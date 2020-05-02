Мастер Шеф Профессионалы 2 сезон 10 выпуск: долгожданная битва черных и вылет любимого шефа

В 10 выпуске 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" мы узнаем кто покинул проект на битве черных фартуков и справятся ли профессионалы с супермамами на кухне проекта. Не пропустите!

Неделю назад, в первом испытании, участники 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" готовили блюда из аукциона, а во втором они кормили детей блюдами из их ненавистных продуктов. Со счетом 7:2 победила команда красных и поэтому синих ждет голосование.

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В 10 выпуске 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" участникам команды синих нужно выбрать двух лузеров, которые понесут ответственность за проигрыш команды.

По шесть голосов получили – Анатолий Цуперяк и Виктор Самардак.

Кто покинул проект "Мастер Шеф. Профессионалы" в 9 выпуске 2 сезона

Перед началом битвы черных Ольга Мартыновская спросила у профессионалов, знают ли они кто такой Матео Стуччи. К удивлению судей, никто из четверки черных фартуков не смог ответить, судья предложила поварам открыть коробки-загадки и ознакомиться с задачей на сегодня.

В коробках-загадках профессионалов ждали несъедобные игрушечные фигурки, которые нужно было добавить в блюдо на манер известного итальянского кондитера Матео Стуччи.

У Толика Цуперяка в коробке-загадке была игрушка лыжника, у Влада Мицевича – ремонтник дорог, Виктору Самардаку достался пожарный, а Юле Жигулиной – садовник.

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Два часа отведенные судьями проекта "Мастер Шеф. Профессионалы" пролетели быстро и пора пробовать композиции профессионалов.

Виктор Самардак приготовил интересный перфоманс с фигуркой пожарного. Повар приготовил шоколадные конфеты в виде камней, костер и элементы леса. Идея блюда – это призыв к отдыхающим в лесу всегда убирать за собой и тушить костер, чтобы не приходилось вызывать пожарных.

Юлия Жигулина изобразила на своей презентационной тарелке осеннее поле на котором трудится рабочий. Владимиру Ярославскому очень понравилась идея девушки.

Влад Мицкевич интерпретировал свою фигурку в сладкий десерт, который приготовил с помощью активированного угля, который придал торту реалистичный цвет асфальта.

Толик Цуперяк в течение двух часов битвы черных не смог совладать со своими переживаниями и провалил испытание. Парень приготовил поленту, полив ее серым соусом и добавил пеньки из вырезки. Судьи недовольны работой и блюдом повара и, к сожалению, вынуждены попрощаться с ним в 9 выпуске 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы".

Испытание звездными мамочками

В первом конкурсе 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" поваров ждет испытание детским питанием. А именно, профессионалам нужно приготовить вкусные и полезные полуфабрикаты для детей.

Оценивать работу поваров будут звездные мамочки из проекта "Супермама" и Ольга Мартыновская.

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На приготовление у поваров будет 2 часа. Капитанов команд выбирали судьи кулинарного проекта "Мастер Шеф. Профессионалы". Капитаном красной команды стал Эдуард Канарян, парень выбрал в свою команду: Евгения Грибеника, Ефима Кравченко и Влада Мицкевича.

Виктор Самардак возглавил команду желтых, в которую выбрал: Никиту Алимова, Сашу Цвигуна и Давида Даниеляна.

Капитаном синей команды судьи выбрали Юлию Жигулину, в команду которой вошли: Настя Кобыляцкая, Влад Ермаков и Максим Высоцкий.

Каждая из команд составила перечень блюд, которые будут готовить и активно воплощать свои идеи в жизнь. В меню профессионалов были блины с разнообразными начинками, яблочный пирог, лазанья, котлеты и другие вкусности.

Мамочки выбрали блюда, которые приобрели бы для своих детей и отправились готовить и разогревать их в соответствии с инструкциями, которые оставили им повара.

Наибольшее расположение и три голоса от мам получила красная команда, капитаном которой был Эдуард Канарян. Команда желтых и синих проиграла в этой битве, а это значит, что они будут голосовать за коллег, которые понесут всю ответственность за поражение команд.

Команда синих проголосовала против Насти Кобыляцкой, а команда желтых выбрала в "черные" – Виктора Самардака.

Стукач или деловой человек – коварное испытание на "Мастер Шеф. Профессионалы"

Во втором испытании профессионалов ждет испытание с коробками-загадками. Под ними названия блюд, которые нужно приготовить. Если судьям "Мастер Шеф. Профессионалы" 2 сезона понравится приготовленное поваром блюдо, он получит вознаграждение – одну золотую монету, которую судьи назвали "Браво". Чтобы получить два Браво, нужно написать кляузу на коллегу и его блюдо, если замечания будут ложными – судьи заберут у участника 2 Браво. Если же владелец черного фартука соберет больше монет, у него будет возможность одеть белый фартук.

Так, профессионалам 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" нужно пристально наблюдать за коллегами все ли у них правильно, есть ли ошибки и зарабатывать монеты от судей. Под коробками-загадками были такие блюда, как Кокован, Крок-мадам, яйца Бенедикт, Шепардс пай и другие блюда изысканной кухни.

Уже в следующую субботу мы узнаем, как правильно готовить омлет и какие ошибки допустила в его приготовлении Юлия Жигулина и до чего дойдет феерия доносов на кухне "Мастер Шеф. Профессионалы".

Кто разбогатеет, а кто залезет по уши в долги мы увидим уже в 11 выпуске 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы".

На битве черных участники будут строить собственные рестораны – вы просто не можете это пропустить!

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