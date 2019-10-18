"МастерШеф" 9 сезон 8 выпуск: кто покинул проект из-за недостатка интеллекта

Сегодня в 8 выпуске 9 сезона шоу "МастерШеф" на кулинаров-любителей ждет испытание дружбой, интеллектом и суперфиналистами "МастерШеф. Профессионалы" Аликом Мкртчяном и Екатериной Песковой.

Демонстрация дружбы на "Мастер Шеф"

8 выпуск 9 сезона проекта "Мастер Шеф" традиционно начался с приветствия судей и небольшой интриги от Эктора Хименеса-Браво. Судья попросил участников взяться за руки и закрыть глаза, что насторожило некоторых кулинаров-любителей. "Почувствуйте плечо товарища, почувствуйте, что вы единое целое", – говорил Эктор 14 участникам кулинарного шоу.

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Владимир Ярославский, что закрепить тренинг Эктора, рассказал участникам, что на первом конкурсе им придется демонстрировать дружбу и только дружбу! Иначе задачу им не выполнить. Также Владимир ознакомил кулинаров-любителей с блюдом, которое они должны приготовить и подать тройке судей в конце конкурса. Это было жаренное дорадо с соусом Беарнез, пюре из корнеплодов и редька, замаринованная в свекле.

Кулинары-любители проекта "Мастер Шеф" за полтора часа отведенного времени на первый конкурс, должны подать судьям точную копию этого блюда. И что тут сложного – скажете вы, но это еще не все условия конкурса на шоу "Мастер Шеф". Участники разошлись по поверхностям и перед каждым стояли две коробки-загадки. В первых коробках на кулинаров-любителей ждали наручники с девайсом: нож, лопатка, сковородка, щипцы для рыбы, блендер и т.д. Таких девайсов было 14, как и участников. Каждый из них выполняет на кухне "Мастер Шеф" ту работу, которую диктует ему его девайс.

Во вторых коробках были наручники, которые участники надевали попарно. Сергей Денисов предложил участникам свою стратегию для успешного преодоления первого испытания. Схема была проста, делать все поэтапно и поочередно.

Каждый из кулинаров-любителей хотел, чтобы ему сделали тот или иной процесс первым, поэтому на кухне "Мастер Шеф" царил хаос. Отведенное время на испытание быстро закончилось, и судьи оценивали приготовленное блюдо участниками индивидуально. Эктор выделил Руслана Лучкова, более известного как травести-дива "Лолита", и отметил, что его блюдо было близко к блюду оригинала. Руслан получил звание лучшего кулинара-любителя в первом конкурсе 8 выпуска 9 сезона "Мастер Шеф" и яркий приз от спонсора проекта.

А вот лузерами первого конкурса 8 выпуска стали аж четверо участников: Андрей, "Аннушка", Артем и Юля. Они не справились с задачей судей и не смогли взять себя в руки и договориться с коллегами на кухне "Мастер Шеф". Все они получили от тройки судей проекта "Мастер Шеф" черные фартуки.

Алик Мкртчян и Катя Пескова вернулись на кухню "Мастер Шеф"

Второй конкурсный день 8 выпуска 9 сезона "Мастер Шеф" начался с выездного конкурса.

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С самого утра участников проекта "Мастер Шеф" забрали из павильона шоу и увезли в Национальный этнический парк Пирогово, где их встретили судьи "Мастер Шеф". Руслан Лучков, как лучший среди своих коллег на предварительном испытании, стал капитаном синей команды и выбрал для конкурса Сашу, Лилю, Сергея, Элеонору, Руслана и Машу. Команду красных возглавил Петр, ведь среди тех, кто остался из участников, только он и Юля "секси-кухня" были не в черных фартуках. Итак, команда красных состояла из влюбленной пары Петра и Юли, Артема, "Аннушки", Андрея и Юли.

Как вы уже поняли, главной задачей обеих команд было за 2,5 часа приготовить блюда для продажи местным и посетителям парка. Но судьи решили сделать кулинарам-любителям еще один сюрприз и пригласили для капитанства участников из проекта "Мастер Шеф. Профессионалы" – Алика Мкртчяна и Катю Пескову. Кулинары-любители очень обрадовались появлению Алика, чего не скажешь о Екатерине.

