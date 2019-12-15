Финалисты 9 сезона "МастерШеф": имена участников

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Финалисты 9 сезона "МастерШеф" / LifeStyle 24

В конце 16 выпуска 9 сезона "МастерШеф" судьи кулинарного проекта определили финалистов шоу, которые уже в следующем выпуске будут бороться за место в суперфинале

Семь финалистов 9 сезона "МастерШеф" прошли длинную и непростую дорогу на кулинарном проекте. Они испытывали на прочность свою силу воли, применяли интуицию и много учились, чтобы пройти этот нелегкий путь в шоу. Давайте поближе познакомимся с семеркой финалистов 9 сезона "МастерШеф", которые в 16 выпуске получили от Эктора Хименеса-Браво, Лизы Глинской и Владимира Ярославского свои заветные кители.

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Кстати, в следующем 17 выпуске 9 сезона "МастерШеф" уже не будет битвы черных фартуков, а каждая ошибка кулинара-любителя приведет к его выбыванию из шоу.

Сергей Денисов

Молодой и перспективный парень, родом из Батуми, но считает именно Украину своим домом. Сергею 26 лет и он холостяк. Кулинар до проекта "Мастер Шеф" работал менеджером в ресторане, но ему всегда нравилась кулинария.

Обучение в Le Cordon Bleu – это мечта для Сергея, к которой он стремится уверенными шагами, ведь парень уже в финале "Мастер Шеф".

Александра Ефименко

23-летняя девушка родом из Мелитополя и полюбила кулинарию не так давно. В 19 лет девушка вышла замуж, потому кулинария стала для нее неотъемлемой частью семейной жизни.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Анкету на кулинарный проект Александра заполнила с надеждой на удачу, ведь девушка настоящая фанатка кулинарного шоу. Саша пересмотрела все предыдущие сезоны уже не один раз, и даже готовила рецепты с проекту дома.

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Мечтой Александры является открытие собственной кондитерской.

Киеу Тхук Ань ("Аннушка")

Киеу родилась во Вьетнаме, но в возрасте шести лет семья девушки переехала в Харьков, где и родилось ее пристрастие к кулинарии.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Аннушка" работает фуд-фотографом и увлекается мукбангом. Главное увлечение девушки – кулинария, ведь сам процесс приготовления различных блюд вызывает у Киеу большое удовольствие.

Лиля Сорокина

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Девушка выросла в мире кулинарии, ведь ее мама работала поваром. Лиля из Каменец-Подольского, ей 28 лет и ее жизнь всегда подталкивала к кулинарии. Поскольку девушка не решалась идти на проект "Мастер Шеф", ее подруги заполнили анкету тайком. И вот, Лиля в финале 9 сезона "МастерШеф".

Руслан Лучков

31-летний актер травести-шоу из Херсона, более известный для всех как "Лолита Амбер" – это его сценическое имя. Но это не единственная его работа, Русик также работает офицантом, чтобы заработать больше на костюмы для выступлений.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Цель Руслана – стать настоящим профессиональным поваром, а проект "Мастер Шеф" это шанс для парня воплотить ее.

Петр Косовский

21-летний следователь из Одессы, который мечтает стать профессиональным поваром. Петр сторонник паназиатской кухни и очень острых блюд. На проекте у парня закрутился роман с Юлей Акименко, бурные волны которого не раз бушевали на съемочной площадке кулинарного шоу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Однако девушка покинула проект и призналась своим поклонникам, что после окончания проекта "Мастер Шеф" они разошлись.

Руслан Шилин

Этот 21-летний львовский парень настоящий весельчак и гурман. Руслан обожает медицину и учится на провизора. Но кулинария, любовь к которой живет в его сердце, тоже не дает Руслану покоя.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Кстати, участник "МастерШеф" 9 сезона руководит семейным ресторанным бизнесом, который помогает ему лучше познавать непростой мир кулинарии изнутри и извне. На проекте Руслан подружился с Лилей, которая умеет мотивировать парня в ответственные моменты.

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Автор: Богданна Рыбак
Теги: LifeStyle Мастер Шеф 9 сезон
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