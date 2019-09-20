"Мастер Шеф" 9 сезон 4 выпуск: кто из двенадцати черных фартуков покинул шоу

Кулинары-аматоры в 4 выпуске 9 сезона проекта "Мастер Шеф" с новыми силами окунулись в новый день на кухне кулинарного шоу. Кто из участников откроется для судей с новой стороны, а кто разочарует – узнаем уже сегодня!

В четвертом выпуске шоу "Мастер Шеф" участников ждут новые испытания на кулинарный талант и проверка на командную работу.

Первый конкурс

Судьи "Мастер Шеф" с широкими улыбками встретили участников на кухне проекта и с первых слов начали интриговать кулинаров-любителей.

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Итак, первый конкурс, который ждал 18 участников, был командный. Перед кулинарами стояло несколько задач, перед началом соревнования: выбрать двух капитанов, которые впоследствии должны были сами выбрать себе команды. Первым капитаном избрали Руслана Лучка, известного как травести-дива Лолита Амбер, он выбрал синий цвет команды. Участники решили не мудрить и сделать битву капитанов Русланов, поэтому вторым капитаном красной команды избрали также Руслана Шилина.

После формирования двух команд Эктор озвучил следующие правила конкурса и блюдо, которое нужно приготовить под руководством капитана. Главным блюдом от судей стал сибас со средиземноморским соусом из мидий, конкасе из томатов, а еще пюре из цветной капусты и спаржи. В четыре этапа капитанам нужно выбирать двух слабых участников своей команды и отправлять их на балкон, как наказание за плохо выполненную работу. По окончании соревнования вся проигравшая команда наденет черные фартуки.

На первом этапе конкурса участникам нужно за 10 минут сибас почистить от чешуи, выпотрошить рыбу и сформировать два идеальных филе. Все старания участников оценивают капитаны, но принимать участие и помогать они могут только словами, без каких-либо действий. К финишу придут только лучшие по мнению главнокомандующих. Капитан красной команды отправил на балкон Юля и Марув, а синюю команду покинули Элеонора и Андрей.

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Второй этап базировался на приготовлении средиземноморского соуса из мидий, которые нужно хорошо проварить с томатами конкасе. Безупречно с этой задачей справились все кроме "Аннушки" и Наташи из синей команды и Вовы и Юли из красной.

На третьем этапе нужно было приготовить пюре из цветной капусты и зачистить спаржу. Такой на первый взгляд простой процесс превратился в настоящее испытание. На этот этап у кулинаров-любителей было 20 минут. И капитаны уже определились, с кем попрощаются на этом этапе работы, ведь у половины участников пюре было жидкое. На балконе оказались Александра и Настя из синей команды и Артем и Маша из красной команды

На самый ответственный четвертый этап остались по двое участников из каждой команды. Задачей было поджарить сибас и презентовать свои блюда, из которых Петр и Сергей вышли победителями четырех этапов.

Судьи тщательно отведали блюда двух команд, и в команде красных Эктро нашел в рыбе аж три кости. А кость в рыбе, как вы понимаете, это полный провал блюда. Целая команда красных надела черные фартуки и с треском проиграла команде синих, которую возглавлял Руслан Лучков.

Второй конкурс, как шанс снять черный фартук

Со следующими условиями конкурса у кулинаров тоже не все так просто. Девять белых фартуков против девяти черных посоревнуются в разгадывании загадочных блюд, которые белые фартуки выбирают сами. Так-так... Эктор отметил, что если аутсайдер отгадает блюдо кулинара в "белом" и еще и приготовит лучше него, то они обменяются фартуками. Действовать против победителей предыдущего конкурса можно также в группах, но белый фартук наденет только кто-то один. Такая стратегия весьма понравилась Петру, который хочет помочь своей подруге Юле, ведь именно из-за его блюда целая команда оделась в "черный" цвет.

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Во время конкурса участники шутили и пытались запутать своих оппонентов, использовали лишние продукты и даже ссорились.

Классические блюда кулинары тоже выбрали довольно интересные, и не из легких: Руслан Лучков готовил Буйябес, "Аннушка" выбрала Рамен с морепродуктами, Александра готовила Париж Брест, а Сергей Ризотто с морепродуктами. По итогам конкурса, судьи раскритиковали блюдо Сергея, Лиля недопекла свою Лазанью, потому что заигралась с глупостями на кухне проекта, а Руслан Шилин выбил из белого фартука Наташу своей пастой с морепродуктами.

За все сезоны проекта "Мастер Шеф" в битве черных еще не было двенадцать фартуков, которые будут бороться за свое место в кулинарном шоу.

Черный день на "Мастер Шеф": кто покинул шоу

Кулинаров-аматоров ждал барабан судьбы, который нужно покрутить, и он выбирал блюдо, его цвет и часть мира, с которой оно должно сочетаться. Двенадцать черных фартуков с легким тремором в руках крутили барабан и благодарили фортуну за помощь или наполнялись сомнениями относительно своих возможностей.

Руслан Лучков, который был капитаном и победителем в первом конкурсе, напророчил себе оранжевые Профитроли из Азии, Сергей и Петр готовили черный Наполеон из Европы. А вот "Мару" повезло с блюдом, у нее Американская Шартлотка зеленого цвета, у Лилии красные Равиоли с нотками Азии. Петр и Сергей решили облегчить себе задачу и делать его вместе. Они грубо нарушили правила такими действиями, и Эктор наказал ребят, дав им право выбора, кто из них оденет черный фартук и пробудет с ним до следующего выпуска. Сергей даже глазом не моргнул и взял на себя черный фартук, от чего получил уважение в глазах коллег. Петр же надел белйы фартук и поднялся к своей симпатии Юлии на балкон.

Судьи пробовали и сосредоточенно оценивали блюда кулинаров-любителей, звучала и критика, и похвала.

По вердиктам судей на балкон поднялись 10 участников, среди которых Лиля, Назар, Руслан, Маша, Петр, Сергей в черном фартуке, Юлия, Артем, Вова, Андрей.

На этой неделе проект покинули Наталья, Мария "Мару".

В следующую пятницу в 5 выпуске шоу "Мастер Шеф" вас ждут сельские посиделки, кулинарный эрудит и новые скандалы и немножко романтики от Юлии и Петра.

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