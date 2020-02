Мастер Шеф Профессионалы 2 сезон: дата выхода кулинарного шоу

Вже цілу добу невпинно приходять вітання від вас! За що ТАК вдячна! Спасибі кожному, я дуже ціную вашу підтримку, вашу увагу і кожне слово !Merci! З моменту моєї участі в Мастер Шеф пройшло більше шести років, під час яких я працювала безупинно, не шукала і не отримувала великих зарплат, вкладала всі свої ресурси в навчання та самовдосконалення, не йшла в декретну відпустку... просто не зупинялася. Але жодне зусилля не було даремним, я зібрала величееееезний рюкзак знань, навичок, вмінь, помилок, досягнень- можна відправлятися в подорож) Та головне, мені є з КИМ йти, а це найдорожче Іще раз хочу дякувати вам за кожне повідомлення та коментар , я читаю всі всі! Спасибі️

