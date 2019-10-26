"Мастер Шеф" 9 сезон 9 выпуск: кто покинул проект после битвы рестораторов

В 9 выпуске 9 сезона "Мастер Шеф" на кулинаров-аматоров ждет увлекательное путешествие в мечту, которую каждый из них стремится воплотить в жизнь. Это открытие собственного ресторана. Судьи проекта "Мастер Шеф" помогут участникам заработать свой первый капитал и будут первыми посетителями их заведения. Кто не справится с заданием и покинет шоу за шаг до мечты? Вы узнаете уже сегодня!

Испытание Бокюзом

В 9 выпуске 9 сезона проекта "Мастер Шеф" тринадцать кулинаров-любителей приблизятся к своей мечте и попробуют открыть свой собственный ресторан. Но сначала участников ждет испытание легендарными блюдами французского шеф-повара Поля Бокюза.

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Тройка судей кулинарного шоу "Мастер Шеф" отметила участникам, что сегодняшние испытания взаимосвязаны. И от первого конкурса будет зависеть, сколько денег у будущих команд будет во втором испытании. А чтобы заработать деньги, участникам нужно скопировать три популярных блюда легендарного Поля Бокюза: рататуй, яйцо пашот в красном соусе и кокован (петух в вине).



Каждое блюдо имеет свою цену: за совершенстве приготовленный кокован судьи заплатят 1500 гривен, за яйцо пашот 1000 гривен за рататуй 500 гривен.

Каждый участник проекта "Мастер Шеф" выстроил для себя личную стратегию для первого конкурса, чтобы заработать как можно больше денег для строительства ресторана во втором конкурсе. И каждый из 13 участников прекрасно понимает, что чем больше у него будет заработанных денег в первом конкурсе, тем желаннее он будет в следующем. Ведь, закупка строительных материалов, элементов декора и других мелочей будет за деньги двух уже сформированных команд.

Почти все кулинары-аматоры готовили самое дорогое блюдо испытания – кокован. Правда, у Русика петух сгорел еще в начале испытания, и парень решил не переделывать блюдо, а подавать судьям такое, как есть. Тот из участников, кто искал легкий путь ко второму конкурсу, готовил самую легкую блюдо – рататуй. А вот за яйцо пашот брались самые смелые, хотя это блюдо не было самым дорогим, зато оно довольно коварное. Если во время приготовления яйца пашот желток свернется и приготовится до готовности, а при подаче судьям не вытечет при разрезании – блюдо не зачтет ни один судья. И соответственно денег участник не получит.

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По итогам первого испытания наибольшую сумму собрала Лиля, которая готовила все три блюда, и деньги получила только за кокован и яйцо пашот. Рататуй раскритиковали судьи проекта "Мастер Шеф". Ее сумма 2 500 гривен.

"Аннушка" получила за свои блюда 2 500 гривен. Правда, девушка готовила только два блюда, и судьи были довольны их приготовлением.

Что касается других участников проекта "Мастер Шеф", то Сергей, Анастасия и Мария получили за кокован и рататуй по 2 000 гривен. Руслан, Юля, Александра и Эля получили по 1 500 гривен за кокован и рататуй.

Остальные кулинары-любители допустили ошибки в своих блюдах и получили по 500 гривен за рататуй. Кстати Андрей приготовил только одно блюдо, рататуй, судьи были не слишком довольны такому поступку парня.

Битва рестораторов

После получения средств, кулинары-аматоры должны разделиться на две команды, и кто будет капитанами? Эктор Хименес-Браво быстро определил лидеров и главнокомандующих следующего испытания. Капитанами стали альфа-кулинарки Лиля и "Аннушка", которые собрали наибольшие суммы за свои блюда.

Лиля возглавила команду синих, и в ее команду вошли: Александра, Шилин Руслан, Маша, Юля и Андрей. За команду красных отвечала "Аннушка", которая выбрала таких кулинаров-любителей: Сергей, Русик, Анастасия, Петр, Эля и Артем. У обеих команд была одинаковая сумма денег – по 9 500 гривен. Кулинары-любители не договариваясь поделились поровну, или сработала стратегия одного из капитанов.

Первым этапом перед началом открытия ресторана синих и красных команд было определение концепции, закупка строительных материалов и элементов декора. Итак, кулинаров-любителей обеих команд привезли в большой гипермаркет, и здесь они должны были приобрести все самое необходимое для начала ремонта и оформления небольшой коробки из 42 квадратных метров на ресторан.

Вторым этапом определение названия ресторана, его концепции и собственного меню. Лиля и ее синяя команда обустроили свой ресторан в эко-стиле и назвали его "LOKAL_UA".

