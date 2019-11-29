"Мастер Шеф" 9 сезон 14 выпуск: слезы, кровь и ругань на кухне кулинарного шоу

В 14 выпуске 9 сезона "Мастер Шеф" девятка кулинаров-любителей будет зарабатывать деньги, чтобы купить продукты для латиноамериканских гостей. Эктор Хименс-Браво возглавит сразу две команды и доведет до слез самую мощную участницу проекта "Мастер Шеф". Также, мы узнаем кто покинет проект "Мастер Шеф"

Кто не рискует, тот не зарабатывает!

Именно под таким девизом начался первый конкурс на кулинарном проекте "Мастер Шеф" 9 сезона 14 выпуска. 9 участников ворвались на кухню "Мастер Шеф" в своих белых фартуках в ожидании нового захватывающего испытания. Ведь тройка судей "Мастер Шеф" уже не раз удивляла кулинаров-любителей необычными и поучительными конкурсами.

Лиза Глинская поздравила участников с новой неделей на проекте и отметила, что у кулинаров-любителей уже 36 испытаний позади на шоу "Мастер Шеф". А это значит, что они уже готовы к новым самым ответственным задачам, которые не только закалят кулинаров в ресторанном бизнесе, но и испытают их кулинарное мастерство и умение зарабатывать деньги.

В первом конкурсе кулинарам-аматорам нужно заработать своими блюдами, которые участники приготовят по карточкам-загадкам от судей, на продукты для следующего конкурса.

Адские карточки от судей

Итак, у Лизы Глинской зеленые карточки-загадки с классическими блюдами, у Владимира Ярославского желтые с кулинарным осложнением, а у Эктора Хименеса-Браво красные – ограничение процесса приготовления на шоу "Мастер Шеф".

Участникам необязательно брать все три карточки, они могут выбрать лишь одну и получить за безупречное приготовления 500 гривен. Если же кулинар выберет две карточки получит 1000 гривен, а за три 1500 гривен.

Первым выбирать карточки и определить, что же ему нужно приготовить вызвался Русик Лучков. Парню выпали равиоли, во второй карточке ждало усложнение задачи – добавить в блюдо помидоры. Русик решил избирать и третью карточку, в ней было условие, готовить со звонком в руке.

"Аннушка" готовила Биск с яблоком на офисном круисле. Юля лазанью с луком, осложнения для девушки – это не пробовать блюдо. Сергею выпало готовить профитроли с кремом с добавлением свеклы и с букетом цветов в руке. У каждого участника было сложное задание и вот все ли с ним справятся? Узнаем уже сейчас!

Два часа на приготовление и бешеный ритм работы, в котором нельзя забывать о качестве. Чем больше еды приготовят участники, тем больше денег они заработают для следующего конкурса.

Русик Лучков в погоне за первенство забыл о качестве и Эктор не принял его блюдо из-за неправильной формы и толстого тесто в равиолях. Русик не остановился на этом и выбрал следующую карточку где его ждал шоколадный фондан, с добавлением имбиря и микрокухня.

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Не принял блюда Эктор и у Лили, Александры и Руслана Шилина. Чего не скажешь о Сергее, который за два часа приготовил два безупречных блюда и заработал 3000 гривен. Руслан Лучков тоже приготовил еще два блюда и получил 3000 гривен. Догнать ребят больше не смог никто из участников проекта "Мастер Шеф". Все кроме Лили, которая еле-еле приготовила одно блюдо на 500 гривен, получили по 1500 гривен. А Юля два часа готовила лазанью, это очень долго, как для этого блюда.

Задача усложняется тем, что на продукты для второго конкурса нужно заработать деньги и уже потом заказать на них продукты для выездного конкурса. Особые гости будут ждать кулинаров-любителей – десять земляков Эктора Хименеса-Браво, выходцы из Южной Америки, которые решили связать свою жизнь с Украиной.

Сергей и Русик стали лидерами по заработанным средствам и Эктор пригласил ребят выбрать цвет фартука для будущих команд и набрать участников. Сергей выбрал красный цвет фартуков и выбрал Руслана Шилина, Петра и "Аннушку". Русик остался с синими фартуками и выбрал Александру, Лилю, Юлю и Артема.

