"Мастер Шеф" 9 сезон 7 выпуск: кулинарная дуэль, которая раскрыла возможного финалиста проекта

Сегодня в шоу "Мастер Шеф" кулинары-любители будут удивлять вас своими кулинарными способностями в дуэлях, и покажут насколько качественными стратегами они могут быть в 7 выпуске 9 сезона проекта.

Кулинарные заповеди на "Мастер Шеф"

Новый 7 выпуск 9 сезона проекта "Мастер Шеф" начался для участников кулинарного шоу неожиданностями. Тройка судей поздравила кулинаров-любителей в храме кулинарии "Мастер Шеф" и подчеркнули, что в жизни каждого человека есть заповеди, так и на кухни есть свои. "Что приготовишь то попробуй", "Укроти гордость и не делай по-богатому" и другие. Интересно как будет происходить конкурс?

Читайте также: "Мастер Шеф" 9 сезон 6 выпуск: кто покинул шоу из-за ревизора

Главная задача первого конкурса для участников разделиться на две команды, выбрать из 26 полученных скрижалей 10 и с их помощью ограничить команду противника в приготовлении. На скрижалях были самые разные запреты. Например, не использовать ножи, или блендер. Готовить без духовки или не пробуя, что готовишь. Такой конкурс на проекте "Мастер Шеф" впервые и он чрезвычайно заинтересовал участников своим азартом к победе. Ведь команда лузеров оденет сразу два черных фартука.

Синяя и красная команда за два часа отведенного им времени должна приготовить судьям настоящий полноценный обед, состоящий из закуски, основного блюда и изысканного десерта. И конечно же, не забывать при этом соблюдать те заповеди, которые выбрали им конкуренты. Кажется, что это совсем нереально, готовить без ножа, не пробуя ничего, или не использовать белые продукты. Но кулинары-любители имеют возможность во время конкурса избавляться от этих запретов. Нужно приготовить дополнительную закуску для Эктора Хименеса-Браво и если она ему понравится, команда получает право на свой выбор вычеркнуть одну из заповедей из списка.

Синюю команду возглавила Маша, а красную Назар. Участники выбрали составы команд и приступили к заповедям для соперников. Задача не из простых, готовить без сахара, но участники сообразительные, они находили альтернативу продуктам и заменяли классические ножи на ножи для пиццы.

Читайте также: Мастер Шеф 9 сезон 5 выпуск: первая любовь на проекте и неожиданный вылет участника из шоу

Отведенное время на приготовление главного обеда для тройки судей "Мастер Шеф" шло очень быстро. Команды же стремились приготовить закуски для Эктора, и избавиться от запретов. Команде синих, в которой непревзойденные закуски приготовил Руслан "Лолита Амбер" удалось снять несколько заповедей кулинара. Кулинар сочетал грушу с сыром Дор Блю, жарил кабачки и подавал их с пряным соусом. А вот красным так не повезло, они слишком долго решали, что же приготовить, поэтому теряли время. "Аннушка" тоже брала инициативу в свои руки и приготовила три закуски для Эктора, которые помогли команде снять заповеди запрета.

Владимир Ярославский остановил время, отведенное для конкурса, и команды представили судьям "Мастер Шеф" блюда, которые вошли в их изысканный обед. Команда синих приготовила аж 5 блюд но вынуждены были выбрать из них три для судей. Кстати, во время конкурса Эктор Хименес-Браво сделал Петру Косовскому замечание относительно его любимой девушки Юлии "секси-кухня". Судья заявил, что когда Петр работает в команде без Юли, он работает лучше!

Синие приготовили форель с креветками и мидиями и оливко-чесночным соусом на основное блюдо, закуска была из сыра Филадельфия, кукурузки и жареного бекона. А вот на десерт команда синих приготовила Тирамису с карамелизированными персиками. Лиза Глинская была довольна выбором команды и смаковала изысканные блюда синих.

У команды красных обед состоял из закуски с морепродуктами в соусе из чили и папайи, главным блюдом была утка розе с соусом из смородины и апельсина. На десерт красные приготовили шоколадный бисквит с яблоками и кремом. Блюда красных у судей вызвали много вопросов: сырые креветки, главное блюдо размером с закуску и шоколадный бисквит, который не сочетается с яблоками. Вы уже догадались кто в этом конкурсе поднимется на балкон "Мастер Шеф", а кто останется в лузерах? Да, именно команда синих с капитаном Марией одержала победу в первом конкурсе 7 выпуска 9 сезона проекта "Мастер Шеф".

Капитана команды красных ждал нелегкий выбор двух участников, которые оденут черные фартуки и будут бороться за свое место в проекте "Мастер Шеф".

Назар выбрал в черные фартуки себя, как капитана команды, который несет ответственность за организацию работы и выбор блюд. Второй черный фартук получила "Аннушка" за сырые креветки в закуске для судей. Такой выбор капитана весьма возмутил участников на балконе, ведь они утверждали, что ошибка девушки не была критической.

