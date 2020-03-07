Мастер Шеф Профессионалы 2 сезон 2 выпуск: кто из участников попал в кулинарное шоу

Во 2 выпуске "Мастер Шеф. Профессионалы" вы увидите ожесточенную борьбу профессионалов со всей Украины за место в 20-ке кулинарного проекта.

Во 2 выпуске 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" судьи кулинарного проекта выберут главную 20-ку проекта, которая будет соревноваться за победу. Кто пройдет в заветную 20-ку 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы", а кто пройдет на выход – узнаем уже сегодня!

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30 участников кулинарного проекта тройка судей разделили на 6 команд и ознакомили с главными правилами первого конкурса. В общем, на 30 участников ждет три этапа испытаний, на первом кулинарный проект покинут сразу 5 человек. Команда, которая лучше справится с задачей, сразу поднимется на балкон, остальные участники будут продолжать бороться за место в 20-ке "Мастер Шеф. Профессионалы".

"Колесо фортуны" – именно такое название получил первый конкурс 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы". Капитаны шести команд кулинарного проекта по очереди крутили два барабана с названиями блюд. Первый барабан определял главное блюдо для команд, а второй – десерт. Задача от судей состояла в сочетании этих двух блюд, которые определяла стрелка на барабане.

На приготовление блюда у участников было полтора часа, но достаточно ли этого времени для команд – узнаем в скором времени.

Команду желтых возглавил мужественный шеф-повар Евгений Грыбенык, барабан выбрал для команды профессионалов ролы и чурчхелу. Из этих двух блюд команда, посовещавшись, решила приготовить для тройки судей сладкие роллы.

Владимир Чахмахчян возглавлял команду зеленых. Колесо фортуны выбрало для команды каннеллони и мильфей. Капитан команды, как настоящий лидер, сразу выбрал стратегию для приготовления блюда – это будут сладкие каннеллони из слоеного теста.

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Команда амбициозных шеф-поваров вместе с Анастасией Кобиляцкой на протяжении всего конкурса не могли определиться с блюдом, которое будут подавать судьям.

А вот к команде фиолетовых неоднократно подходил Эктор Хименес-Браво. Главный судья кулинарного проекта "Мастер Шеф. Профессионалы" посоветовал команде хорошо подумать перед тем, как выбирать стратегию для блюда. Участникам нужно было совместить итальянскую лазанью и тарт. Эктор Хименес-Браво просил команду фиолетовых добавить к блюду больше элементов из тарта, но капитан команды проигнорировал совет судьи.

Полтора часа быстро пролетели для шести команд кулинарного шоу и пришло время выбирать лучших из лучших, а для команды с худшим блюдом проект закончится уже сегодня.

Попробовав все блюда шести команд, Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская отметили команду желтых Евгения Грыбеныка, все участники поднялись на балкон и автоматически вошли в 20-ку проекта.

"Мастер Шеф. Профессионалы" по решению судей покинула команда фиолетовых – участники пренебрегли советами Эктора Хименеса-Браво и не справились с главной задачей первого испытания.

Во втором конкурсе на 20 участников, которые продолжили борьбу за место в проекте, ждали коробки-загадки и непростые условия испытания от судей. Шеф-повара самостоятельно разделились на команды по три человека и одна команда насчитывала только двух участников.

Вдвоем решили бороться за место в 20-ке "Мастер Шеф. Профессионалы" – Владимир Чахмахчян и Владислав Мицкевич. Готовить профессионалы будут из простых украинских продуктов, стоимость которых не превышает 100 гривен. Итак, под коробками-загадками участников ждали такие продукты как морковь, картофель, тыква, субпродукты и молочка.

Разделившись на команды, участники начали готовить свои кулинарные шедевры на миллион для судей кулинарного шоу. Не идти легким путем, а экспериментировать решила тройка шеф-поваров во главе с капитаном Валентином Брайчуком. По мнению ребят, они создадут для судей настоящий кулинарный шедевр, который приведет их к победе в испытании.

Ребята не прогадали с блюдом и почетно поднялись на балкон к другим кулинарам. Судьи кулинарного шоу также отметили команду Владислава Мицкевича, который в тесном тандеме с Владимиром Чахмахчяном приготовил цветные вареники с ливером и рыбой. Не повезло во втором испытании 9 шеф-поварам, их блюда не были совершенными и слишком простыми для уровня профессионалов. Судьи 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" отправили кулинаров на третий этап отбора в 20-ку кулинарного проекта.

Третий конкурс для девяти участников, которые остались внизу и будут бороться за свое место в проекте в индивидуальном конкурсе. Но большой неожиданностью для судей и участников стало громкое заявление начинающего шеф-повара из Борислава, 59-летнего Игоря Попеля. Мужчина заявил, что вынужден покинуть кулинарное шоу из-за проблем со здоровьем. Второй неожиданностью для всех стал еще один отказ от участия во 2 сезоне "Мастер Шеф. Профессионалы", также по состоянию здоровья проект покинул Игорь Калиниченко.

В участников было 2 часа на приготовление кулинарных шедевров из настоящих коровьих голов, которые самостоятельно нужно разобрать, чтобы добраться до съедобных частей. Кто не справится с этой нелегкой задачей и покинет проект в шаге от мечты? Самыми слабыми участниками оказались три шеф-повара, которые сразу отправились домой.

В 20-ку 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" прошли такие участники, как Максим Высоцкий, Юрий Побережник, Эдуард Канарян, Александр Цвигун, Николай Карпюк, Яна Гамарник, Давид Даниелян, Валентин Брайчук, Светлана Берк, Владимир Чахмахчян, Владислав Ермаков, Анастасия Кобыляцкая, Юлия Жигулина, Владислав Мицкевич, Анатолий Цуперяк, Виктор Самардак, Ефим Кравченко, Александра Касьянова, Евгений Грыбенык и Никита Алимов.

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