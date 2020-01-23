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"Мастер Шеф" 10 сезон: имена жюри

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Эктор Хименес-Браво / Instagram / @hectorjimenezbravo

Вскоре на телеканале "СТБ" стартует новый юбилейный, десятый сезон проекта "Мастер Шеф". Неизменным ведущим шоу остается Эктор Хименес-Браво, однако рядом с ним зрители смогут увидеть новые лица.

23 января создатели шоу анонсировали, кто войдет в тройку ведущих (жюри), кроме Эктора. Коллегами канадского шеф-повара в проекте станут Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский.

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Что известно о новых ведущих Мастер Шефа?

Ольга Мартыновская – победительница третьего сезона шоу "МастерШеф". До участия в шоу Ольга работала флористом, менеджером в банке, официантом на торжествах во Франции. После победы в проекте девушка воспользовалась возможностью обучения во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu, а затем вернулась в Украину. Была судьей на "МастерШеф дети", а также фуд-продюсером 5 сезона "Мастер Шефа".

Владимир Ярославский – кулинар с 23-летним стажем, из которых 15 лет работает шеф-поваром. Управляющий и совладелец киевского ресторана Lucky, бренд-шеф магазина Good Wine, а также шеф-посол поставщиков морепродуктов Аляски Alaska Seafood. Владимир был судьей девятого сезона шоу "МастерШеф" и справился со своей миссией на отлично. Теперь зрители смогут наблюдать за его работой в новом сезоне проекта.

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости Украины LifeStyle Новости LifeStyle Мастер Шеф 9 сезон
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