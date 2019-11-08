"Мастер Шеф" 9 сезон 11 выпуск: романтические конкурсы в парах, которые прошли сильнейшие

В 11 выпуске 9 сезона "Мастер Шеф" участники откроют очень личную сторону своей жизни: они расскажут, чем разнообразили бы свою интимную жизнь. Кто оказался любителем латексных костюмов, а кто – знатоком секс-игрушек – читайте в материале LifeStyle 24.

Кулинары-любители не только поделятся интимной информации в 11 выпуске "Мастер Шеф 9", но и поработают в парах. Один участник шоу будет отвечать за стратегию, оставив своему напарнику записки на холодильнике, другой – будет готовить блюдо по подсказкам. Как приготовить кулинарный шедевр по одному слову и выдержит ли испытание Петр и Юля – читайте в материале LifeStyle 24.

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Мастера копирования

Эксперты предложили кулинарам воссоздать несложные рецепты. Участники "Мастер Шеф" разделились на 5 команд. Лилия выбрала Александру, Андрей – Руслана, Юлия – Петра, Анастасия – Руслана, Сергей – Аннушку и Артема. В таких парах участникам нужно было самим оценить время для приготовления блюда и справиться с рецептом, включая презентацию.

На первом этапе конкурса многие из кулинаров неправильно оценили свои возможности и несколько разочаровали Эктора Хименеса-Браво. В то же время Лилия и Александра всего за 9 минут приготовили хеш-браун, который понравился судье. Поэтому участники "Мастер Шеф" получили первый бал.

Вторым блюдом были устрицы с гаспачо. Оценивал ловкость кулинаров Владимир Ярославский. Известный кулинар был слишком придирчивым, поэтому очередь дошла до Юлии и Петра, которые попросили для приготовления 17 минут. Однако именно последние участники сумели поразить Владимира и получили балл.

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Испытывала кулинаров-любителей Елизавета Глинская. Королева десертов предложила приготовить ореховый крамбл с ягодами фламбе и базиликом. Участникам "Мастер Шеф" понадобилось около 20 минут для создания десерта. Однако Елизавета попробовала только блюдо желтой команды – Лилии и Александры. Крамбл был безупречным, поэтому команда получила еще один балл и вместе с Юлией и Петром отправились на балкон.

А вот другие участники были под угрозой выхода из шоу. Сергей, Руслан и Андрей получили черные фартуки.

Стратегия или действие?

Ребята стали напротив друг друга. Эктор привлек участников к игре, предложив выбрать один из ответов на пикантные вопросы. Участники "Мастер Шеф", мнения которых совпали, образовали пару.

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На вопрос о костюме на вечеринку только Руслан ответил, что не против бы примерить образ любителя БДСМ, чем ошеломил всех участников. Большинство кулинаров выбрали костюм супергероев и участников "Мастер Шеф". Первая пара – Юлия и Петр.

Эктор устроил еще одно испытание: спросил, какая реакция будет у кулинаров, если на первом свидании человек, который им нравится, будет переходить границу дозволенного. Только Сергей и Аннушка признались, что сразу же бросят такого партнера, поэтому объединились в команду.

Андрей и Лилия ответили, что вместо удовольствия втроем выбрали бы алкоголь и закуску. А вот как разнообразить интимную жизнь: экстримом, секс-игрушками или изучением новых техник? Руслан Шилин заявил, что закупил бы все товары из специализированного магазина, однако не получил поддержку среди кулинаров. А вот Александра и Артем составил пару. Остались Настя и два Руслана, которые и образовали последнюю команду.

Но на этом конкурс не закончился. Стратеги должны были придумать блюдо, которое можно приготовить за час. Рыба с карамелизированной морковью, мясо с овощным пюре, дорадо с соусом бешамель и гарниром, карпаччо из цуккини – что только не придумали участники. Для конкурсантов они оставили всего три слова-подсказки.

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Выполнить задание и отгадать блюдо было очень сложно, однако многие участники справились с заданием. В частности, Артем не угадал блюдо Александры, однако поразил экспертов вкусной рыбой с соусом. Сергей, который совсем не понимал подсказок партнерши, все же приготовил вкусное мясо. А вот Петр не справился с задачей, что разочаровало его возлюбленную. Русланы также неудачно приготовили блюдо, а вот Лилия снова получила похвалу.

Черный фартук в конкурсе получил Петр.

Битва "черных"

На битву черных фартуков пришли четыре человека – Петр, Андрей, Сергей и Руслан. Поэтому для кулинаров придумали особое задание. Участники "Мастер Шеф" с закрытыми глазами должны попробовать блюдо и отгадать все 15 ингредиентов, использованных для приготовления. У кулинаров было всего 15 минут на изучение и 1,5 часа на приготовление.

Перлотто со свекольным соком и кедровыми орехами, устрицы со шпинатом и сухариками, утиная грудка с поленой и малиновым соусом, гребешки с цветной капустой и каперсами – такие непростые блюда получили участники.

По результатам битвы "черных", шоу никто не покинул. Все кулинары отлично справились со сложной задачей и подробно воссоздали рецепеты.

"Мастер Шеф" 9 сезон 11 выпуск онлайн: смотрите видео

Видео будет впоследствии

Уже в 12 выпуске "Мастер Шеф" на съемочную площадку придут профессионалы. Команды будут паниковать, делать ошибки, кричать и попытаются вкусно накормить гостей. Почему Артем и Руслан подрались – зрители увидят уже 15 ноября.