"Мастер Шеф" 9 сезон 13 выпуск: кто первым покинул десятку кулинарного проекта

В 13 выпуске 9 сезона "Мастер Шеф" кулинары-любители почувствуют азарт, гнев и дружескую помощь коллег. Как изменятся отношения участников после коварных поступков Лили, относительно других кулинаров и кто не удержится на плаву в шоу – читайте в сегодняшнем выпуске "Мастер Шеф"

Сегодня, в 13 выпуске 9 сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф" десятка кулинаров-любителей столкнется с новым конкурсом, который хорошо пощекочет им нервы. Ведь участники будут не только бороться друг с другом, но и заставит противостоять азарту!

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Но перед началом конкурса, Эктор Хименес-Браво вспомнил об участнике Артеме, который в предыдущем, 12 выпуске проекта "Мастер Шеф" по уважительным причинам пропустил два конкурса, включая битву черных фартуков. Судья поздравил кулинара с возвращением, и отметил, что пропущенное придется Артему отработать. Чтобы отработать упущенное участник наденет черный фартук, еще не начав первый конкурс.

Продуктовый аукцион на проекте "Мастер Шеф"

Итак, тройка судей кулинарного шоу "Мастер Шеф" предложила участникам определиться с тремя капитанами будущих команд. Первым поднял руку и вызвался на капитанство Петр, он возглавил команду желтых. Лиля стала капитаном красных, а Сергей – синих.

В азартных играх, таких как этот кулинарный аукцион, главное стратегия. Но у всех ли команд она есть? Сейчас узнаем! Ведь продукты, которые ждали каждую команду на столах – это бюджет, которым они будут делать ставки. После объявления ставки, и в случае паса за лот, продукты обратно не возвращаются командам, а сгорают. Торговаться нужно с умом, ведь из остатков придется готовить десерт и главное блюдо конкурса. Это испытание пройдут только те команды, которые смогут получить девайсы на кулинарном аукционе и сохранить стратегическое мышление.

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Эктор Хименес-Браво представил командам первый лот, в который входили щипцы, простая, но чрезвычайно важная в приготовлении блюд сковорода и креманка для подачи десерта. Команда красных решила начать кулинарные торги на проекте "Мастер Шеф" и поставила первую ставку в виде морского гребешка. Желтые не поддержали лот, а вот синие решили сыграть в игру и подняли ставку до двух картофелин.

Игра началась... Кулинары-любители начали продуктовый аукцион и начали войну за девайсы, чтобы приготовить блюда для судей шоу "Мастер Шеф".

Второй лот: набор ножей, косточка кулинарная и пестик. Эктор подчеркнул, что лоты не будут повторяться, поэтому набор ножей в этом раунде очень ценен для команд. Красная команда первой делала ставку, так как являлись победителями предыдущего лота. 26 позиций от синих... кто перебьет ставку? 40 за желтыми, 43 за красными... Эктор даже назвал Юлю занудой, потому что девушка пытались остановить своего парня Петра не прибегать к таким высоким ставкам.

В общем лотов было шесть, участникам испытания было из чего выбрать и все были в равных условиях. Главной в этом конкурсе была стратегия, и только Лиля использовала и воплотила свой хитрый план. Однако, оставшись самой богатой среди команд, прибегла к жадности, из-за чего, другие кулинары-любители объявили ей кулинарную войну.

От судей, на приготовление, участники получили один час и двадцать минут. Блюдо и тематику выбирали капитаны команд.

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Синяя команда приготовила свинину в азиатском стиле и шу. Красные филе сибаса с соусом велюте и кремчиз с желе, который судьи наотрез отказались пробовать из-за волоса из бороды участника, застывшего в десерте.

Желтые подали судьям креветки в тесте катаифе в гавайском стиле на деревянных досках, ведь у них не было тарелок. И на десерт тарт с гриляжем и грушей.

Из-за недопустимой ошибки команда красных во главе с Лилей проиграла первый конкурс и черный фартук по вердикту капитана надел Андрей. Девушка утверждала, что волос в десерте был с его бороды.

Кулинарная пирамида

Второй конкурсный день 13 выпуска 9 сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф" начался из старого и известного испытания на проекте.

Участников ждали пять рядов с поверхностями, и с каждым последующим этапом мест для кулинаров-любителей за ними, становилось меньше и меньше. Конкурс на скорость, ведь участник, который последним представит свое блюдо получит черный фартук. А если им окажется кулинар, который уже получил черный трофей, то фартук наденет предыдущий участник.

А приготовить в этой кулинарной гонке участникам нужно свиную вырезку в хамоне, с соусом Бешамель и релишем из горчичных зерен и изюма.

Лиля с первого этапа конкурса вырвалась в лидеры и закончила приготовлениях блюда первой. Не отставали от девушки и Сергей и Руслан Шилин. Юля, которая с начала испытания была в аутсайдерах гонки догнала участников и вместе с Петром закончила конкурс с безупречно приготовленными блюдами.

Лузером конкурса стал Артем, который получил черный фартук от Эктора Хименеса-Браво еще за предыдущую конкурсную неделю. И по правилам, фартук должен надеть участник в белом, который был предыдущим – ею стала "Аннушка".

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Но на этом черные фартуки не закончились! Судьи отметили также Сергея и Руслана Шилина, блюда которых были с многочисленными ошибками. Ребята тоже надели черные фартуки.

Лучшим в этом конкурсе стало блюдо Александры, девушку отметили судьи "Мастер Шеф" и подарили полезный подарок от спонсора кулинарного шоу.

Испытания дружбой на битве черных фартуков

Тематика этой битвы черных – дружеские отношения на проект и умение заводить их, ценить и помогать. Участников битвы черных ждали пронумерованные поверхности в павильоне "Мастер Шеф". Что будет дальше, никто кроме судей не знал.

Правила испытания таковы: участники, которые обычно наблюдают за испытанием черных фартуков с балкона, сегодня будут помогать и указывать, как, а главное, что именно должны приготовить кулинары-любители для судей, чтобы удивить их и остаться в шоу.

Русик помогал "Аннушке", Петр – Сергею, Лиля – Руслану Шилину, Александра – Артему, а Юля – Андрею.

А вот кто из кулинаров-любителей не справился с битвой черных фартуков и покинул проект в 13 выпуске 9 сезона "Мастер Шеф" станет для вас неожиданностью!

Им оказался Андрей.

Уже в следующую пятницу в 14 выпуске 9 сезона "Мастер Шеф" вы увидите кто не рискует, тот не зарабатывает, а точнее как участники будут готовить блюда скованные различными предметами. Эктор Хименес-Браво возглавит шефство над участниками в выездном конкурсе.

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