Кулинарные дуэли на проекте "Мастер Шеф"

9 сезон шоу "Мастер Шеф" действительно полон новыми конкурсами, которых еще не видели как зрители, так и участники за предыдущие сезоны проекта.

Итак, 7 рабочих поверхностей и 15 участников "Мастер Шеф". Эктор Хименес-Браво заинтриговал участников перед началом оглашения правил конкурса несколькими вопросами. А именно, он спросил кулинаров-любителей, знают ли они кто такой Базз Олдрин ( американский астронавт, который первый в истории человечества полетел на Луну на "Аполлоне 11" и совершил выход на ее поверхность). Или кто такой Альберто Сантос-Дюмон ( разработчик первого в мире воздушного шара, который он построил и испытал) и не забыл за Рено Лавиллени ( французский легкоатлет, который стал мировым рекордсменом по прыжкам с жердиной). Такие вопросы ввели 15 участников в страх и ступор. У Лили был вариант, что Рено Лавиллени это марка авто... но девушка вовремя остановилась со своим вариантом, и не предложила его Эктору.

Читайте также: "Мастер Шеф" 9 сезон 4 выпуск: кто из двенадцати черных фартуков покинул шоу

Переходим к правилам конкурса: участники будут бороться в парах, можно даже сказать, что это дуэли. Чтобы определить кто из дуэлянтов нападает, а кто защищается, они по очереди тянули жребий. Синяя фишка выбирает блюдо, которое пара будет готовить на дуэли, а владелец красной фишки выбирает соперника на дуэль. И так, пока не останется один финалист, который получит не только первенство среди остальных участников 9 сезона, но и бонусы от судей в следующем конкурсе. Кстати, выбирать кто оденет черный фартук тоже будет альфа-кулинар "Мастер Шеф".

Победитель остается готовить в следующем этапе конкурса, а побежденный поднимается на балкон.

Первые пары дуэлянтов сложились так: Сергей выбрал Юлю "секси-кухня" и они готовили Паэлью, Анастасия с Русланом готовили шоколадный Фондан, Эля с Юлей готовили Кесадилью, Андрей и Назар суп Вишисуаз. "Аннушка" и Александра готовили Ризотто с морепродуктами, Русик и Лиля – Киш Лорен. Артем и Петр тоже решили удивить судей готовя Ризотто.

30 минут на приготовление блюда и "Время пошло!" от Владимира Ярославского дали старт конкурсу дуэлянтов. На первом этапе одержали победу: Сергей, Назар, Лиля, Петр, Анастасия и "Аннушка". До финала дошли двое кулинаров-любителей – Сергей и Лиля. Поскольку красную фишку вытащил Сергей, Лиля выбирала блюдо для финальной дуэли. Коронным блюдом для битвы Лиля выбрала фаршированное куриное филе в беконе, пюре из брокколи и грибным соусом.

Сергей Денисов оказался искусным кулинаром, и победил Лилю в ее же выборе блюда. Парень получил звание первого альфа-кулинара на проекте "Мастер Шеф" и еще несколько бонусов от судей. А спонсор проекта подарил участнику яркую коробку презентов за победу в конкурсе.

Эктор доверил Сергею выбрать двух кулинаров-любителей, которые оденут черный фартук. Ими стали Элеонора и Руслан. Также, судьи в качестве бонуса за предыдущую победу доверили участнику выбрать четверке лузеров 7 выпуска продукты, которые станут главными в выборе их блюда "за жизнь".

Битва черных фартуков: кто покинул шоу "Мастер Шеф"

Эктор отметил, что от продукта, который выберет Сергей Денисов зависит судьба участников битвы черных. Сергей выбрал для Назара осьминога, Элеонора получила вырезку, Руслан грибы, а "Аннушка" рыбу.

Когда участники увидели, какой именно конкурс ждет на битве за место на проекте – они были шокированы. Это гигантские столы выше участников, на поверхностях которых размещены все необходимые девайсы и мойки, а также плиты. У четверки участников началась паника, ведь они низкого роста, и кулинарам придется подсаживать друг друга, чтобы хоть что-то приготовить.

Этот нелегкий конкурс, еще в предыдущих сезонах покидали сильные участники, которые не сумели обуздать свои эмоции. Битва 9 сезона "Мастер Шеф" тоже была довольно эмоциональная и несдержанная. Назар выбрал для приготовления не осьминогов, которые ему сказал готовить Сергей, а бейби кальмаров. Лиля с балкона пыталась докричаться до парня, что это не тот продукт, но все было бесполезно.

Час времени, отведенный на битву черных фартуков промелькнул, и наступил этап вердиктов. К большому сожалению, единственным кто не справился с заданием был Назар. Эктор даже отказался пробовать блюдо, поскольку не видел в этом смысла. Все было очевидно!

В следующем 8 выпуске 9 сезона "Мастер Шеф" вы увидите настоящую проверку дружбой, которую участникам устроят судьи. Выездной конкурс с Екатериной Песковой и Аликом Мкртчяном в роли капитанов и новые интриги на кухне "Мастер Шеф". Не пропустите!

Смотрите "Мастер Шеф" 9 сезон 7 выпуск онлайн скоро...