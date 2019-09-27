Мастер Шеф 9 сезон 5 выпуск: первая любовь на проектt и неожиданный вылет участника из шоу

Сегодня в 5 выпуске шоу "Мастер Шеф" 9 сезона будет жарко не только от блюд приготовленных кулинарами-любителями, но и от признаний в любви, первых стратегий на победу и новых кулинарных конкурсов.

Вот и стартовал новый 5 выпуск 9 сезона шоу "Мастер Шеф", 16 участников уже готовы к борьбе за главный приз кулинарного шоу и желланный китель, на который еще нужно хорошенько поработать.

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Традиционно кулинаров-любителей на кухне "Мастер Шеф" встретила тройка судей проекта: Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Лиза Глинская. Участников уже ждали четыре пирамиды из фартуков, а это значит, что первый конкурс будет командный. Кулинары-любители уже догадались, что 9 сезон проекта значительно отличается от предыдущих. Премьерные новые конкурсы и новые правила проекта поражают сложностью и фантазией, ведь первый конкурс в этом выпуске именно такой.

Свекла, фасоль, квашеная капуста... что за блюдо?

Первый конкурс похож на кулинарные загадки по фотографиям. Участников в павильоне кулинарного шоу уже ждал большой телевизор с загруженными фотографиями, по которым нужно было отгадать блюдо. А также первыми нажать на сигнальную кнопку, озвучить свой вариант и впоследствии приготовить его. Эктор лично выбрал трех капитанов команд, и отметил, что за каждый неверный ответ он будет оставлять на команду черный фартук. Если же по окончании конкурса команда проигрывает из-за неудачно приготовленных блюд, участники должны будут надеть то количество черных фартуков, которое они получили за неверные ответы.

Первым Капитоном стала Юля "секси-кухня", вместе с ней в капитанстве дебютировали Александра и Элеонора. Ноеще с прошлого выпуска, участник Сергей получил наказание от судей, черный фартук на этот эфир, с которым он будет бороться в битве черных, или снимет его в каком-то из конкурсов.

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После избрания цветов для команды и определения с составом участников Владимир Ярославский отметил, что на отгадывание блюд и приготовление их, у команд есть 2 часа. Больше блюд, больше шансов на победу команды в конкурсе.

Команда синих угадала такие классические блюда как: Чили кон карне, салат шуба и винегрет. Красные кроме двух неправильных ответов и соответственно двух черных фартуков, отгадали Лобио, Крем-брюле и шоколадный Фондан. Желтая команда готовила итальянскую лазанью, салат Цезарь и грузинскую Домлу с бараниной.

Судьи по окончании конкурса пробовали и критиковали блюда трех команд. Эктор был в восторге от Чили кон карне, которое лично приготовил Сергей из синей команды. Это блюдо было действительно "мужским" с ярко выраженными вкусами пряностей, остроты зеленого перца и собственноручно испеченными тортильями. В общем, синюю команду судьи шоу подняли на балкон и вручили капитану Элеоноре подарок от спонсора. Желтые тоже поднялись к победителям конкурса на балкон, хоть и не были лучшими.

Лиза Глинская отказалась пробовать Крем-брюле красных. Десерт был испорчен, кулинары-любители не выдержали правильную температуру и пересбили желтки, что превратило вкусности в несъедобное блюдо. Как вы уже поняли, красная команда проиграла первый конкурс и трое участников надели черные фартуки - Вова, Петр и Руслан.

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Как село встретило участников "Мастер Шеф"

Второй конкурс, который ждал 16 участников проекта - это выездной в село Вишенки. Судьи встретили участников на дороге, с двумя небольшими корзинками с красными и синими фартуками, которые лежали на сене.

Накормить всю деревню! Вот какой была главная задача для участников "Мастер Шеф" и на его выполнение у участников было 3 часа. Но это еще не все условия конкурса! Судьи не привезли кулинарам продуктов, их они должны выпросить или заработать у жителей села. Капитанами этого нелегкого конкурса стала Елеонора, как лучший капитан предыдущего конкурса, и в соперники она выбрала Юлю "секси-кухня". Вы тоже задумались не стратегия ли это у девушки такая?! Будем знать по окончании конкурса кто же сильнее среди девушек.

После традиционной фразы: "Время пошло" от Владимира Ярославского, участники бросили кто куда... Юля разделила свою синюю команду на пары, чтобы поровну разделить нагрузку от продуктов, которые они выпросят у крестьян.

Любовь на проекте "Мастер Шеф"

Сама же Юля выбрала себе в пару Перта Косовского, с которым у девушки романтические отношения. На интервью Юля откровенно призналась, что они с Петром пара, и он именно тот, кого она искала.

