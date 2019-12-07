Кто покинул 9 сезон "Мастер Шеф" в 15 выпуске

15 выпуск кулинарного шоу "Мастер Шеф" покинул довольно сильный и мужественный участник кулинарного проекта. Однако именно в этой битве черных фартуков интуиция подвела парня, и он поехал домой за два шага до вожделенного кителя.

Артем Янковой – участник 9 сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф", который показал себя в проекте как взвешенный, взрослый и целеустремленный кулинар-любитель.

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Ему только 32 года, его мечта вернуться домой, чтобы развивать свои кулинарные навыки. Артем уже 9 лет живет в Дании.

Парень верит, что именно кулинарный проект поможет воплотить его мечту в жизнь.

Путь Артема на проекте не был легким, ведь частые недоразумения с коллегами по кухне выбивали парня из колеи.

Артем работает в компании, которая выращивает и экспортирует свинину в Европу. Некоторое время парень жил сам и, как вы понимаете, учился готовить, чтобы не питаться в ресторанах или уличной едой. Сейчас Артем готовит много разнообразных блюд, особенно ему нравится работать с рыбой. Пожалуй, именно эта практика и помогла Артему попасть в 50 кулинаров-любителей "Мастер Шеф" 9 сезона, а впоследствии и в 10 лучших кулинаров Украины.

Артем чувствует в себе потенциал и хочет реализовывать себя в сфере кулинарии. Его желание участвовать в кулинарном проекте "Мастер Шеф" 9 сезона целиком и полностью поддерживает жена.

Мы желаем Артему не сдаваться, уверенно работать над своими навыками и развиваться в кулинарии.