Команде остался на приготовление всего один час времени. Догадаются ли они, что их блюдо – это паста Путанеска.

Пока другие команды отгадывают коробки-загадки, зеленая команда с капитаном Артемом уже отгадали блюдо, которое им загадали судьи "Мастер Шефа" – паста Примавера. Их подсказками были кусочки баклажанов, помидоров, планшет со звуковой подсказкой и скалка.

Когда до конца конкурса осталось 37 минут, участники откровенно начали паниковать, и на кухне "Мастер Шеф" зазвучали первые ссоры между кулинарами. Синяя команда не смогла определиться с составляющими своего блюда, и экс-участница проекта "Холостяк", Наталья Коваленко, принялась оскорблять других участников. Звучали фразы вроде "неасфальтированного села", которые возмутили союзников Натальи по команде. Девушке будет несладко на проекте.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я в 50 ураааа!!!

Допис, поширений Lolita Amber (@lolita56493284)

Первыми закончили приготовление блюда красные, за ними зеленая команда и желтая. На последних секундах отсчета синяя команда завершила презентацию своего блюда.

Кто покинул шоу "Мастер Шеф"

Только одна команда угадала название своего блюда – это зеленая команда с блюдом паста Примавера, желтая команда хоть и не угадала название блюда, но угадала все ингредиенты и правильно приготовила его. Команда красных по вердикту судей вернулась на свое место, а желтые и зеленые поднялись на балкон. Участники синей команды приготовили для судей Лазанью, а нужно было пасту Карбонара. Эктор, не пробуя блюдо, отправил участников синей команды домой. В этой команде была и экс-холостячка Натали.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А ещё я познакомилась на кастинге со смешной и милой Натали @natali.veliks ? Помню, как плела тебе эти самые косички Никогда не смотрела «Холостяк» и никогда не верила слухам, просто знаю- какая ты настоящая! Наблюдала за тем, как Наташа суетилась на кухне МШ, что-то не получалось, но выглядело эффектно! Я тогда уже думала «так-а-ак, нужно срочно научиться готовить песочное тесто» А дальше - будет ещё жарче и сложнее готовить! Нужно срочно учить новые рецепты, чтобы достойно попасть в 20-ку! Только вперёд ? #masterchefstb #masterchef #ectorbravo #bw #gastronomique #kobzevagastroblog #gastroblog #foodblogger #foodblog #masterchef9 #lifestyle

Допис, поширений Маша Кобзева (@kobzeva_gastroblog)

Красные будут бороться за участие в шоу в решающей битве, а конкурсы у судей простыми не бывают. Участникам дали время передохнуть, и уже на следующий день они узнали главные правила решающего конкурса проекта, который определит, кто из них будет в финальной 20-ке кулинарного шоу.

Экспресс-битва на кулинарном проекте "Мастер Шеф"

Тройка судей решила испытать 7 участников на базовые знания кулинара-любителя, и разделила конкурс на три этапа. Чтобы участники смогли без проблем приготовить рыбу Дорадо с соусом Голландез и овощной Рататуй, им нужно завоевать для себя набор девайсов. Альфа-кулинар и победитель каждого этапа экспресс-битвы получит настоящий профессиональный нож, а вот проигравшему придется готовить одноразовым пластиковым ножом.

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5 минут на 5 классических нарезок – цель первой экспресс-битвы, в которой победила Александра и получила нож, а Руслан Лучков, с наибольшим количеством нарезки, но с худшей нарезкой получил, как и обещали лузеру битвы, – пластиковый нож.

Вторым заданием экспресс-битвы для участников были белки. Их нужно были взбить вручную за 5 минут. Альфа-кулинаром меренговой битвы стала Мария, а вот не повезло Руслану, который перевзбил белки. Ему достался поломанный венчик.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Взагалі, навіть не очікував що пройду далі і потраплю до 50 кращих кулінарів аматорів України 2019. Почувши 3 "так" і справжню похвалу від суддів, я зрозумів, що у кулінарії я хочу розвиватися більше ніж у фармації. І я "Поставив на карту" навчання у одному із кращих медичних університетів України, заради найкращого кулінарного шоу. А що з того вийде дивіться #щоп'ятниці о #19.00 на #СТБ Дякую : @masterchefstb , @yaroslavskyi_vova , @lizaglinskaya , @hectorjimenezbravo , @yasya_skoryna #masterchef9 #мастершеф9 #мастершеф #кухня

Допис, поширений Русланчик (@ruslanschilin3)

Третий этап – филировка рыбы Сибас, нужно разделить ее на два филе и вытащить все косточки. Победитель получит набор "все включено", а проигравший фольгу, пергамент и один сотейник.

Эктор, лично проверял работу кулинаров-любителей, и определил победителем этой экспресс-битвы Руслана Лучкова. Самый бедный набор для приготовления блюда получила Элеонора, которая сделала одно филе, далекое от идеала.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@stbua @masterchefstb Я вошла в 100ку Потом в 50ку лучших аматоров страны!!! Шок! Восторг! Пройду ли я в 20ку, смотрите дальше, на следующую пятницу, в то же время, в том же канале Но как бы не было дальше, я уже счастлива такому результату! Как вам первыц выпуск? Кто смотрел, как впечатления? Как вам моё блюдо? У меня было три ДА от судьей, а история обо мне растрогала судей, @yaroslavskyi_vova прям вообще Мее так ценно всё ю, что происходит. Не успеваю отвечать всем. Не успеваю переваривать инфо! Не знаю как буду жить в таком ритме Как вам моё блюдо? Вам интересно, откуда я вдохновлялась, с кем советовалась? Откуда мои идеи? О моей музе будет отдельный пост, если вам интересно, но позже Друзья, мне крацне важно сейчас ваше мнение, ваша поддержка и я обещаю не подвести вас!!! #всебудедобре #мастершеф #можливовсе #masterchef #masterchef9

Допис, поширений Лиля Сорокина (@lilyshka_star)

На приготовление главного блюда от судей с принадлежностями, которые участники получили в экспресс-битвах, Владимир Ярославский выделил один час. Кулинары-любители мужественно нарезали помидоры топором, и дрались за мечту, ломая пластиковые ножи. Время пролетело, как один миг... А вердикты судей уже готовы для участников. Судьи тщательно попробовали каждое приготовленное блюдо кулинаров-любителей и подняли на балкон, еще шестерых участников. Эктор отправил Элеонору домой, так как она не справилась с поставленной задачей судей.

Кто прошел в 20-ку проекта "Мастер Шеф" 9 сезона

На следующей неделе начинаются приключения кулинарной двадцатки шоу "Мастер Шеф", не пропустите первые чувства, ссоры и разочарования!

Смотрите "Мастер Шеф" 9 сезон 2 выпуск онлайн:
(видео загружается)

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Теги: LifeStyle Мастер Шеф 9 сезон
Источник: LifeStyle 24
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