Хозяева первого сельского дома в который попала влюбленная пара, попросили синих помыть автомобиль за продукты. Юля вызвалась до мытья авто, но как всегда Петр, мужественный джентльмен и человек, доказал дело до конца и вымыл машину хозяев дома.

Красной команде повезло чуть больше, их угощали домашней калгановкой и салом. Предлагали кабана, нутрию и даже отдали велосипед, как транспорт для быстрого передвижения участников.

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Время прошло очень быстро, и жители села Вишенка уже выстроились к столам, чтобы отведать заказанные кулинарам блюда. Больше всего селянам понравились такие блюда как: эклеры красных и блины команды синих.

Селяне отдали свой первый голос команде синих, так и по традиции первого голоса, победила также эта команда! Счет по окончании конкурса был 98 против 80 голосов, следовательно, Юлия реваншировала в честном поединке и победила Элеонору.

Команде побежденных придется методом голосования выбрать двух коллег, которые довели команду к проигрышу. Капитан красных Элеонора проголосовала первой за Юлию Клименко и ее лимонад. Второй голос Элеонора отдала Андрею Боденко за его картофельный гратен. Но у команды красных совсем другое мнение относительно самого слабого участника - все участники единогласно проголосовали за капитана команды. Юлии Клименко таки не удалось избежать черного фартука, она тоже будет соревноваться и битве черных.

Сама Юлия Клименко не согласилась с решением команды и даже назвала это вега-расизмом, ведь только она из всех участников не ест мяса.

Экспресс-битва черных фартуков

Пятеро участников проекта "Мастер Шеф" буду соревноваться в трех экспресс-битвах, которые будут проводить успешные участники "Мастер Шеф. Профессионалы". По 5 минут на каждый этап, кто из владельцев черных фартуков покажет свой настоящий кулинарный талант, а кто покинет проект уже сегодня.

Итак, первую экспресс битву провел Костя Лайпаков, а задачей было разобрать тушку курицы на два филе, две голени, два бедра, два крыла и суповой набор.

Чем более аккуратной и чистой будет выполненная работа, тем ценнее будет награда. Большим удивлением для всех стала Юлия "веган", которая одержала победу в первой битве. Девушка идеально разобрала курицу и получила стейк Тибон. Это говяжий стейк, который славится своей популярностью во всем мире.

Лузероv в битве вышел Вова, его призом был кулинарный фарш.

Второй экспресс-битвой руководил шеф с 25-летним опытом Александр Абрамов. Он показал участникам, как правильно почистить аспарагус и сделать из него карпаччо. Лидером гонки Александр выбрал Вову, Юля же получила последнее место и чечевицу в рассоле.

Третьей экспресс-битвой руководил Юрий Негрич. Задача для участников в черном состояла в приготовлении кнели с ксантан (загуститель, который не требует термической обработки) и крем-сыра. Эту битву выиграла Юлия Клименко и получила от Юры сыр Пармезан. Худшие кнели были у Вовы, ему нужно было соскоблить с мороженой пиццы сыр в супермаркете.

Звездное блюдо из не звездных продуктов

На приготовление у пятерки лузеров 5 выпуска 9 сезона "МастерШеф" был только 1 час. Эктор подчеркнул, что блюдо на 80% должно состоять из тех продуктов, которые участники завоевали своими умениями, а 20% вспомогательных продуктов можно набрать в кладовке.

Участники битвы черных фартуков из последних сил готовили блюда на кулинарной битве, Юлия готовила стейк и участники провоцировали участницу на "грех", ведь она не ест мяса. Девушка не поддалась на возгласы с балокона и решила не пробовать свое блюдо.

Елелонора и Руслан на первый взгляд тоже справились со своими блюдами, чего не скажешь о Вове и Петре. Его любимая девушка Юля "секси-кухня" пыталась как могла поддержать свою половинку.

До вердикта судей осталось совсем мало времени. Кто покинет шоу "Мастер Шеф" в 5 выпуска 9 сезона узнаем уже совсем скоро.

Кто покинул шоу "МастерШеф" 9 сезон 5 выпуск

Все пять участников представили тройке судей свои блюда с битвы черных фартуков. Эктор отметил блюда Юлии Клименко и отправил их на балкон. Блюда Элеоноры, Руслана и Петра тоже отметили судьи, а вот Киш Лорен Вовы не пропёкся и дальнейшее участие участника в проекте под вопросом.

За решение судей и за испорченную пищу Владимир покинул проект "Мастер Шеф".

В следующем выпуске кулинарного шоу вы увидите кто из поваров самый экономный и сумеет приготовить блюдо без отходов. Ревизор на кухне "Мастер Шеф" и первые слезы и скандалы на проектt. Не пропустите!

Смотрите "МастерШеф" 9 сезон 5 выпуск онлайн скоро...