Эктор отметил, что специально для этого конкурса профессионалы, Катя и Алик, разработали свое уникальное меню, блюда из которого и будут готовить участники. Приготовить как можно больше блюд, чтобы потом их продать и заработать больше денег - вот цель для кулинаров-любителей и их капитанов.

Бог мяса и финалист проекта "Мастер Шеф. Профессионалы" Алик Мкртчян готовил с командой синих для посетителей этнического парка стейки из филе миньон, крылышки барбекю, жареные баклажаны с пикантным соусом, WOK-пасту и салат с тунцом. На десерт команда синих готовила морковный пирог.

Королева десертов Екатерина Пескова предложила команде красных в меню салат Нисуаз, пряные креветки в соусе, филе лосося с картофелем и мятой, утку розе с пюре из батата и моркови. На десерт команда красных готовила английский пирог Баноффи.

Во время приготовления блюд для продажи, на которое судьи отвели час времени, участники красной команды никак не могли найти общий язык с Екатериной Песковой. Крики, недоразумения и незнание рецептур доводили королеву десертов до бешенства. А вот в команде синих была полная идиллия, Алик держал кулинаров-участников под контролем и пытался даже научить их чему-то новому.

Результат заработанных денег стал замечательным доказательством хорошей работы и гармонии в команде синих, участники вместе с Аликом заработали 31 525 гривен. Команда красных заработала с продажи своих блюд 29 001 гривен. Победа в синих, а вот голосование за слабого участника ждет красную команду.

Ситуация в команде красных изначально была не простой, ведь выбор у участников невелик - Юля или Петр. Остальные участники уже одеты в черные фартуки, которые они получили из предыдущих конкурсов.

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Голоса кулинаров-любителей разделились поровну, и право выбирать черный фартук досталось Петру Косовскому. Парень долго не думал, так как рыцарь и настоящий мужчина надел его на себя, и уже готов бороться в битве черных фартуков за право продолжать участие в проекте "Мастер Шеф".

Интеллектуальные игры на проекте "Мастер Шеф"

Эктор Хименес-Браво подготовил на битву черных для участников проекта "Мастер Шеф" интеллектуальную игру "Брейн-Браво". Лиза Глинская отвечала за вопросы о Европе, Хименес-Браво за Азию, а Владимир Ярославский за Америку. По очереди участники битвы черных фартуков выбирали на какой именно вопрос одного из трех регионов они хотят ответить и при правильном ответе выбирали продукт на стойке, ценность которого зависела от сложности самого вопроса.

Каждый участник также получил от судей стартовый набор продуктов, но он был лишь базовым: мука, соевый соус, мед и тому подобное.

Кулинары-любители зарабатывали продукты эрудицией и уверенно двигались до окончания игры и начала приготовления блюд.

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Юля приготовила на битву черных фартуков димсам с начинкой из грибов и баклажанов. Петр рулеты из фазана с морковным пюре, Андрей выбрал куриную грудку с овощами и муссом из курятины. Артем готовил перепела фаршированного дюкселем, а "Аннушка" приготовила жабьи ножки в темпури с соусом из мидий и креветок.

Вердикты судей были четкие и справедливые. Эктор подчеркнул, что они не прощают сырых блюд, особенно на битве черных фартуков. А димсами Юли были сырыми и приготовленными не из того теста. Артема спас от поражения вкус блюда, в частности нежный дюксель.

Кто покинул "Мастер Шеф" в 8 выпуске 9 сезона

В 8 выпуске 9 сезона шоу "Мастер Шеф" проект покинула Юля.

Уже в следующую пятницу на проект "Мастер Шеф" кулинары-любители откроют свои рестораны. Чья команда одержит победу в конкурсе, ведь на лузеров испытания ждут шесть черных фартуков. Какие отношения завязались на проекте "Мастер Шеф" между Русланом и Лилей смотрите в 9 выпуска 9 сезона шоу "Мастер Шеф". Не пропустите!

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