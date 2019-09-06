"Мастер Шеф" 9 сезон 2 выпуск: кто прошел в 20-ку проекта

В прошлую пятницу судьи выбрали 50 кулинаров-любителей, и сегодня Украина узнает главную 20 проекта "Мастер Шеф" 9 сезона. Впереди у участников нелегкий путь к мечте. Уже сегодня 30 из них покинут проект и вернутся домой. На шоу останутся только самые выносливые.

Кто попал в 50 проекта " Мастер Шеф"

Приветствовала 50 кулинаров-аматоров проекта "Мастер Шеф" Украины Елизавета Глинская, которая выбрала для второго выпуска нежный голубой костюм и удачно соединила его с серебристой блузой.

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Эктор и Владимир приехали в павильон на небольшом грузовом тракторе и привезли для участников три больших мешка с зерном. Кукуруза, гречка и пшеница – главная задача для 50-ки девятого сезона. Судьи отметили, что кулинары-любители почувствуют себя "золушками", так как главная задача участников – выбрать зерно, с которым они будут работать, смолоть его без помощи кухонного комбайна и замесить тесто на лапшу.

Из кукурузной крупы нужно приготовить папарделе, из гречки – собу, а из пшеницы – удон.

Легким взмахом руки Эктор смешал все крупы в одном большом чане, и Владимир озвучил, что времени на выполнение задания только 3 часа.

Кулинары-любители друг перед другом побежали к чану и начали набирать крупы в миски. Пот и стон раздавался на кухне "Мастер Шефа" , ведь не всем участникам было по силе такое задание.

На этапе замешивания теста Эктор начал выбирать участников для 20 проекта. Первыми, к кому подошел судья, была семейная пара Дины и Алексея Осипчуков, которые еще на кастинге поспорили на фартук проекта. Их тесто было неоднородным и его было мало. К тому же участники прибегли к хитрости и выполняли одно задание на двоих. Эктор отправил участников домой.

Отбор участников в 20 "Мастер Шеф"

Первым участником, который в совершенстве приготовил тесто и поднялся на балкон проэкта "Мастер Шеф", стал Петр. Далее с задачей справился Сергей, умелый руководитель на тепловозе. К ним присоединились еще блогер с секси-кухни Юля и экс-холостячка Натали.

Участники радовались такому ожидаемому "На балкон" от Эктора, и плакали от слов: "Вы покидаете кухню "МастерШеф".

По итогам первого конкурса на проекте, шоу покинули 7 участников.

Секретные блюда на кухне "Мастер Шеф"

Для того, чтобы выбрать лучшую 20 кулинаров-любителей Украины, судьи и участники перешли к следующему этапу – командному конкурсу. Эктор, путем жеребьевки, разделил участников на четыре команды: красные, синие, зеленые и желтые. Кулинары выбрали капитанов команд и, выслушав условия конкурса, приступили к отгадыванию секретной блюда.

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Владимир Ярославский отметил, что этот конкурс поможет избавиться от тех участников, которые не владеют кулинарным логикой и эрудицией. На испытание у кулинаров-любителей есть полтора часа и три этапа в конкурсе. Первый – это коробки-загадки со сложным пазлом внутри, за переход на каждый следующий дополнительный этап с подсказками нужно платить 30 минутами от общего времени, которое дали судьи.

Желтая команда во главе с капитаном Анастасией, открыв бесплатные коробки-загадки, сразу решила перейти на следующий этап подсказок и не терять время на догадки. Команде остался на приготовление всего один час времени. Догадаются ли они, что их блюдо – это паста Путанеска.

Пока другие команды отгадывают коробки-загадки, зеленая команда с капитаном Артемом уже отгадали блюдо, которое им загадали судьи "Мастер Шефа" – паста Примавера. Их подсказками были кусочки баклажанов, помидоров, планшет со звуковой подсказкой и скалка.

Когда до конца конкурса осталось 37 минут, участники откровенно начали паниковать, и на кухне "Мастер Шеф" зазвучали первые ссоры между кулинарами. Синяя команда не смогла определиться с составляющими своего блюда, и экс-участница проекта "Холостяк", Наталья Коваленко, принялась оскорблять других участников. Звучали фразы вроде "неасфальтированного села", которые возмутили союзников Натальи по команде. Девушке будет несладко на проекте.

Первыми закончили приготовление блюда красные, за ними зеленая команда и желтая. На последних секундах отсчета синяя команда завершила презентацию своего блюда.

Кто покинул шоу "Мастер Шеф"

Только одна команда угадала название своего блюда – это зеленая команда с блюдом паста Примавера, желтая команда хоть и не угадала название блюда, но угадала все ингредиенты и правильно приготовила его. Команда красных по вердикту судей вернулась на свое место, а желтые и зеленые поднялись на балкон. Участники синей команды приготовили для судей Лазанью, а нужно было пасту Карбонара. Эктор, не пробуя блюдо, отправил участников синей команды домой. В этой команде была и экс-холостячка Натали.

Красные будут бороться за участие в шоу в решающей битве, а конкурсы у судей простыми не бывают. Участникам дали время передохнуть, и уже на следующий день они узнали главные правила решающего конкурса проекта, который определит, кто из них будет в финальной 20-ке кулинарного шоу.

Экспресс-битва на кулинарном проекте "Мастер Шеф"

Тройка судей решила испытать 7 участников на базовые знания кулинара-любителя, и разделила конкурс на три этапа. Чтобы участники смогли без проблем приготовить рыбу Дорадо с соусом Голландез и овощной Рататуй, им нужно завоевать для себя набор девайсов. Альфа-кулинар и победитель каждого этапа экспресс-битвы получит настоящий профессиональный нож, а вот проигравшему придется готовить одноразовым пластиковым ножом.

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5 минут на 5 классических нарезок – цель первой экспресс-битвы, в которой победила Александра и получила нож, а Руслан Лучков, с наибольшим количеством нарезки, но с худшей нарезкой получил, как и обещали лузеру битвы, – пластиковый нож.

Вторым заданием экспресс-битвы для участников были белки. Их нужно были взбить вручную за 5 минут. Альфа-кулинаром меренговой битвы стала Мария, а вот не повезло Руслану, который перевзбил белки. Ему достался поломанный венчик.

Третий этап – филировка рыбы Сибас, нужно разделить ее на два филе и вытащить все косточки. Победитель получит набор "все включено", а проигравший фольгу, пергамент и один сотейник.

Эктор, лично проверял работу кулинаров-любителей, и определил победителем этой экспресс-битвы Руслана Лучкова. Самый бедный набор для приготовления блюда получила Элеонора, которая сделала одно филе, далекое от идеала.

На приготовление главного блюда от судей с принадлежностями, которые участники получили в экспресс-битвах, Владимир Ярославский выделил один час. Кулинары-любители мужественно нарезали помидоры топором, и дрались за мечту, ломая пластиковые ножи. Время пролетело, как один миг... А вердикты судей уже готовы для участников. Судьи тщательно попробовали каждое приготовленное блюдо кулинаров-любителей и подняли на балкон, еще шестерых участников. Эктор отправил Элеонору домой, так как она не справилась с поставленной задачей судей.

Кто прошел в 20-ку проекта "Мастер Шеф" 9 сезона

На следующей неделе начинаются приключения кулинарной двадцатки шоу "Мастер Шеф", не пропустите первые чувства, ссоры и разочарования!

Смотрите "Мастер Шеф" 9 сезон 2 выпуск онлайн:

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