Эктор Хименес-Браво – капитан

У команды красных было 7500 тысяч гривен на продукты, у синих 8000 гривен За ночь команды должны составить ресторанное меню из закуски, двух основных блюд и десерта. Главным вопросом второго конкурса стало кто же будет капитанами команд? Ведь, судьи не сказали ребятам о капитанстве. Эктор Хименес-Браво заинтриговал участников и сказал, что Русик и Сергей будут су шефами, капитан у обеих команд будет один. И им стал сам судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" всех сезонов – Эктор Хименс-Браво! Да-да... сам Эктор будет управлять одновременно двумя командами. Кажется, будет жарко.

Команды зачитали свои предложенные меню для Эктора и начали готовку на своей первой профессиональной кухне в элитном ресторане. Синие поставили все свои ставки на севиче из морепродуктов и не прогадали. Гостям из Америки очень понравилась эта закуска и они с радостью пробовали ее в ресторане.

Команда красных была в меньшинстве, ведь в команде было только четверо кулинаров, еще и Петр пытался поразить Эктора быстрой нарезкой овощей и порезал палец.

Влюбленная пара 9 сезона, Юля и Петр, попали в разные команды и стали прямыми конкурентами. Ну и конечно же, не обошлось без ссор между парочкой кулинаров, влюбленные ругались на протяжении всего конкурса. И не только ругань от Юли и Петра звучала на профессиональной кухне ресторана. Эктор Хименес-Браво, который руководил обеими командами участников, недовольно делал элементарные замечания кулинарам и даже кричал на участников. Особенно отличилась Лиля, которая на протяжении проекта "Мастер Шеф" позиционирует себя как сильный и искусный кулинар-любитель, но в этом конкурсе девушка растерялась та даже заплакала от крика судьи.

После выдачи всех блюд для гостей из Южной Америки, они отдавали свой голос за команду, которая лучше справилась с заданием. Счет поразил всех, 8 голосов у синих и только два голоса у красных.

По правилам конкурса, все участники проигравшей команды надевают черные фартуки и будут бороться за дальнейшее участие в конкурсе.

Кто покинул "Мастер Шеф"

Петр, Сергей, "Аннушка" и Руслан Шилин надели черные фартуки и стали за поверхности на кухне "Мастер Шеф", за которыми, их уже ждали коробки-загадки. Под ними, для каждого участника, лежал один монопродукт, который станет звездой будущего блюда, которое и будет решать дальнейшую судьбу кулинара в проекте.

У Сергея – яблоки, у Петра – батат, у "Аннушки" – стебель сельдерея и у Руслана – апельсины. И это еще не все сюрпризы на битве черных. На приготовление у лузеров 14 выпуска 9 сезона "Мастер Шеф" будет 1,5 часа, но продуктовая на кухне закрыта. За каждый дополнительный продукт, для будущего блюда с продуктом звездой, нужно отдать 10 минут от общего времени.

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Кто пойдет на риск, а кто обойдется минимальным набором продуктов, и из-за ошибки покинет 9 сезон "Мастер Шеф" за шаг до мечты. Сергей, "Аннушка" и Руслан справились с задачей битвы черных. А вот Петру так не повезло, судьи нашли недостатки в презентации участника. И именно сейчас их судьбу будут решать блюда, которые они приготовили и вердикт судей "Мастер Шеф". Судьи хотели увидеть насколько изобретательными могут быть участники при ограниченном количестве продуктов.

Все четверо участников доказали судьям, что достойны продолжать борьбу на "Мастер Шеф" 9 сезона. Петр, Сергей, "Аннушка" и Руслан остаются на проекте "Мастер Шеф".

В 15 выпуске 9 сезона проекта "Мастер Шеф" к кулинарам-аматорам присоединится целая сборная сезонов "Мастер Шеф", чтобы померяться силами! Нас ждет безумная битва сезонов и ее звезды: Витя Перехрест, Виталия Иващенко, Наталья Петрик, Влад Мицкевич и королева 5 сезона "Мастер Шеф" – Екатерина Великая. И это еще не все сюрпризы! До встречи в следующую пятницу. Не пропустите!

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