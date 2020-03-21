Мастер Шеф Профессионалы 2 сезон 4 выпуск: кто не устоял перед алхимией судей и покинул проект

В 4 выпуске 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" семнадцать участников кулинарного шоу будут удивлять судей своими знаниями в кулинарии и создавать настоящий экшн на кухне проекта.

В первом конкурсе 4 выпуска 2 сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф. Профессионалы" семнадцатку поваров ждет настоящее испытание кулинарными экспериментами.

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Тройка судей проекта предложила участникам самостоятельно разделиться на команды. Никита Алимов без лишних раздумий возглавил команду желтых. Также в команде Никиты был Евгений Грибеник и Виктор Самардак. Владислав Мицкевич снова объединил силы с Владимиром Чахмахчяном, именно в таком тандеме ребята уже неоднократно выигрывали в предыдущих конкурсах. Однако, на этот раз к поварам присоединилась Светлана Берк. Повары выбрали для своей команды красный цвет фартуков.

Эдуард Канарян и Ефим Кравченко в команде фиолетовых, ребята решили бороться за победу в конкурсе только вдвоем. Давид Даниелян, Настя Кобыляцкая и Юля Жигулина в команде зеленых. Валентин Брайчук, Анатолий Цуперяк и Юра Побережник – фиолетовая команда.

Каждую из шести команд под коробками-загадками ожидало выбранное судьями блюдо, в состав которого входил глютен и лактоза. Каждой команде нужно приготовить безлактозный и безглютеновый аналог этого блюда. Полтора часа на приготовление главного кулинарного тренда 2020 года – блюда здорового питания.

За отведенное время команда желтых должна приготовить чизкейк, красные – медовик, фиолетовые – пана-коту, синие – чизбургер, зеленые – наполеон, а команда белых – лазанью.

Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский были в восторге от блюда Эдуарда и Ефима, которые приготовили пана-коту на кокосовых сливках, с добавлением авокадо и крамблом на аквафабе. Лузерами первого конкурса 4 выпуска "Мастер Шеф. Профессионалы" стала команда фиолетовых. Ребята не справились с приготовлением чизбургера и провалили задание. Валентин Брайчук, как капитан фиолетовых, взял всю ответственность за проигрыш команды на себя и надел черный фартук.

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Перед вторым конкурсом "Мастер Шеф. Профессионалы" Эктор Хименес-Браво позвал Эдуарда Канаряна и сообщил повару, что его ждут определенные привилегии, как капитана команды победителя прошлого конкурса. Эдуард должен назвать семь имен, которые будут его соперниками и возглавят другие команды.

Повар назвал Влада Мицкевича, Владимира Чахмахчяна, Евгения Грибеника, Влада Ермакова, Давида Даниеляна, Юру Побережника и Анатолия Цуперяка. Следующим бонусом от судей для Эдика стало количество участников в команде – двое человек. В других командах капитаны имели право выбрать только одного повара себе в помощники.

За полтора часа профессионалы должны приготовить блюдо судьям с вау-эффектом, презентовать его, частичного готовя перед клиентом. Блюдо-интертеймент участники кулинарного шоу должны презентовать тройке судей "Мастер Шеф. Профессионалы".

Эдуард Канарян выбрал себе в помощники Ефима и Никиту, ребята готовили "Обед лесника" из курицы, с газированными ягодами и тремя видами грибов. Влад Мицкевич вместе с Виктором Самардаком готовили пасту из чая матча в паназиатском стиле. Владимиру Чахмахчяну в напарники осталась Светлана Берк, повары приготовили для судей "Карно аля перно" – вырезку с пеной корнеплодов.

Евгений Грибеник перестраховался и выбрал себе в помощники Настю Кобыляцкую, с которой в одном тандеме приготовил морепродукты, обжаренные на камнях, цветные капсулы, покрытые натуральным велюром без искусственных красителей с соусом внутри.

Давид Даниелян работал с Юлей Жигулиной и готовили они рыбу в соли. Юра Побережник отдал командование Саше Цвигуну и показали судьям настоящую магию – фрактал из ксантана и парфе.

Толик и Валентин Брайчук философски отнеслись к заданию судей и сконцентрировались на вопросе: кто первый появился, курица или яйцо?

Влад Ермаков и Макс Высоцкий подали судьям "Мастер Шеф. Профессионалы" сет из мясных блюд, которым они кололи инъекции.

Все кулинарные шоу команд "Мастер Шеф. Профессионалы" были удивительные и заслуживали одобрение судей, но Эктор Хименес-Браво выделил две самые слабые команды – Сашу Цвигуна и Юрия Побережника, а также Толика Цуперяка с Валентином Брайчуком.

Повары надели черные фартуки и вчетвером будут бороться за место в кулинарном проекте. Главной задачей "битвы за жизнь" была гастрофизика. Если простыми словами, участникам битвы нужно было визуально обмануть приготовленным блюдом судей. Обвести тройку судей "Мастер Шеф. Профессионалы" своей новогодней игрушкой взялся Толик Цуперяк. Юра Побережник воспользовался советом балкона и решил повторить блюдо Александра Абрамова – помидоры внутри с паштетом.

Юный химик Саша Цвигун готовил морские камни с разнообразными текстурами и добавками. Валентин Брайчук тоже сочетал текстуры и формы.

Кого из участников подведет его стратегия и кто покинет кулинарное шоу "Мастер Шеф. Профессионалы" уже сегодня – узнаем уже сейчас.

Хоть ошибки в блюдах были у каждого из участников битвы черных фартуков, но самым слабым в этом испытании стал – Валентин Брайчук. Парень навсегда покинул проект "Мастер Шеф. Профессионалы".

Уже в следующую субботу в 5 выпуске 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" мы увидим настоящее путешествие поваров через всю Европу. Встретимся за неделю!

4 выпуск 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" смотреть онлайн: (видео загрузится позже)