"Аннушка" избрала главной концепцией своего ресторана сочетания двух культур и стран – Вьетнама и Кавказа. Такая идея девушки связана с участником проекта "Мастер Шеф" и ее другом на шоу Сергеем, который имеет кавказское корни и считается одним из довольно сильных участников "Мастер Шеф" 9 сезона.

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В меню синей команды вошли закуски из куриного паштета в профітролях, тартар из речной рыбы и печеные баклажаны с мятой. Главными блюдами в меню были кролик с полентой и утка конфи с тыквенным пюре. На десерт команда синих будет подавать гречневый медовик и Сент Оноре.

Красная команда не отходила от концепции ресторана и будет блюда с кавказско-вьетнамскими нотками. Назвали красные свой ресторан "Макоце", что в переводе означает "поцелуй меня". На закуску команда будет готовить: морепродукты с клубничным гелем и красным муссом под кавказским соусом, салат из баклажанов с тархуном и воздушный салат. Главными блюдами на выбор были каре ягненка и Чашошули из тунца и граната. На десерт команда подаст гостям своего ресторана Моти с инжиром и солнечный мусс с мангом, бананами и розовым гелем. Также, команда красных подготовила для своих посетителей ароматную воду с лепестками роз.

Тройка судей проекта "Мастер Шеф" пригласила в построенные рестораны своих родных и друзей. К Эктору Хименесу-Браво пришли Тарас и Оксана Сердюк, к Елизавете Глинской пришла сестра Татьяна Глинская и Алла Белоус. Владимир Ярославский пригласил Людмилу Бутенко и Олесю Гребневу.

Каждая из команд проекта "Мастер Шеф" вложила в свое меню и приготовленные блюда все свои силы, креатив и старания, чтобы поразить каждого из посетителей. Но конечно, чтобы не проиграть, ведь команда лузеров в полном составе наденет черные фартуки.

И не повезло в 9 выпуске 9 сезона проекта "Мастер Шеф" команде синих: за них отдали свои голоса только двое из приглашенных судьями гостей. Семеро, включая судей проекта "Мастер Шеф" отдали свои голоса красной команде, капитаном которой была "Аннушка". Девушка получила замечательный и яркий приз от спонсора проекта "Мастер Шеф".

Битва черных фартуков

Шестеро черных фартуков готовы к главному бою 9 выпуска 9 сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф".

За полтора часа участники битвы черных должны приготовить блюдо на свой выбор, но есть несколько условий. Кулинары-аматоры будут соединены тросами с паролоном по двое, то есть будут работать парами и будут глазами на затылке своего коллеги.

Эктор назвал эту битву черных эффективным объединительной, даже если у участников нет ничего общего, после этого конкурса им будет что вспомнить.

Юля стала в пару с Андреем, Лиля с Марией, а Руслан с Александрой.

Еще одним условием конкурса для сложившихся пар стали продуктовые ограничения. Вот, например, если один участник из пары выбирает для приготовления своего блюда утку, то его напарник уже не может использовать этот продукт в своем блюде.

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Лиля выбрала для битвы черных блюдо, которое она готовила уже множество раз – банош. Юля тоже решила не идти на риск, и в третий раз в 9 сезоне "Мастер Шеф" готовила Ризотто.

Мария приготовила судьям проекта "Мастер Шеф" итальянские Каннеллони, Андрей – утку с пряными специями, Александра филе карпа с фланом из цуккини.

Руслан Шилин выбрал для битвы черных фартуков блюдо из книги Эктора Хименеса-Браво, главного судьи проекта "Мастер Шеф" – кальмары фаршированные с грибами шиитаке с острым соусом. Парень явно переоценил свои возможности, и его блюдо было похоже на молекулярную кухню. Оно было очень миниатюрным.

После презентаций всех блюд от участников битвы черных судьи подняли на балкон Андрея. Остальных участников попросили снять фартуки, а балкон спуститься.

Кто покинул шоу в 9 выпуске 9 сезона "Мастер Шеф"

Эктор пояснил 5 оставшихся участникам, что никто из них не поразил их своими блюдами. Однако, есть одно блюдо с таким количеством погрешностей, что их не счесть. Это Мария и ее итальянские Каннеллони, которые слиплись, и пробовать их судьи отказались.

В следующую пятницу в 10 выпуске 9 сезона проекта "Мастер Шеф" вы увидите настоящий кулинарный Хэллоуин. Мозги, черви и гниль на кухне "Мастер Шеф" будут буквально повсюду! Также к кулинарам-любителям пожалуют настоящие экстрасенсы, которые расскажут интересные детали из жизни каждого участника и потребуют от кулинаров паранормальных вкусов! Не пропустите!

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